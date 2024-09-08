Üç evlilik eskitti, gönül defterini kapatmadı… Genç sevgiliyle sokaklarda aşk turu!

Haberin Devamı

Daha şöhretlerinin ilk yıllarında, ikisi de yıldızları yeni parlayan isimlerken 1985-1989 yılları arasında çok konuşulan bir evlilik yapmışlardı.

Müziğin kraliçesi olarak anılan Madonna’yla kavgalarla ve bolca tutkuyla anılan bu dört yıllık evliliği hüsranla sonlanmıştı.

Birbirinden güzel ünlü yıldızlarla yaşadığı birçok aşkla adı çapkın olarak anılan Sean Penn bir kez daha gizemli bir güzelle görüntülendi

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra bu kez de Hollywood’un en güzel kadınları arasında anılan Robin Wright ile evlendi. Bu evlilik de dört yıl sürdü.

Ve usta aktör Sean Penn, şimdi 31 yaşında olan kızı Dylan ve 28 yaşındaki oğlu Hopper’ı bu evlilikte kucağına aldı.

Haberin Devamı

Sean Penn en ses getiren ilişkilerinden birini de Charlize Theron ile yaşamıştı. Ünlü çift nişanlanmış ancak bu aşk da evlilik gerçekleşemeden sona ermişti.

Usta aktör ve genç sevgilisi hararetli bir sohbete dalmış gibi görünüyordu

64 yaşındaki Sean Penn, “Artık bekar olduğum için çok mutluyum, o defteri kapattım” açıklaması yaptıktan sadece birkaç ay sonra gönül defterini henüz kapatmamış olacak ki İspanya sokaklarında genç aktris Valeria Nicov'u tutkuyla öperken görüntülendi.

Madrid sokaklarında etraftaki insanlara aldırmadan el ele kol kola dolaşan ikili sık sık durup birbirlerini öpmeden de duramadı.

Penn, bu aşk gecesi için rahat bir şekilde giyinmiş, siyah bir ceket ve bir çift koyu renkli pantolon giymiş ve hafif bir çift spor ayakkabıyla tamamlamıştı. Güzel oyunucu Nicov ise rahat blazer ceketini siyah pantolonla kombinlemişti.

Sean Penn 2023 yazını Ukranyalı oyuncu Olga Korotyayeva ile aşk yaşayarak geçirmişti

Haberin Devamı

TMZ, Nicov'un Moldovalı bir aktris olduğunu ve IMDB'sinde 2018'e kadar rol aldığı çeşitli küçük projelerin listelendiğini bildirdi.

Valeria Nicov hakkında tek bilinen Moldovalı bir aktris olduğu ve IMDB sayfasında 2018'e kadar rol aldığı çeşitli küçük projeler. Kein yaşı da bilinmeyen Moldovalı güzelin 20’li yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Oscar'lı yıldız ilk evliliğini Madonna ile yapmıştı

Penn daha önce ayrılıkla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve George'u sadece “günlük olarak” gördüğü için “evliliği mahveden” kişinin kendisi olduğunu itiraf etmişti.

Çapkınlığı deyim yerindeyse dillere düşen Penn, 2016 yılında ünlü oyuncular Vincent D'Onofrio ve Greta Scacchi'nin kızı, Avustralyalı aktris Leila George ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Penn'in Robin Wright ile evliliğinden bir kızı ve bir oğlu oldu

Haberin Devamı

Penn ve yarı yaşındaki oyuncu 2020’de evlenmiş, Leila George bir yıl sonra boşanma davası açarak usta oyuncudan ayrılmıştı. Sean Penn bu kısa ömürlü evliliğin ardından karısı George'u sadece “günlük olarak” gördüğü için “evliliği mahveden” kişinin kendisi olduğunu itiraf etmişti.

Sean Penn ve bir yıl evli kaldığı eşi Leila George

Sean Penn bu üçüncü boşanmasının ardından Ukraynalı oyuncu Olga Korotyayeva ile aşk yaşamaya başlamış, ikili bu kez Roma sokaklarında aynı şekilde sarmaş dolaş görüntülenmişti.