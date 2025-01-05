Üç erkek evlat büyüttü, hiçbiri onun yerini tutmadı… ‘Kızım benim kalbim’

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Bu gıptayla bakılan uzun ve mutlu evlilikten de tam dört çocukları oldu.

Yıllar geçtikçe büyüyüp serpilen bu dört çocuk da zaman içinde anne ve babalarının ününden paylarını aldı; hepsi isimleri dünya çapında bilinen birer magazin figürüne dönüştü.

BABA KIZ BAŞ BAŞA

Victoria ve David Beckham'ın gözbebeği ise her zaman en küçük çocukları ve tek kızları olan 13 yaşındaki Harper Beckham oldu.

Futbolculuktan emekli olduktan sonra Inter Miami takımını satın alan ve artık zamanının çoğunu Amerika’da geçiren David Beckham geçtiğimiz gün kızı Harper’la Miami Heat’in maçını izlemeye gitti.

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Saha kenarında maçı izleyen, basketbolcular ve maçı izlemeye gelen ünlülerle bol bol da fotoğraf çektiren baba kız Beckham’lar gecenin en ilgi çeken isimlerinden oldu.

OĞULLARI BİRER BİRER YUVADAN UÇTU, KIZLARI BÜYÜYOR DİYE İÇLERİNİ HÜZÜN KAPLADI

Kızıyla paylaştığı bu özel akşamdan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan David Beckham artık büyüyüp bir genç kız olan Harper’a “Seni seviyorum” diye seslendi.

Victoria ve David Beckham’ın Brooklyn, Romeo ve Cruz adındaki üç oğulları artık birer yetişkin oldular ve kendi hayatlarını kurup yuvadan uçtular.

Her zaman bir kız çocuk hayali kuran ve üç erkek evlattan sonra Harper’ı kucaklarına alan Beckham’lar artık onun da büyüyüp yetişkinliğe adım atacak olmasından dolayı biraz buruk olduklarını her fırsatta dile getiriyor.

EVİN EN KÜÇÜĞÜ... ONA KAVUŞMANIN HAYALİNİ YILLARCA KURDULAR

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Evin en küçüğü Harper Beckham babasının takımın maçlarını izlemeye gitse ve onunla birçok spor etkinliğine katılsa da annesi Victoria Beckham’a daha fazla “çektiği” ve modayla ve makyajla yakından ilgilendiği biliniyor.

Hatta yaşı daha epey küçük olduğu halde annesiyle birlikte pahalı elbiseler, çantalar ve ayakkabılar kullanarak ve makyaj yaparak etkinliklere gittiği için de zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor.

Peş peşe doğan oğullarının ardından bir kız çocuk özlemi çektiklerini itiraf eden David ve Victoria Beckham’ın bu özlemi kızları Harper’ın doğumuyla son bulmuştu.

"GÜZEL KIZIMIN YERİNİ KİMSE TUTAMAZ"

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David Beckham birkaç ay önce Harper’la bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşmış, üç oğluna seslenerek “Küçük kızım büyüyor… Çocuklar hazır olun” demiş ve kardeşlerine göz kulak olmalarını söylemişti.

Oğullarıyla arası çok iyi olan yıldız isim yine de kızı doğduğunda yaşadığı büyük mutluluğu saklamamış ve ilerleyen yıllarda da Harper’a çok düşkün olduğunu hep söyleyerek “Kızımın kalbimdeki yeri bambaşka” demişti.