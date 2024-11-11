Üç aşkından üç çocuğu var: Evlenmeye yanaşmadığı nişanlısıyla mutlu aile pozları

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Kimi sevdiğiyle hemen evlenip yuvasını kuruyor, kimi de yuvasını çoktan kurduğu halde bir türlü işi resmiyete dökmüyor.

İşte bunlardan biri de oyunculuktan sonra müzik dünyasına yoğunlaşan Kate Hudson...

GENİŞ AİLE BİR ARAYA GELDİ

Tıpkı Kurt Russell ile 40 yıl birlikte olmasına ve bir de çocuk dünyaya getirmesine rağmen onunla hiç evlenmeyen annesi Goldie Hawn gibi o da ilişkisini resmiyete dökmeye yanaşmıyor.

45 yaşındaki Hudson, uzun süredir Danny Fujikawa ile nişanlı, hatta ondan Rani adında altı yaşında bir kızı da var. Yine de Hudson; evlenme konusunda ise fazlaca temkinli davranıyor. Ama ona ve Fujikawa'ya sorarsanız ikisi de bu durumdan hiç şikayetçi değil.

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Hatta katıldığı bir podcast yayınında "Benim ailem bir yamalı bohça" diye konuşan Kate Hudson, geçtiğimiz günlerde de annesi Goldie Hawn, onun sevgilisi Kurt Russell, nişanlısı Danny Fujikawa başta olmak üzere o geniş ailesiyle bir araya geldi.

Aslına bakılırsa çoluk- çocuk tüm aile bir reklam kampanyası için buluştu. Yediden yetmişe herkes Kim Kardashian'ın moda firmasının Noel kampanyası için kamera karşısına geçti.

O sırada çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı Kate Hudson. O karelerde geniş ailenin renkli görüntüleri gözler önüne serildi.

ÜÇ FARKLI İLİŞKİSİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU VAR...AİLEM YAMALI BOHÇA GİBİ: Kate Hudson gerçekten de gösteri dünyasının en kalabalık ve neşeli ailelerinden birinin üyesi. Bundan bir süre önce katıldığı bir podcast yayınında da bu konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Hatta "Benim ailem yamalı bohça" diye konuştu.

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Kate Hudson ilk evliliğini henüz 20'li yaşlarının başında kendisinden büyük olan müzisyen Chris Robinson ile yaptı.

Aslında o sırada evlenecek kadar hayat tecrübesi yoktu ama belli ki çok aşıktı. Çünkü bu durumu programda "Evliliği bir saniye bile sorgulamadım" diye anlattı Hudson. Bunun nedenini de "Aramızda çok sıkı bir bağ vardı" sözleriyle açıkladı.

İlk eşi hakkındaki konuşmasını da şöyle sürdürdü Hudson: "Chris bana aşk hakkında çok şey öğretti. Bizim ilişkimiz harika ve çok tutkulu bir ilişkiydi."

Kate Hudson ile müzisyen Chris Robinson, 2000 yılında evlendiler. O sırada Hudson henüz 21 yaşındaydı.

2004 yılında, şu anda 20 yaşına giren oğulları Ryder'ı kucaklarına aldı eski çift. Bundan üç yıl sonra da evliliklerini bitirdiler.

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Hudson ile Robinson'ın evliliklerinden şu anda 20 yaşında olan Ryder adında bir oğlu var.

ESKİ NİŞANLISINDAN DA BİR OĞLU OLDU

Ama Hudson yine de çok genç yaşta yaptığı bu evliliğinin bir hata olmadığını düşünüyor. Yaşadıkları ilişkinin sevgi dolu ve ayakları yere basan bir ilişki olduğunu da sözlerine ekledi Hudson.

Ünlü yıldız, bu ilk evliliğinin bitmesinden sonra Matt Bellamy ile nişanlandı. Bu ilişkisinden de şu anda 13 yaşında olan oğlu Bingham dünyaya geldi.

Kate Hudson son yıllarda çocukluk arkadaşı olan Danny Fujikawa ile nişanlı. Bu ilişkisinden de 6 yaşında Rani adında bir kızı bulunuyor.

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Hudson'ın programda anlattığına göre ilişki dinamikleri çok da geleneksel değil. Buna inancı da tam. Yollarını ayırmış olsalar da Hudson ile Robinson arkadaşlık çerçevesinde bir ilişki sürdürüyorlar.

Bu konuda da şunları söyledi Hudson: "Biriyle birlikte olmamanız onunla güzel bir deneyim yaşamayacağınız anlamına gelmez. bunu nasıl yapabildiğimi bilmiyorum ama hepimiz bunu yapabiliyoruz."

Hudson'ın Bellamy'den dünyaya gelen oğlu Bingham 13 yaşında.

Aslında ilişkileri başlamadan öncesinde birbirlerini tanıyan Kate Hudson ile Danny Fujikawa ile ilgili ilk aşk söylentisi 2017 yılında ortaya atıldı. Çift o zamandan bu yana hiç ayrılmadı.

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Hudson ile Fujikawa'nın Rani adında bir kızı bulunuyor.





'ÇOCUKLAR DA DAHA FAZLA SEVGİ GÖRÜYOR'

Kate Hudson daha önce de People dergisine verdiği bir röportajda da ailesini "yamalı bohça" olarak tanımlamıştı.

Hudson "Birbirimize bağlıyız ve çok yakınız. Aşk şekil değiştirebilir. Ne kadar ilginç ki böyle modern bir aileye sahip olduğunuzda çocuklar da çok fazla sevgi görebiliyor" diye konuştu.

Kate Hudson'ın anlattığına göre bu şekilde sürdürdükleri hayat çok kendine özgü. Bütün çocukları, eski eşi, eski nişanlısı ve şu andaki nişanlısı bu işin üstesinden gelmeyi başardı.

Üstelik her üç ilişkisinden dünyaya gelen üç çocuğu da kendilerini Hudson'ın "yamalı bohça' diye tanımladığı bu büyük ailenin bir parçası olarak hissediyor.

KENDİSİ DE ÖYLE BİR AİLEDE BÜYÜDÜ

Aslına bakılırsa Kate Hudson kendisi de bu türden bir ailenin üyesi. Annesi Goldie Hawn, babasından boşandıktan yıllar sonra Kurt Russell ile aşk yaşamaya başladı.

Hawn ile Russell, hiç resmi olarak evlenmemelerine rağmen neredeyse yarım asra yakın süredir birlikteler.

Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın bu ilişkiden sadece bir tane ortak çocuğu var. Ama eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarını da birlikte ve hala örneklerini sergiledikleri sevgi dolu bir ortamda büyüttüler.