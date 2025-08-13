Hiç doğum yapamadı ama harika bir anne oldu... Üç evlatlık çocuğu acılı hayatının en büyük neşesi…

Haberin Devamı

Temel İçgüdü filmini gösterime girmesinin üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçse de kimseler unutmadı, filmin başrolünü oynayıp dünya çapında şöhrete kavuşan Sharon Stone da hep o haliyle akıllarda kaldı…

Hollywood’un aykırı seslerinden olan ve yıllar içinde sivri dili yüzünden birçok rol kaybettiğini kendisi de itiraf eden Sharon Stone şimdilerde yeni filmi Nobody 2’nin heyecanını yaşıyor.

Filmin Los Angeles galasına katılan Sharon Stone’un yanında bu kez artık boyunu geçen üç oğlu da vardı.

Oğullarıyla birlikte nadir şekilde ortaya çıkan yıldız isim gece boyunca onlarla poz verirken gururu gözlerinden okunuyordu.

Haberin Devamı

Sharon Stone’un en büyük oğlu Roan artık 25, ortanca oğlu Laird 20 ve en küçük oğlu Quinn de 19 yaşında birer genç adam oldu.

Anne olmayı çok arzu etse de sağlık sorunları yüzünden bunu başaramayan Sharon Stone üç oğlunu da evlat edindi, onları öz çocukları gibi bağrına bastı ve karşısına çıkan tüm zorlukları aşarak büyük bir özveriyle büyüttü.

Yıldız isim 2022’de bu konuda içini dökmüş, bir Instagram paylaşımında “Bizim kadınlar olarak bu kaybın derinliğini tartışabileceğimiz bir alanımız yok. Dokuz kez düşük yaptım ve çok büyük kayıplar yaşadım” yazdı.

Sharon Stone bunun hem fiziksel hem de duygusal olarak çok büyük bir acı olduğunu ancak kadınlara bu acıyı tek başlarına ve gizlice yaşamalarının söylendiğini anlattı. Ve “Bizden bunun bir tür başarısızlık olduğunu kabul etmemiz ve bu duyguyla yaşamamız bekleniyor” dedi.

Kadınlara bu konuda erkek egemen sistem yüzünden baskı ve ayırımcılık yapıldığını söyleyen Sharon Stone kendisin de aynı dertleri çektiğini itiraf etmişti.

Haberin Devamı

Temel İçgüdü filminin bir efsaneye dönüşmesinde katkısı büyük olan yıldız oyuncu bu filmden çok az para kazandığını itiraf etmiş, daha sonra da erkek oyuncularla arasında hep bu ücret eşitsizliğinin yaşandığını söyleyerek bu konuda ses çıkaran az sayıda oyuncudan olmuştu.

Stone bu konuşmaları yüzünden Hollywood’da sevilmediğini, haksızlıklara itiraz ettikçe yavaş yavaş piyasadan silindiğini de iddia ediyor.

Ancak onun güzelliğine ve yeteneğine rağmen Hollywood kariyerinde aradığını bulamamasının en büyük nedeni hayatı boyunca başından geçen trajediler.

Haberin Devamı

Sharon Stone, 2001 yılında beyin kanaması geçirdi, ardından da felç oldu. Doktorların yüzde 50 yaşama şansı verdiği ünlü oyuncu hayatının geri kalanında bu korkunç durumun etkilerini yaşadı.

Felç olduktan sonra 7 yıl boyunca iyileşmek için didinen Sharon Stone bu süreçte konuşma, yürüme ve okuma yeteneklerini kısmen kaybetti. Vücudunun sol tarafındaki hissizlik nedeniyle yürümesi ve görmesi etkilendi.

Stone, yaşadığı hastalık süreci boyunca Hollywood'un kendisine sırt çevirdiğini ve uzun yıllar boyunca tek bir iş teklifi bile almadığını söylemişti.

Haberin Devamı

"Felç geçirdikten sonra 20 yıl boyunca sanki yoktum," diyen Stone, bu durumun kariyerine büyük bir darbe vurduğunu itiraf etti.

Bu yıllar boyunca maddi olarak da çok sıkıntılar çeken Sharon Stone artık daha az projede yer alıyor ve hayatını resim yaparak, sergiler açarak, bir oyuncudan çok bir ressam olarak geçiriyor.

Sharon Stone annelik hasretini de çok yaşamasına rağmen otoimmün (bağışıklık sistemini bozan) hastalıkları yüzünden bunu bir türlü başaramadı. Dokuz kez düşük yapan Stone en sonunda evlat edinmeye kadar verdi.

Ünlü oyuncu eski eşi Phil Bronstein ile evliyken, 2000 yılında Roan’ı evlat edindiler. Boşanmalarının ardından Roan'ın velayet davası yüzünden uzun bir hukuk savaşı yaşadılar.

Haberin Devamı

Phil Bronstein ne yazık ki Sharon Stone’a oynadığı roller yüzünden anneliği hak etmediği gibi korkunç bir suçlama yapıp oğlunu elinden almaya çalıştı.

Sharon Stone daha sonra oğlunu yanına almayı başardı. 2005 yılında Laird’i 2006’da da Quinn’i evlat edindi.

Çocukları için her zaman hayatının ışığı olduklarını söyleyen Stone bekar bir anne olarak üç oğlunu da büyütmekten büyük mutluluk duyduğunu ve çocuklarının onun için her zaman en büyük öncelik olduğunu söylüyor.

Sharon Stone’un en büyük oğlu Roan, annesinin izinden giderek oyunculukla ilgilenmeye başladı ve 2013 yapımı "What About Love" adlı filmde rol aldı. anne oğul ileride de birlikte film projelerinde yer almak istiyor.

Annesinin resimle ilgilenmesi gibi sanatla iç içe olan büyük oğlu Roan aynı zamanda bir cam üfleme sanatçısı.