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Üç aşkından üç çocuğu olmuştu… Yıllardır nişanlı ama evlenmiyor: Ben özgürlüğüme düşkünüm

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#Kate Hudson#Danny Fujikawa#Goldie Hawn Kurt Russell
Üç aşkından üç çocuğu olmuştu… Yıllardır nişanlı ama evlenmiyor: Ben özgürlüğüme düşkünüm
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:28

Hollywood’un en ünlü çiftlerinden birinin kızı olarak başladığı kariyerinde hızla ilerleyip kendisi de yıldız bir oyuncu olmayı başarmıştı. Yıllardır hem oyunculuk yapıyor hem de şarkı söyleyip sahneye çıkıyor.

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Bir yandan çalışıp bir yandan da üç çocuğunu büyüten Kate Hudson biraz kalabalık biraz da kendi tabiriyle “dağınık” ailesini çok sevdiğini söylüyor.

ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI HİÇ EVLENMEYEN EBEVEYNLERİNİN YOLUNDA

Goldie Hawn ve Kurt Russell çiftinin kızı Kate Hudson uzun zamandır kameraların önünde, romantik komedilerin sevilen yüzü olarak başarılı bir kariyer sürdürüyor.

Üç aşkından üç çocuğu olmuştu… Yıllardır nişanlı ama evlenmiyor: Ben özgürlüğüme düşkünüm

Çocukları olduktan sonra ise kendini işinden çok ailesine vermiş durumda.

Uzun süredir müzisyen Danny Fujikawa ile nişanlı olan Kate Hudson geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında asla evlenmeyebileceğini itiraf etti.

Üç aşkından üç çocuğu olmuştu… Yıllardır nişanlı ama evlenmiyor: Ben özgürlüğüme düşkünüm

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EVLİLİK İÇİN ACELESİ YOK: BEN ÖZGÜRLÜĞÜMÜ SEVİYORUM

Yakın arkadaşı Drew Barrymore’un talk şovuna katılan Kate Hudson üç yılı aşkın süredir nişanlı olduğu Danny Fujikawa ile nikah masasına oturmak için acele etmediğini itiraf etti.

“Sözleşme meselesi benim için zor. Özgürlüğümü seviyorum. ... Özgürlük kavramını seviyorum,” diyen Kate Hudson bir yandan da “sonsuza dek nişanlı olma” fikrinin hoşuna gittiğini söyledi.

Üç aşkından üç çocuğu olmuştu… Yıllardır nişanlı ama evlenmiyor: Ben özgürlüğüme düşkünüm

Hudson ayrıca izleyicilere Goldie Hawn ve Kurt Russell tarafından yetiştirildiğini de hatırlattı. Hollywood’un en büyük aşıkları olarak anılan çift 1983'ten beri birlikte olmalarına rağmen hiç evlenmediler.

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“BENİ BÜYÜTEN AİLEM 38 YILDIR NİŞANLI”

Kate Hudson onların da nikah masasına oturmadığını hatırlatarak “Ben 7 yaşımdayken nişanlandılar ama hiç evlenmeyi düşünmediler” dedi.

Üç aşkından üç çocuğu olmuştu… Yıllardır nişanlı ama evlenmiyor: Ben özgürlüğüme düşkünüm

45 yaşındaki oyuncu bir düğün yapmak için de pek hevesli olmadığını, tüm o hazırlık sürecinden ve düğün için harcaması gereken paradan hiç hazzetmediğini itiraf etti.

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DÜĞÜN YAPMAK YERİNE KAÇARAK EVLENMEK CAZİP GELİYOR

Evlenmeye karar verirse bunu “kaçarak” yapmanın ona daha cazip geldiğini söyleyen Kate Hudson büyük bir düğün yapmaktansa nişanlısıyla kimselere haber vermeden kendi aralarında evlenmeyi daha romantik bulduğunu itiraf etti.

Kate Hudson ve Danny Fujikawa 15 yıl arkadaşlıktan sonra 2016 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin 2018’de Rani Rose adını verdikleri bir kızları oldu.

Üç aşkından üç çocuğu olmuştu… Yıllardır nişanlı ama evlenmiyor: Ben özgürlüğüme düşkünüm

BİR KEZ EVLENDİ “TAMAM” DEDİ… ÜÇ AŞKINDAN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Yıldız oyuncu sadece bir kez evlendi. 2000 yılında evlenip 2007’de boşandığı eski eşi Chris Robinson’dan 21 yaşında Ryder Robinson adında bir oğlu oldu.

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Ünlü rock grubu Muse’un solisti Matt Bellamy’den de 14 yaşında Bingham adında bir oğlu olan Kate Hudson’ın bu ilişkisi de dört yıl sürmüştü.

Üç aşkından üç çocuğu olmuştu… Yıllardır nişanlı ama evlenmiyor: Ben özgürlüğüme düşkünüm

Kate Hudson Danny Fujikawa ile de dört yılın sonunda, 2021’de nişanlanmıştı.

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#Kate Hudson#Danny Fujikawa#Goldie Hawn Kurt Russell

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