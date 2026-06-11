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Üç çocuklu evlilikte yedi yıl sular seller gibi akıp gitti... Bu ne büyük bir aşk ki karın seni 'Melek yüzlüm' diye seviyor

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#Katherine Schwarszenegger#Chris Pratt#Arnold Schwarzenegger
Üç çocuklu evlilikte yedi yıl sular seller gibi akıp gitti... Bu ne büyük bir aşk ki karın seni Melek yüzlüm diye seviyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 08:54

Aşkların çok 'kolay' olduğu Hollywood'da mutlu bir ilişki hatta evlilik sürdürenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez... Elbette eski kuşakta resmen nikahlanmadan yarım asırdır beraberliklerini sürdüren çiftler var ama genç kuşakta daha nadir bir durum bu.

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İşte böyle bir ortamda bu zor işi başaran çiftlerden biri de ünlü oyuncu Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger ile eski karısı Maria Shriver'ın dört çocuğunun en büyüğü olan Katherine ile Chris, 2019 yılından bu yana evli.

İkisi kız biri erkek üç çocuklarıyla doğanın kollarında mutlu bir hayat sürdüren çift, evliliklerinde yedi yılı da geride bıraktı.

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Bu önemli günü her ikisi de sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

Üç çocuklu evlilikte yedi yıl sular seller gibi akıp gitti... Bu ne büyük bir aşk ki karın seni Melek yüzlüm diye seviyor

KOCASINA 'MELEK YÜZLÜ' DİYE HİTAP ETTİ
36 yaşındaki Katherine, kocası Chris Pratt ile çekilen bir dizi pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Yanına da "Yedi yıl! Yıl dönümümüz kutlu olsun melek yüzlüm" diye yazdı.

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Onun bu paylaşımına da ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajı geldi.

46 yaşındaki Chris Pratt da o özel günü unutmadı elbette. O da kendi Instagram sayfasından yaptığı bir dizi paylaşımla kutladı.

Üç çocuklu evlilikte yedi yıl sular seller gibi akıp gitti... Bu ne büyük bir aşk ki karın seni Melek yüzlüm diye seviyor

Katherine Schwarzenegger'ın, kocası Chris Pratt'e "Melek yüzlüm" diye hitap etmesi de takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

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PRATT'İN İKİNCİ EVLİLİĞİ
Aslına bakılırsa Katherine ile Chris'in tanışma öyküsü de ilginç.

İlk evliliğini meslektaşı Anna Faris ile yapan Pratt, Katherine'i ilk kez bir kilisede de görmüş anlattığına göre.

Bir süre önce verdiği bir röportajda Chris Pratt, karısıyla nasıl tanıştığını anlatmıştı. Bu şekilde de Pratt, artık bir "şehir efsanesine" dönüşen "çiftin çöpçatanı Katherine'in annesi" söylemine son noktayı koydu.

Pratt, işin aslını Steve Doocy'ye, Fox and Friends için yaptığı röportajda anlattı.

Karısı Katherine ile tanışmasında kayınvalidesi Maria Shriver'ın aracılık yapmadığını söyledi.

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Üç çocuklu evlilikte yedi yıl sular seller gibi akıp gitti... Bu ne büyük bir aşk ki karın seni Melek yüzlüm diye seviyor

'ÖYLE BİR ORTAMDA KIZLARA BAKMAK DOĞRU DEĞİLDİ AMA BAKTIM'
Sonra da şunları anlattı oyuncu: "Karımla bir kilisede tanıştım. Hollywood'da bir kilisedeydim. Etrafıma baktım ve onu gördüm."

Pratt aslında böyle bir ortamda etraftaki kızlara bu şekilde bakılmaması gerektiğini bildiğini söyledi. Ardından da şunları ekledi: "Ama ben de insanım. Katherine'i görünce 'Vay canına! Gerçekten çok tatlı' diye düşündüm."

Chris Pratt, karısı Katherine ile tanıştığı sırada yanında eski karısı Anna Faris'ten dünyaya gelen oğlu Jack vardı.

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Üç çocuklu evlilikte yedi yıl sular seller gibi akıp gitti... Bu ne büyük bir aşk ki karın seni Melek yüzlüm diye seviyor

KATHERINE'İN BİR DE ÜVEY OĞLU VAR
Onu çocuklar için düzenlenen programdan almaya gitmişti. İşte o sırada da karısı Katherine'i gördü ve onunla tanıştı.

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Zaten Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt, o tanışmanın ardından kısa süre içinde flört etmeye başladılar. Sonra da evlenip yuvalarını kurdular.

Mutlu çiftin kızları Lyla ve Eloise'ın yanı sıra bir yaşında Ford adında bir de erkek evlatları var.

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#Katherine Schwarszenegger#Chris Pratt#Arnold Schwarzenegger

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