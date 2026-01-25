Üç çocuğunu tek başına büyüttü, çalışıp parasını da kazandı… Ona ‘altın kalpli’ diyorlar… Elindekini ihtiyacı olana dağıtıyor

Haberin Devamı

Uzun yıllar önce o da sette tanışıp aynı yapımda rol aldığı meslektaşına gönül vermiş, onunla evlenerek üç çocuk annesi olmuştu.

ÇOCUKLARI İÇİN KARİYERİNE ARA VERMİŞTİ

Kendi kariyerini geri plana çekmeyi bildi, bir yandan sevgi dolu bir eş bir yandan da hayatını çocuklarına adamış bir anne oldu.

Artık 50 yaşını devirmiş, kariyerinin olgunluk döneminde ve yıldızı hâlâ sönmemiş bir isim. Ancak herkes onun adını eski eşiyle, biten evliliği ve Ben Affleck'in zor zamanlarında ona verdiği destekle anıyor.

"GENÇ ANNELERİN YAŞADIĞI BASKIYA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Jennifer Garner, eski eşi Ben Affleck'in geçtiğimiz günlerde çocuklarının yetiştirilme tarzını "karmaşık" olarak nitelendirmesinin ardından annelik "baskısı" hakkında konuştu.

Jennifer Garner kariyerini bir kenara bırakıp üç çocuğunu yetiştiren sonra da kurduğu işlerle iş kadınlığına da imza atan başarılı bir girişimci

53 yaşındaki üç çocuk annesi, "Genç ebeveynlere ve her şeyi doğru yapmak istemelerine çok üzülüyorum. Ben de o durumdaydım. O baskıyı biliyorum." diyen ünlü oyuncunun Affleck’le evliliğinden 20 yaşında Violet, 17 yaşında Fin ve 13 yaşında Samuel adında üç çocuğu var.

SADECE OYUNCULUK YAPMIYOR: O ÇOK BAŞARILI BİR İŞ KADINI

Evinin bahçesinde yetiştirdiği sağlık sebze ve meyvelerle bir gıda markası yaratan ardından da yeni bir çocuk giyim koleksiyonu piyasaya süren Jennifer Garner bir yandan arı gibi çalışıyor bir yandan da annelik deneyimlerini nakde çevirmeyi başarıyor.

Garner kendini çocuklarına adamış ve Hollywood yıldızlığını çok da umursamaz bir halde olsa da güzelliği ve zarafetiyle herkesi büyülemeye de devam ediyor

Markalarının lansman etkinliklerinde bile bağışlar toplayan Jennifer Garner tanıyan herkes tarafından altın kalpli olarak tanımlanıyor.

HAYIR İŞLERİNDEN VAZGEÇMİYOR, KİMİN İHTİYACI VARSA ORADA

Bunca işinin arasında mutlaka fırsat yaratıp sürekli olarak hayır kurumları için gönüllü şekilde çalışan Jennifer Garner bunu çocuklarına da aşılıyor ve onları bu yardım etkinliklerine götürüyor.

Jennifer Garner'ı gece eğlencelerinde görmek pek mümkün değil... Ünlü oyuncu işlerinden geri kalan zamanda kendini hayır işlerine adamış durumda

Elinde avucunda ne varsa ihtiyacı olanlarla paylaşan ünlü oyuncu evsizler için kurulan aşevlerinde çalışıyor, etrafındaki yardıma muhtaç çocuklara ve yetişkinlere para ya da başka türlü yardımlar toplamak için kampanyalar yürütüyor.

ONA BOŞ YERE "ALTIN KALPLİ" DEMİYORLAR

Garner geçen yılın hemen başında Los Angeles'ta meydana gelen ve ünlüler de dahil sayısız insanın evini kaybetmesine yol açan yangınların ardından da sahaya inip gece gündüz demeden yaşadığı şehrin yaralarını sarmak için çalışmıştı.

Aşevlerinde çalışan, yarım kampanyaları düzenleyen, büyük servetini hayır işleri için harcamaktan çekinmeyen Jennifer Garner'a herkes "altın kalpli" diyor

Garner’ın eski eşi Ben Affleck de yakın zaman önce kamuoyu önünde çocuk yetiştirme konusunda açıklamalarda bulunmuş ve "Kamuya açık bir hayatınız olduğunda çocuklarınıza bir yük bindiriyorsunuz ve bu karmaşık bir durum" diye konuşmuştu.

ÜÇ ÇOCUĞUNU TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ

Çocuklarının kendi ününden etkilenip yanlış seçimler yapmaları ihtimali hakkında da "Onları buna zorlamazdım. Onlar zeki, sevimli ve harikalar, onları seviyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Ve umarım hayatlarını oyunculuk yaparak boşa harcamazlar." diyen Ben Affleck çocuklarını sık sık görse de çiftin üç çocuğunu da anneleri Jennifer Garner büyük bir özveriyle tek başına büyüttü.

Jennifer Garner sadece çocuklarını değil eski eşi Ben Affleck'i de hayır işlerine giderken yanında götürüyor ve onun da iyilik yapmasına aracı oluyor

Çiftin en büyük çocukları olan Violet Yale Üniversitesi'nde okuyor. Ve şimdiden annesi gibi toplumsal konularda bilinçli ve bu konuda konuşmaktan da kaçınmıyor.

Ünlü çiftin 2005'te başlayan evliliği 2015'te bitti, boşanma davaları ise 2018'de sonuçlandı... Ben Affleck'in Jennifer Garner'ı aldattığı söylentileri olsa da güzel yıldız eski kocasını da çoktan affetti ve ona zor günlerinde destek oldu