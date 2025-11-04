Üç evlilik ve beş çocuktan sonra yine aşka düştü… ‘Genç sevgilimden bir bebek daha istiyorum’

Haberin Devamı

Son yıllarda o da ilerleyen yaşının getirdiği kaygılarla sık sık estetik doktorlarının kapısını çalmaya ve sürekli operasyonlar geçirmeye başladı. Ama bunu hiç saklamadı hatta hayranlarına doktor tavsiyesinde bile bulundu.

ÖNCE ŞARKICILIK SONRA DA EKRAN YILDIZLIĞI GELDİ

90'ların sonunda ve 2000'lerin başında popüler olan İngiliz kız grubu Atomic Kitten’ın kurucu üyelerinden ve solistlerinden biri olan Kerry Katona artık müzik kariyeriyle değil televizyon programlarıyla tanınıyor.

Kerry Katona bir televizyon programında tanıştığı genç sevgilisiyle aşkı yeniden buldu ve şimdilerde büyük bir mutluluk yaşıyor

Atomic kitten dağıldıktan sonra ekranların en çok izlenen bazı reality şovlarında yer alan ünlü şarkıcı bu sayede her dönem popüler bir isim olmayı başardı, bu sayede yıllar önce girdiği parasal krizleri de atlattı.

Üç kez evlenen Kerry Katona aşkı da yeniden bu televizyon dünyasından buldu.





TELEVİZYON PROGRAMINDA BAŞLAYAN AŞK

45 yaşındaki ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde “ruh eşim” dediği 33 yaşındaki erkek arkadaşı Paolo Margaglione ile birlikte katıldığı etkinlikte aşk pozları verip mutluluğunu sergiledi.

Kerry Katona ve Paolo Margaglione bu yazın başlarında ekrana gelen ve ünlü yüzlerin flört maceralarını anlatan bir reality şov olan Celebs Go Dating'de tanışmış ve sevgili olmuştu.

33 yaşındaki yeni erkek arkadaşıyla yazdan beri birlikte olan ünlü yıldız beş çocuktan sonra bir kez daha anne olmayı isteyecek kadar aşık

Bu ilişki basına yansıdıkça Kerry Katona, kendisinden yaşça küçük olan erkek arkadaşının onun ününün ve parasının peşinde olabileceği gibi konularda kötü sözler duysa da bunların hepsini reddetti.

SEVGİLİSİNİN ÇOCUKLARINA DA ANNELİK YAPIYOR

Kerry Katona sevgilisi Paolo Margaglione’yi yere göğe koyamazken sürekli olarak onun “harika” bir adam olduğundan bahsetti.

İkili kısa bir süre önce katıldıkları davette mutluluk pozları vermişti

Kerry Katona sevgilisi Paolo Margaglione’nin iki çocuğuna da sevgi dolu bir üvey anne oldu ve bu konuda da "Harika! Evime canlılık getirdi. Sevgilim ve çocukları içimdeki en iyi yanları ortaya çıkardı. Hayatım boyunca hiç bu kadar mutlu olmamıştım. İstediğim her şeye ve daha fazlasına sahibim” diyor.

ŞİMDİ GENÇ AŞKINDAN BİR BEBEK DAHA İSTİYOR

Hatta ünlü şarkıcının bu yeni aşktan bir de çocuk istediği, anne olmak için artık son şansları olduğunu düşündüğü ve Paolo Margaglione’den bir bebek istediği de konuşuluyor.

Eski şarkıcı, yeni televizyon yıldızı Kerry Katona bir yandan da köşe yazarlığı yapıyor ve OK! dergisine yazdığı son köşesinde "Kesinlikle daha fazla çocuk sahibi olmaya açığım ve eğer böyle bir şey olursa çocuklarımın benim için mutlu olacağını biliyorum” demişti.

Ünlü şarkıcı 6 yıl birlikte olduğu ve evlenme yolunda olduğu söylenen eski sevgilisi ve nişanlısı Ryan Mahoney’den geçen yılın kasım ayında ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı nişanlısı Ryan Mahoney’den tam bir yıl önce ayrıldı

ÜÇ EVLİLİĞİNDEN BEŞ ÇOCUĞU OLDU

Üç evlilik yapan Kerry Latona’nın bu evliliklerinden Molly, Lilly-Sue, Heidi ve Dylan-Jorge adında dört kızı ve Max adında da bir oğlu var.

5 çocuklu yıldız isim ilk evliliğini kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan Brian McFadden’la yapmıştı. Kerry Katona'nın ikinci kocası Mark Croft ile yaşadıkları ise yıllarca unutulmadı.





İKİNCİ EVLİLİĞİ HAYATINI MAHVETTİ!

Bir taksi şoförü olan Mark Croft’la evliyken bir yandan da uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Kerry Katona kocasını reklam ve TV anlaşmalarından elde ettiği yaklaşık 3 milyon sterlinini çalmakla suçlamıştı.

2008’de iflas ettiğini ilan eden Kerry Katona evini bile kaybetmiş, "yanlış insanlara güvendiğini" ve "dolandırıldığını" söyleyerek her şeyden kocası Mark Croft'u sorumlu tutmuştu. Kerry Katona yaşadığı tüm trajedilerden ikinci eşi Mark Croft'u sorumlu tutuyor

EVİNİ BİLE KAYBETMİŞTİ… “KOCAM HER ŞEYİMİ ÇALDI”

Kerry Katona, Mark Croft’la evli olduğu dönemde uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiği için yaşadıklarının farkına varamadığını itiraf etmiş, onu dolandıran ikinci kocasından kurtulduğunda elinde hiçbir şeyi kalmamış dört çocuklu yalnız bir anne olarak kalakalmıştı… Ünlü şarkıcının üçüncü kocası 2019'da hayatını kaybetti

ÜÇÜNCÜ KOCASI GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ünlü şarkıcının 3 yıl evli kaldığı eski rugby oyuncusu üçüncü eşi Geroge Kay ise 2019’da, 39 yaşındayken hayatını kaybetti. Kerry Katona boşanmış olsalar da bu ölümle büyük bir yıkım yaşamıştı.

Katona’nın en küçük çocuğu olan kızı Dylan-Jorge bu evlilikten dünyaya gelmişti.