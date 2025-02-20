Üç evlilik eskitti aşka daha doymadı… Yeni sevgiliyle romantik kaçamak

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Hatta kendisi bile biten bu üç evliliğin ardından kendine kurallar koymuş, bundan böyle hayatına giren erkekle beş yıl nişanlı kalmadan evlilik kararı almayacağını söylemişti.

ÜÇ KEZ BOŞANDI AMA AŞKTAN VAZGEÇMEDİ

Ev yenileme ve emlak programlarıyla ünlenen yıldız isim Christina Haack üç kez evlenip boşanmasına rağmen aşka olan inancını kaybetmemiş görünüyor.

Ünlü sunucu başından üç evlilik geçmiş olsa da kalbini aşka kapatmadı

Yeni sevgilisiyle Paris’e giden ünlü sunucu Eyfel Kulesi'nin önünde öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Hayat güzel” yazdı.

Üstelik Christina Haack henüz üçüncü eşi Josh Hall’dan henüz boşanmış bile değil. Üçüncü eşi Josh Hall'dan henüz resmen boşanmayan ünlü sunucu çoktan yeni sevgilisiyle görüntülenmeye başladı

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SON EVLİLİĞİ DAHA YASAL OLARAK BİTMEDİ

Yaz aylarında ayrılan ve birbirlerini maddi konularda suçlayan çift henüz boşanma davalarını sonuçlandırmadı.

Christina Hack ayrılma aşamasında olduğu eşi Josh Hall’u kendisinden para çalmakla ve evini elinden almaya çalışmakla suçlamıştı. Christina Hack yeni erkek arkadaşıyla yaşadığı romantik anları Instagram hesabından paylaştı

PARİS’TE ROMANTİK ANLAR: HAYAT GÜZEL!

Yeni erkek arkadaşı Christopher Larocca’yla bu yılın başından beri birlikte olan ünlü sunucu Paris gezisinden paylaştığı fotoğraflara “Kıyıdan kıyıya muhteşem geziler, sadece pozitif hisler... hayat güzel...” başlığını atarken oldukça mutlu ve son evliliğiyle ilgili sıkıntıların üstesinden gelmiş gibi görünüyordu.

Taze aşıklar ilk kez ocak ayında el ele görüntülenmişti

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Christina Haack ve Christopher Larocca geçen hafta da Haack’in eski kocası Tarek El Moussa ve onun yeni eşi Heather Rae Young’la yemeğe çıkmış, eski eşler ve yeni aşklarının yakınlığı epey konuşulmuştu.

ONA ŞÖHRETİ GETİREN İLK EVLİLİĞİ OLMUŞTU

Christina Haack 2009 – 2018 yılları arasında Tarek El Moussa’yla evli kalmış, iki çocukları olan çift birlikte sundukları programlarla kariyerlerini de bir arada inşa edip ünlenmişti.

Ünlü sunucu eski eşi ve onun şimdiki karısıyla da iyi dost... Hatta Christina Haack ve Tarek El Moussa çok izlenen programlarını yeniden birlikte çekiyor

Tarek El Moussa ikinci evliliğini Heather Rae Young’la 2021’de yaptı, bu evlilikten de bir oğlu oldu. Haack ve Tarek El Moussa boşandıktan yıllar sonra bile hâlâ iyi dostlar ve şimdilerde yeniden birlikte televizyon programı çekiyorlar.

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41 yaşındaki Christina Haack, Tarek El Moussa’dan boşandıktan sonra bir başka ünlü sunucu Ant Anstead’le evlenmiş, çift bir oğulları olduktan sonra 2021’de ayrılmıştı.

Christina Haack ve Tarek El Moussa sadece evlilikleriyle eğil yıllarca birlikte sundukları programlarla ve bir arada büyüttükleri şöhretleriyle de anılıyorlar

Ant Anstead bir süredir ünlü yıldız Renee Zellweger’la birlikte hatta çiftin nişanlandığı konuşuluyor.

“AŞKA HEMEN KANIYORUM”

Christina Haack evlilikte üçüncü kez şansını deneyerek bu kez de kocası Josh Hall'la nikah masasına oturmuştu. Sadece üç yıl süren bu evlilik de çiftin büyük kavgaları eşliğinde sona erdi.

Christina Haack'in Ant Anstead'le yaptığı evlilik de üç yıl sürmüştü

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Üç kez boşanan Christina Haack ocak ayında kendi sunduğu “The Flip Off” programının bir bölümünde aşka çok çabuk kandığını ve ilişkilerinde aceleci davranarak hata yaptığını kabul etmişti.

ÜÇ EVLİLİK, ÜÇ ÇOCUK

“Saklanmaya ve etkilenmemiş gibi davranmaya çalıştığımı hissediyorum ama sonra kendimi daha iyi hissetmek için daha aptalca şeyler yapıyorum” diyen ünlü sunucunun Tarek El Moussa’yla evliliğinden 15 yaşında bir kızı ve 10 yaşında bir oğlu, Ant Anstead’le evliliğinden de 6 yaşında bir oğlu daha var.