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'Bekarlık sultanlıktır' diyordu... Üç evlilik eskitti, gönül defterini kapatamadı…

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#Sean Penn#Valeria Nicov#Leila George
Bekarlık sultanlıktır diyordu... Üç evlilik eskitti, gönül defterini kapatamadı…
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 08:23

Usta aktör Hollywood’un Oscar’lı yıldızlarından ama adı özel hayatıyla da sürekli gündemde. Yıldız isim üçüncü evliliği bittikten hemen sonra gönlünü Ukraynalı bir güzele kaptırmıştı. Şimdi ise kendinden yaşça epey küçük yeni sevgilisiyle yaşadığı aşkla konuşuluyor.

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Sean Penn ve model kız arkadaşı Valeria Nicov, hafta sonu Fas'ta düzenlenen 21. Marakeş Uluslararası Film Festivali'nde kırmızı halıda ilk kez boy gösterdi.

Bekarlık sultanlıktır diyordu... Üç evlilik eskitti, gönül defterini kapatamadı…
Sean Penn model kız arkadaşı Valeria Nicov'la ilk kez kırmızı halıya çıktı

64 yaşındaki usta aktör klasik takım elbisesi ve kravatıyla şık görünürken, 30 yaşındaki Nicov da önü dökümlü straplez siyah bir elbise giydi.

Bekarlık sultanlıktır diyordu... Üç evlilik eskitti, gönül defterini kapatamadı…

Sean Penn film festivalinde oyuncu ve yönetmen olarak sürdürdüğü başarılı kariyeri için onur ödülü aldı.

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Bekarlık sultanlıktır diyordu... Üç evlilik eskitti, gönül defterini kapatamadı…

Sean Penn ve yarı yaşındaki sevgilisi Valeria Nicov yaz aylarından beri birlikteler ve sık sık sarmaş dolaş şekilde görüntüleniyorlar.

Bekarlık sultanlıktır diyordu... Üç evlilik eskitti, gönül defterini kapatamadı…
Sean Penn üçüncü ve şimdilik en son evliliğini 32 yaşındaki Avustralyalı aktris Leila George'la yapmıştı

Sean Penn ve Valeria Nicov’un ilişkisi Penn'in 32 yaşındaki Avustralyalı aktris Leila George'dan boşanmasından iki yıl sonra başlamıştı.

Çapkınlığı deyim yerindeyse dillere düşen Penn, 2016 yılında ünlü oyuncular Vincent D'Onofrio ve Greta Scacchi'nin kızı, Avustralyalı aktris Leila George ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Bekarlık sultanlıktır diyordu... Üç evlilik eskitti, gönül defterini kapatamadı…
Sean Penn son boşanmasının ardından "İyi ki bekarım" diye açıklama yapmıştı ancak sonrasında iki ayrı güzelle daha aşk yaşadı

Çift, beş yıllık birlikteliğin ardından evlendi ve bir yıl sonra da boşandı. Sean Penn bu ayrılığın ardından verdiği röportajda “Teknik olarak bir yıl evli kaldık ama beş yıl boyunca çok ihmalkâr bir adamdım” itirafında bulundu.

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Usta oyuncu biten son evliliğinden sonra “Artık bekar olduğum için çok mutluyum, o defteri kapattım” açıklaması yaptıktan sadece birkaç ay sonra gönül defterini henüz kapatmamış olacak ki İspanya sokaklarında genç aktris Valeria Nicov'u tutkuyla öperken görüntülenmişti.

Bekarlık sultanlıktır diyordu... Üç evlilik eskitti, gönül defterini kapatamadı…
Sean Penn yaklaşık bir yıldır 30 yaşındaki model ve oyuncu Valeria Nicov'la birlikte

Valeria Nicov hakkında tek bilinen Moldovalı bir aktris olduğu ve IMDB sayfasında 2018'e kadar rol aldığı çeşitli küçük projeler. Kesin yaşı da bilinmeyen Moldovalı güzelin 30 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Sean Penn daha şöhretlerinin ilk yıllarında, ikisi de yıldızları yeni parlayan isimlerken 1985-1989 yılları arasında Madonna ile çok konuşulan bir evlilik yapmıştı. Müziğin kraliçesi olarak anılan Madonna’yla kavgalarla ve bolca tutkuyla anılan bu dört yıllık evliliği hüsranla sonlanmıştı.

Bekarlık sultanlıktır diyordu... Üç evlilik eskitti, gönül defterini kapatamadı…
Sean Penn Madonna ve Robin Wright'la ses getiren evlilikler yapmıştı

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Penn aradan uzun yıllar geçtikten sonra bu kez de Hollywood’un en güzel kadınları arasında anılan Robin Wright ile evlendi. Bu evlilik de dört yıl sürdü.

Şimdi 33 yaşında olan kızı Dylan ve 31 yaşındaki oğlu Hopper’ı da bu evlilikte kucağına aldı.

Bekarlık sultanlıktır diyordu... Üç evlilik eskitti, gönül defterini kapatamadı…
Charlize Theron'la evlenmek üzereyken ayrılan Sean Penn 2023 yılını da oyuncu Olga Korotyayeva'yla aşk yaşayarak geçirmişti

Sean Penn en ses getiren ilişkilerinden birini de Charlize Theron ile yaşamıştı. Ünlü çift nişanlanmış ancak bu aşk da evlilik gerçekleşemeden sona ermişti.

Gözden KaçmasınGeç buldukları mutluluğun kıymetini bildiler... Bazen en güzel aşk en son gelendir...Geç buldukları mutluluğun kıymetini bildiler... Bazen en güzel aşk en son gelendir...Haberi görüntüle
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#Sean Penn#Valeria Nicov#Leila George

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