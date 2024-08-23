Üç çocuklarını bakıcıya bırakıp aşk kaçamağı yaptılar… Yıl dönümü kutlaması değil sanki bitmeyen balayı!

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Moda dünyasına adım attığı günlerden beri görüntüsüyle, podyumlarda görmeye alışılmamış dolgun hatlarıyla hep adından çok söz ettirdi Ashley Graham.

Başlarda büyük markalar onunla çalışmak istemiyor, onu sadece büyük beden ve bikini iç çamaşırı defilelerine davet ediyorlardı.





BÜYÜK BEDEN MODELKEN ÜNLÜ MARKALARIN YÜZÜ OLDU: ÇOK ÇALIŞIP ZİRVEYE ÇIKTI

Ashley Graham ise hiç yılmadı, çok çalıştı ve yıllar geçtikçe ortaya çıkan beden olumlama akımının en önde gelen sözcüsü olmayı başardı.

Bir zamanlar yüzüne kapanan kapılar bir bir açıldı, en büyük modaevlerinin defileleri için podyuma çıkar oldu.

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Bu uğurda görüntüsü hakkında duyduğu kötü sözler kalbini çok kırsa da o bir zamanlar utandırıldığı bedenini sevmeyi öğrendi. Ve yakaladığı başarılarla adını en başarılı modeller arasına yazdırmayı da bildi.

MUTLULUĞU GENÇ YAŞINDA BULDU, HAYAL ETTİĞİ AİLEYİ KURDU

Tüm bunları yaparken ise yanında her zaman en büyük destekçisi olan kocası Justin Ervin vardı. Çiftin aşk hikayesi, her ikisi de 21 yaşındayken 2009 yılında kilisede tanışmalarıyla başladı.

Bir yıl sonra da evlendiler. Ashley Graham ve yönetmen eşi Justin Ervin, o zamandan beri ailelerini üç çocukla taçlandırdı ve gösteri dünyasının pırıltılı ancak insanı öğütüp bitiren yanından uzakta kalarak mutlu bir yuva kurdular.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI DEĞİL SANKİ BİTMEYEN BALAYI…

Podyumda ya da çekimde olmadığı sürece makyaj bile yapmayan, kocası ve çocuklarıyla birlikte doğal ve gözlerden uzakta yaşadığı hayatını sosyal medyadan milyonlarca hayranıyla paylaşan ünlü model geçtiğimiz gün mutlu evliliğinin 14. yılını kutladı.

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Üç oğullarını bakıcıya bırakıp karı koca baş başa çıktıkları tatilden en güzel kareleri Instagram hesabından paylaşan Ashley Graham ve Justin Ervin hafta sonu kaçamaklarını New York’un dışında, nefes kesici, doğal manzaraya sahip lüks, özel bir kulübede geçirdiler.

ÇOCUKLARDAN UZAKTA BAŞ BAŞA AŞK KAÇAMAĞI YAPTILAR

Evlilik yıl dönümlerini kutlarken bir yandan da sanki bitmeyen bir balayına çıkmış gibi görünen çift mutlu evliliklerini doğayla kucaklaşarak kutladılar.

Ashley Graham bu romantik kaçamağın göz alıcı fotoğraflarını beyaz bir kalp emojisi ve 14 rakamıyla birlikte “Bizi kutluyoruz” başlığıyla paylaştı.

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Hafta sonu boyunca birlikte romantik doğada yürüyüşlerine çıkan, etraftaki göllerde yüzen çift, çocukları yanlarında olmadan baş başa sessiz ve romantik bir kaçamak yapmış oldu.





SON DOĞUMUNDA ÖLÜM TEHLİKESİ ATLATMIŞTI

Tatlı çiftin üç oğlu var: Dört yaşındaki Isaac ve 3 yaşındaki ikizler Malachi ve Roman… Ashley Graham ilk oğulları doğduktan hemen sonra yeniden hamile kalmış ve ona bir kardeş beklerken ikiz doğurarak büyük bir sürpriz yaşamıştı.

36 yaşındaki ünlü model doğum yaparken çok zorlanmış, çok kan kaybettiği için neredeyse ölümden döndüğünü itiraf etmişti.

Anneliği çok sevdiğini söyleyen Ashley Graham atlattığı bu büyük tehlikenin ardından kocası Justin Ervin’den daha fazla çocuk yapmamak konusunda söz aldığını da itiraf etti.

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