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Üç çocuklu ünlü çift ayrı evlerde yaşıyor: Birbirimize alerjimiz var

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#Billy Baldwin#Chynna Phillips Baldwin#Ünlü Çiftler
Üç çocuklu ünlü çift ayrı evlerde yaşıyor: Birbirimize alerjimiz var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 07:18

Gösteri dünyasının ünlü çiftleri zaman zaman uzun soluklu aşklarının ya da evliliklerinin sırlarını veriyor. Kimileri birbirlerinden hiç ayrı kalmadan aşklarını yaşatırken kimleri de bu aşkı yaşatabilmek için ayrı yataklarda uyuduklarını bile söylüyor.

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İşte bu ünlü çiftlerden birinden gelen itirafsa herkesi şaşırttı. 29 yıldır evli olan üç çocuklu ünlü çiftin ayrı evlerde yaşadıkları ortaya çıktı.

Bu ünlü çift Hollywood’un en güçlü ailelerinden Baldwin’lere mensup yıldız oyuncu Billy Baldwin ve üç çocuğunun annesi eşi, ünlü şarkıcı Chynna Phillips…

Üç çocuklu ünlü çift ayrı evlerde yaşıyor: Birbirimize alerjimiz var
Billy Baldwin ve Chynna Phillips'in ayrı evlerde yaşadıkları ortaya çıktı

NEREDEYSE 30 YILDIR EVLİLER AMA AYRI EVLERDE YAŞIYORLAR

Anlaşılan neredeyse 30 yıldır evli olsalar da Billy Baldwin ve eşi Chynna Phillips, hayatı kendi şartlarına göre yaşıyorlar…

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün kanalında yayınlanan bir YouTube videosunda Baldwin ile FaceTime yaparken neden birlikte yaşamadıklarını açıkladı.

Üç çocuklu ünlü çift ayrı evlerde yaşıyor: Birbirimize alerjimiz var
Chynna Phillips Mamas & the Papas grubu üyeleri John ve Michelle Phillips'in kızı. Ünlü yıldız aynı zamanda Wilson Phillips grubunun da solisti

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“BİRBİRİMİZE ALERJİMİZ VAR”

Chynna Phillips Billy Baldwin'le neden ayrı evlerde yaşadıklarını “Birbirimize karşı alerjimiz var” sözleriyle açıkladı.

Phillips “Sadece biraz ayrı kalmaya ihtiyacımız var çünkü birbirimize karşı bir tür alerjimiz var,” dedi. Sonra da sözlerine “Ve bu sorun değil. Eminim pek çok farklı çiftin birbirine karşı alerjisi vardır” şeklinde açıklık getirdi.

Üç çocuklu ünlü çift ayrı evlerde yaşıyor: Birbirimize alerjimiz var
Ünlü çift evliliklerinin durumunu yaptıkları görüntülü konuşmada tartıştı, Phillips'in daha sonra YouTube'a yüklediği video büyük ses getirdi

61 yaşındaki Baldwin de daha sonra söz alarak aslında karısının kendisinden uzakta olmayı tercih ettiğini, yani bu ayrı evlerde yaşama durumunun kendi isteği olmadığını itiraf etti.

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BİRBİRLERİNE MİSAFİRLİĞE GİDİP “YATIYA” KALIYORLARMIŞ

Phillips Santa Barbara, Kaliforniya'da yaşarken, Baldwin Beverly Hills'te ikamet ediyor ve zaman zaman “yer değiştiriyorlar”. Yani gidip birbirlerinin evlerinde kalıyorlar.

Üç çocuklu ünlü çift ayrı evlerde yaşıyor: Birbirimize alerjimiz var
Ünlü çift ayrı evlerde yaşalar da birbirlerine yatıya gidiyorlarmış

Ünlü çift bir yandan da hâlâ terapiye gidiyorlar, buluşma geceleri ayarlıyor ve birbirlerinin evine “yatıya kalmaya” gidiyor…

Yani aslında Baldwin ve Phillips’in evliliğinde bir sorun yok ve boşanmak da söz konusu değil. Karı koca ayrı evlerde yaşasalar da sürekli iletişim halindeler.

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ÜNLÜ AKTÖR BU DURUMDAN PEK MEMNUN DEĞİL GİBİ…

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Tek fark ayrı evlerde yaşayarak “7/24 birbirlerinin enerjisine maruz kalmaya kendilerini zorlamıyorlar.”

Phillips bunu denediği için çok mutlu olduğunu söylerken “Billy bu konuda biraz daha suskun” diyor.

Üç çocuklu ünlü çift ayrı evlerde yaşıyor: Birbirimize alerjimiz var
Phillips ve  Baldwin bu itirafa rağmen ayrılmayı düşünmüyorlar

Üç çocuk annesi ünlü şarkıcı 29 yıllık evliliklerine “değer verdiklerini” ve ayrılmaya niyetleri olmadığını da açıkladı.

“HER ŞEY İYİ HOŞ DA BENİM SABRIM KALMADI”

Chynna Phillips evliliğinin durumu için “Bence bir şeylerin peşindeyiz. Gerçekten öyle, çünkü birbirimizin arkadaşlığından keyif alıyoruz” dedi.

Üç çocuklu ünlü çift ayrı evlerde yaşıyor: Birbirimize alerjimiz var

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1995 yılında Baldwin ile nikah masasına oturan Phillips, “İnsanlara delicesine aşık olduğumuzu ifade etmek çok zor” dedi ama son zamanlarda eşine karşı daha az “sabırlı” olduğunu da itiraf etti.

“EVLİLİĞİM GERÇEK BİR MÜCADELE” DEMİŞTİ

FaceTime konuşmaları sırasında Billy Baldwin’e “Son bir buçuk yıldır sabrımın azaldığını fark etmişsinizdir” diyen karısı Chynna Phillips geçtiğimiz ocak ayında da Baldwin ile evliliğinin “gerçek bir mücadele” olduğunu itiraf etmişti.

Üç çocuklu ünlü çift ayrı evlerde yaşıyor: Birbirimize alerjimiz var
Söylediğine göre Chynna Phillips'in 29 yıllık kocası Billy Baldwin'e karşı sabrı epey azalmış...

32 yıldır birlikte olan ve evliliklerinde de 29 yılı deviren çiftin 24 yaşında Jameson, 23 yaşında Vance ve 19 yaşında Brooke adında üç çocukları var.

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#Billy Baldwin#Chynna Phillips Baldwin#Ünlü Çiftler

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