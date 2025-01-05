×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Üç erkek evlat büyüttü, hiçbiri onun yerini tutmadı… ‘Kızım benim kalbim’

Güncelleme Tarihi:

#David Beckham#Harper Beckham#Beckham Ailesi
Üç erkek evlat büyüttü, hiçbiri onun yerini tutmadı… ‘Kızım benim kalbim’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 13:03

Biri müzik sahnelerin güzel yıldızı ve biri de futbol sahalarının hem en yetenekli hem de en yakışıklı oyuncularındandı. Kimi zaman evlilikleri büyük badireler atlatsa da çeyrek asrı birlikte devirdiler.

Haberin Devamı

Bu gıptayla bakılan uzun ve mutlu evlilikten de tam dört çocukları oldu.

Yıllar geçtikçe büyüyüp serpilen bu dört çocuk da zaman içinde anne ve babalarının ününden paylarını aldı; hepsi isimleri dünya çapında bilinen birer magazin figürüne dönüştü.

Üç erkek evlat büyüttü, hiçbiri onun yerini tutmadı… ‘Kızım benim kalbim’

BABA KIZ BAŞ BAŞA

Victoria ve David Beckham'ın gözbebeği ise her zaman en küçük çocukları ve tek kızları olan 13 yaşındaki Harper Beckham oldu.

Futbolculuktan emekli olduktan sonra Inter Miami takımını satın alan ve artık zamanının çoğunu Amerika’da geçiren David Beckham geçtiğimiz gün kızı Harper’la Miami Heat’in maçını izlemeye gitti.

Üç erkek evlat büyüttü, hiçbiri onun yerini tutmadı… ‘Kızım benim kalbim’

Haberin Devamı

Saha kenarında maçı izleyen, basketbolcular ve maçı izlemeye gelen ünlülerle bol bol da fotoğraf çektiren baba kız Beckham’lar gecenin en ilgi çeken isimlerinden oldu.

OĞULLARI BİRER BİRER YUVADAN UÇTU, KIZLARI BÜYÜYOR DİYE İÇLERİNİ HÜZÜN KAPLADI

Kızıyla paylaştığı bu özel akşamdan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan David Beckham artık büyüyüp bir genç kız olan Harper’a “Seni seviyorum” diye seslendi.

Üç erkek evlat büyüttü, hiçbiri onun yerini tutmadı… ‘Kızım benim kalbim’

Victoria ve David Beckham’ın Brooklyn, Romeo ve Cruz adındaki üç oğulları artık birer yetişkin oldular ve kendi hayatlarını kurup yuvadan uçtular.

Her zaman bir kız çocuk hayali kuran ve üç erkek evlattan sonra Harper’ı kucaklarına alan Beckham’lar artık onun da büyüyüp yetişkinliğe adım atacak olmasından dolayı biraz buruk olduklarını her fırsatta dile getiriyor.

Üç erkek evlat büyüttü, hiçbiri onun yerini tutmadı… ‘Kızım benim kalbim’

Gözden KaçmasınTek kızı büyüdü, yüreğini korku saldı… Üç oğluna görevi verdi: Kardeşiniz size emanetTek kızı büyüdü, yüreğini korku saldı… Üç oğluna görevi verdi: Kardeşiniz size emanet!Haberi görüntüle

EVİN EN KÜÇÜĞÜ... ONA KAVUŞMANIN HAYALİNİ YILLARCA KURDULAR

Haberin Devamı

Evin en küçüğü Harper Beckham babasının takımın maçlarını izlemeye gitse ve onunla birçok spor etkinliğine katılsa da annesi Victoria Beckham’a daha fazla “çektiği” ve modayla ve makyajla yakından ilgilendiği biliniyor.

Hatta yaşı daha epey küçük olduğu halde annesiyle birlikte pahalı elbiseler, çantalar ve ayakkabılar kullanarak ve makyaj yaparak etkinliklere gittiği için de zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor.

Üç erkek evlat büyüttü, hiçbiri onun yerini tutmadı… ‘Kızım benim kalbim’

Peş peşe doğan oğullarının ardından bir kız çocuk özlemi çektiklerini itiraf eden David ve Victoria Beckham’ın bu özlemi kızları Harper’ın doğumuyla son bulmuştu.

"GÜZEL KIZIMIN YERİNİ KİMSE TUTAMAZ"

Haberin Devamı

David Beckham birkaç ay önce Harper’la bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşmış, üç oğluna seslenerek “Küçük kızım büyüyor… Çocuklar hazır olun” demiş ve kardeşlerine göz kulak olmalarını söylemişti.

Üç erkek evlat büyüttü, hiçbiri onun yerini tutmadı… ‘Kızım benim kalbim’

Oğullarıyla arası çok iyi olan yıldız isim yine de kızı doğduğunda yaşadığı büyük mutluluğu saklamamış ve ilerleyen yıllarda da Harper’a çok düşkün olduğunu hep söyleyerek “Kızımın kalbimdeki yeri bambaşka” demişti.

Gözden KaçmasınHem işte hem aşkta kazandılar… 25 yılda adeta bir imparatorluk kurdular… Sıra küçük kızlarına geldi: Milyonluk şirketi şimdiden hazırHem işte hem aşkta kazandılar… 25 yılda adeta bir imparatorluk kurdular… Sıra küçük kızlarına geldi: Milyonluk şirketi şimdiden hazır!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#David Beckham#Harper Beckham#Beckham Ailesi

BAKMADAN GEÇME!