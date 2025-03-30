Üç aşkın hediyesi üç çocuk oldu, ama yetmedi... Sevgilim benden genç, bir tane daha doğururum!

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Bazı ünlüler de farklı ilişkilerinden çok sayıda çocuk dünyaya getiriyor. Yine bu konuda yaşlarının bile kendilerini engellemesine izin vermiyorlar.

İşte bunlardan biri de Kate Hudson.

45 yaşındaki Hudson'ın aslında biri eski evliliği olmak üzere üç farklı ilişkisinden üç tane çocuğu var. Ama kendisine sorarsanız ünlü yıldız bu kadarla yetinmek niyetinde değil.

Hatta aileye yeni bir üye daha katma konusunda en büyüğü 21, en küçüğü 7 yaşında olan çocukları arasında bir "yoklama" bile yaptığını gizlemedi.

DAHA KALABALIK BİR AİLE İSTİYOR

Ünlü oyuncu Goldie Hawn ile eski kocası Bill Hudson'ın kızı olan, ama annesinin sevgilisi Kurt Russell tarafından büyütülen Kate Hudson, daha kalabalık bir ailesi olmasını istiyor görünüşe göre.

Bu ayın ilk yarısında katıldığı bir programda bu konudaki görüşlerini ifade eden Hudson, çocuk konusunda "Benden bu kadar" diyecek noktaya henüz gelmediğini söyledi.

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Kate Hudson'a yakın kaynaklara göre en küçük çocuğunu 7 yaşına getiren Hudson, en azından bir tane daha doğurmak istiyor.

'SEVGİLİM BENDEN DAHA GENÇ'

Bu konuda da iki güvencesi var.

Kendisi artık 45 yaşında ama nişanlısı Danny Fujikawa ondan daha genç, henüz 38 yaşında.

Ayrıca anlattığına göre ilerleyen yıllara rağmen Hudson'ın sağlığı da yerinde. Hatta doktoru ona "Bir çocuk daha dünyaya getirmemen için neden yok" diye garanti de verdi.

Diğer yandan ikinci bebeğini 48 yaşında dünyaya getiren Rachel Weisz, aynı şekilde 47 yaşında ikinci kez anne olan Halle Berry gibi örnekler de ona cesaret veriyor.

Ona göre bu konudaki en cesur örnek ise 50 yaşında anne olan Janet Jackson.

İçindeki dinmeyen bu çocuk yapma sevdası yüzünden Kate Hudson, evinde "kamuoyu araştırması" da yaptı.

KÜÇÜK KIZI BİR KARDEŞ İSTİYOR

İlk kocası Chris Robinson'dan dünyaya gelen 21 yaşındaki en büyük çocuğu Ryder'ın görüşüne başvurdu ilk olarak.

Onun tepkisi pek de öyle beklediği gibi olmadı. Artık gençlik çağlarına gelen ve evden ayrılmaya hazırlanan Ryder annesine "Şaka yapıyorsun, değil mi?" diye yanıt verdi.

Şu anda nişanlı olduğu Danny Fujikawa'dan olan 7 yaşındaki kızı Rani ise annesinin kendisine bir erkek ya da kız kardeş vermesinden ne kadar büyük bir mutluluk duyacağını saklamadı.

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Bu arada Kate Hudson'ın eski nişanlısı Matt Bellamy'den 13 yaşında Bingham adında bir oğlu daha olduğunu hatırlatalım.

'BENİM AİLEM YAMALI BOHÇA GİBİ'

Kate Hudson daha önce de People dergisine verdiği bir röportajda da ailesini "yamalı bohça" olarak tanımlamıştı.

Hudson "Birbirimize bağlıyız ve çok yakınız. Aşk şekil değiştirebilir. Ne kadar ilginç ki böyle modern bir aileye sahip olduğunuzda çocuklar da çok fazla sevgi görebiliyor" diye konuştu.

Kate Hudson'ın anlattığına göre bu şekilde sürdürdükleri hayat çok kendine özgü. Bütün çocukları, eski eşi, eski nişanlısı ve şu andaki nişanlısı bu işin üstesinden gelmeyi başardı.

Üstelik her üç ilişkisinden dünyaya gelen üç çocuğu da kendilerini Hudson'ın "yamalı bohça' diye tanımladığı bu büyük ailenin bir parçası olarak hissediyor.

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KENDİSİ DE ÖYLE BİR AİLEDE BÜYÜDÜ

Aslına bakılırsa Kate Hudson kendisi de bu türden bir ailenin üyesi. Annesi Goldie Hawn, babasından boşandıktan yıllar sonra Kurt Russell ile aşk yaşamaya başladı.

Hawn ile Russell, hiç resmi olarak evlenmemelerine rağmen neredeyse yarım asra yakın süredir birlikteler.

Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın bu ilişkiden sadece bir tane ortak çocuğu var. Ama eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarını da birlikte ve hala örneklerini sergiledikleri sevgi dolu bir ortamda büyüttüler.