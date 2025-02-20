Üç evlilik eskitti aşka daha doymadı… Yeni sevgiliyle romantik kaçamak

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Hatta kendisi bile biten bu üç evliliğin ardından kendine kurallar koymuş, bundan böyle hayatına giren erkekle beş yıl nişanlı kalmadan evlilik kararı almayacağını söylemişti.
ÜÇ KEZ BOŞANDI AMA AŞKTAN VAZGEÇMEDİ
Ev yenileme ve emlak programlarıyla ünlenen yıldız isim Christina Haack üç kez evlenip boşanmasına rağmen aşka olan inancını kaybetmemiş görünüyor.
Yeni sevgilisiyle Paris’e giden ünlü sunucu Eyfel Kulesi'nin önünde öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Hayat güzel” yazdı.
Üstelik Christina Haack henüz üçüncü eşi Josh Hall’dan henüz boşanmış bile değil.
SON EVLİLİĞİ DAHA YASAL OLARAK BİTMEDİ
Yaz aylarında ayrılan ve birbirlerini maddi konularda suçlayan çift henüz boşanma davalarını sonuçlandırmadı.
Christina Hack ayrılma aşamasında olduğu eşi Josh Hall’u kendisinden para çalmakla ve evini elinden almaya çalışmakla suçlamıştı.
PARİS’TE ROMANTİK ANLAR: HAYAT GÜZEL!
Yeni erkek arkadaşı Christopher Larocca’yla bu yılın başından beri birlikte olan ünlü sunucu Paris gezisinden paylaştığı fotoğraflara “Kıyıdan kıyıya muhteşem geziler, sadece pozitif hisler... hayat güzel...” başlığını atarken oldukça mutlu ve son evliliğiyle ilgili sıkıntıların üstesinden gelmiş gibi görünüyordu.
Christina Haack ve Christopher Larocca geçen hafta da Haack’in eski kocası Tarek El Moussa ve onun yeni eşi Heather Rae Young’la yemeğe çıkmış, eski eşler ve yeni aşklarının yakınlığı epey konuşulmuştu.
ONA ŞÖHRETİ GETİREN İLK EVLİLİĞİ OLMUŞTU
Christina Haack 2009 – 2018 yılları arasında Tarek El Moussa’yla evli kalmış, iki çocukları olan çift birlikte sundukları programlarla kariyerlerini de bir arada inşa edip ünlenmişti.
Tarek El Moussa ikinci evliliğini Heather Rae Young’la 2021’de yaptı, bu evlilikten de bir oğlu oldu. Haack ve Tarek El Moussa boşandıktan yıllar sonra bile hâlâ iyi dostlar ve şimdilerde yeniden birlikte televizyon programı çekiyorlar.
41 yaşındaki Christina Haack, Tarek El Moussa’dan boşandıktan sonra bir başka ünlü sunucu Ant Anstead’le evlenmiş, çift bir oğulları olduktan sonra 2021’de ayrılmıştı.
Ant Anstead bir süredir ünlü yıldız Renee Zellweger’la birlikte hatta çiftin nişanlandığı konuşuluyor.
“AŞKA HEMEN KANIYORUM”
Christina Haack evlilikte üçüncü kez şansını deneyerek bu kez de kocası Josh Hall'la nikah masasına oturmuştu. Sadece üç yıl süren bu evlilik de çiftin büyük kavgaları eşliğinde sona erdi.
Üç kez boşanan Christina Haack ocak ayında kendi sunduğu “The Flip Off” programının bir bölümünde aşka çok çabuk kandığını ve ilişkilerinde aceleci davranarak hata yaptığını kabul etmişti.
ÜÇ EVLİLİK, ÜÇ ÇOCUK
“Saklanmaya ve etkilenmemiş gibi davranmaya çalıştığımı hissediyorum ama sonra kendimi daha iyi hissetmek için daha aptalca şeyler yapıyorum” diyen ünlü sunucunun Tarek El Moussa’yla evliliğinden 15 yaşında bir kızı ve 10 yaşında bir oğlu, Ant Anstead’le evliliğinden de 6 yaşında bir oğlu daha var.