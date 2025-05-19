Üç evliliğinden üç çocuğu olmuştu… İlk göz ağrısı kızı ona rakip çıktı!

Haberin Devamı

Şimdilerde Hollywood’un ve kırmızı halını en yeni yıldızlarından biri olarak parlayan 24 yaşındaki genç oyuncu ise “Çocukluğumla ilgili büyük bir yanılgı var. Ben sürekli annemle birlikte setlerde büyümedim” diyor.

“Çocukken kaç kez sete gittiğimi bir elimin parmaklarıyla sayabilir. Üstelik evimizde de hiç ortalığa saçılmış senaryolar ve bunlara çalışan bir anne baba yoktu” diyen bu genç yıldız 24 yaşındaki Mia Threapleton…

"SİZ BENİM ÇOCUKLUĞUMU YANLIŞ BİLİYORSUNUZ"

Oyunculuğa 14 yaşında başlayan ve ünlü yönetmen Wes Anderson’ın son filmi The Phoenician Scheme’in galası için Cannes’da kırmızı halıya çıkan bu genç oyuncu Hollywood’un Oscar’lı yıldızı Kate Winslet’in en büyük çocuğu.

Haberin Devamı

I Am Ruth filminde annesi Kate Winslet’le birlikte de rol alan Mia Threapleton, annesinden ya da babasından torpilli olmadığını sadece annesi Kate Winslet’ten oyunculuk için tavsiye aldığını söylüyor.

ÜNLÜ AİLESİNDEN SADECE TAVSİYE ALMIŞ

Babası Jim Threapleton da bir yönetmen olan Mia annesi Kate Winslet’ten bağımsız bir oyuncu olması için tavsiye aldığını onun kendisine sadece “Senaryoları okuyabildiği kadar çok okumasını” söylediğini açıkladı.





ANNESİNİN GENÇLİK HALİNE BENZETİLDİ

Cannes kırmızı halısında yeşil elbisesiyle sükse yapan Mia Threapleton annesi Kate Winslet’in tıpkı onun gibi genç bir yıldız adayıyken, 1998’de Oscar törenine giderken giydiği yeşil elbiseyi ve o halini akıllara getirdi.

Mia Threapleton Hollywood’un son “torpilli” bebeklerinden biri sayılsa da Kate Winslet kızının başarısının sadece kendi yeteneğinin eseri olduğunu söylüyor.





Haberin Devamı

"İYİ Kİ SOYADLARIMIZ FARKLI"

“Onun için harika olan şey farklı bir soyadı olması, böylece ona rol veren insanlar onun benim kızım olduğunu bilmiyorlardı ve bu elbette onun özgüveni için önemliydi” diyen Kate Winslet kızının sette gösterdiği cesarete de hayran olduğunu açıkladı.

Kate Winslet ilk çocuğu olan Mia'nın babası Jim Threapleton ile 1998 yılında Hideous Kinky filminin setinde tanışmıştı. O filmin yardımcı yönetmeni olan Threapleton ve Winslet aynı yıl evlendiler.





İKİ YILLIK EVLİLİKLERİNDEN BİR KIZLARI OLMUŞTU

Çift 2000 yılında Mia'yı kucaklarına aldılar ancak bir yıl sonra boşandılar.

Haberin Devamı

Kate Winslet ikinci evliliğini de yine ünlü bir yönetmen olan Sam Mendes’le yapmıştı. Çift 2003’te evlendi ve oğulları Joe aynı yıl doğdu.





İKİNCİ EVLİLİĞİ İHANET YÜZÜNDEN BİTTİ

2010’da Sam Mendes’in Kate Wİnslet’i bir başka ünlü oyuncu Rebecca Hall ile aldattığı söylentilerinin arasında çift ayrıldı ve bir yıl sonra da resmi olarak boşandılar.

Aşkı aramaktan vazgeçmeyen Kate Winslet 2012’de ünlü milyarder Richard Bronson’ın yeğeni Edward Abel Smith’le evlendi. Kate Winslet bir sene sonra en küçük oğlu Bear Blaze Winslet Abel Smith’i kucağına aldı.

Haberin Devamı





EN SONUNDA MUTLULUĞU BULDU

Karı koca hâlâ İngiltere Sussex’te doğayla iç içe yaşıyorlar. Kate Winslet oyunculukla ilgili bütün işlerini mutlaka çocuklarının okul durumları, tatilleri ve uygun oldukları zamanlara göre kabul ediyor, eğer roller bu programa uymuyorsa mutlaka reddediyor…