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TV'de yayınlanan belgesel İngiliz kraliyet ailesinin uykularını kaçırdı

#İngiliz Kraliyet Ailesi#Bbc Belgesel#The Princess And The Press
TVde yayınlanan belgesel İngiliz kraliyet ailesinin uykularını kaçırdı

İngiliz kraliyet ailesine rahat yüzü yok. Zorlu bir dönemden geçen aile, bu kez BBC2'de ilk bölümü yayınlanan The Princes and The Press (Prensler ve Basın) adlı belgesel nedeniyle kelimenin tam anlamıyla 'küplere bindi'.

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BELGESEL HUZURSUZ ETTİ
Mountbatten Windsor ailesi, The Princes and The Press adlı belgeselde William ve Harry arasındaki sürtüşmeyle ilgili abartılı ve asılsız iddiaları yayınladığı için BBC'ye tepki gösterdi.

TVde yayınlanan belgesel İngiliz kraliyet ailesinin uykularını kaçırdı

AVUKATINI GÖNDERDİ
Olay bununla da bitmedi. Eşi Prens Harry ile birlikte ABD'de yaşayan Sussex Düşesi Meghan da, hakkındaki olumsuz hikayelerin yanlış olduğu konusunda bilgi vermek üzere kuruma avukatını gönderdi. Buckingham Sarayı, Kensington Sarayı ve Clarence House tarafından yapılan ortak açıklamada, BBC’ nin Kraliyet ailesi hakkında abartılı ve asılsız iddialara itibar ettiği belirtildi.

TARTIŞMALI KİTABIN YAZARI DA KONUŞTU
İki bölümlük belgeselin dün gece ekrana gelen ilk bölümünde aileyle ilgili çok çarpıcı iddialar yer aldı. Sussex Dükü ve Düşesi hakkındaki tartışmalı Finding Freedom adlı kitabın yazarlarından olan gazeteci Omid Scobie'nin, Harry ve Meghan hakkındaki olumsuz hikayelerin diğer kraliyet mensupları tarafından anlatıldığına dair iddialarına yer verildi belgeselde.

TVde yayınlanan belgesel İngiliz kraliyet ailesinin uykularını kaçırdı

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RAHATSIZ OLUNCA BASINA KOŞTULAR
Bunun yanı sıra gazeteci Dan Wootton'ın, perde arkasındaki insanların Meghan Markle ve Prens Harry'nin davranışlarından rahatsız olduktan sonra basına geldiğine dair karşı iddiaları da ekrana geldi. Meghan Markle'ın avukatının, Sussex Düşesi'nin kraliyet personeline zorbalık yaptığı iddialarını reddettiği görüntülere belgeselde yer verildi.

TVde yayınlanan belgesel İngiliz kraliyet ailesinin uykularını kaçırdı

ESKİ SEVGİLİSİ DE GÜNDEME GELDİ
Özel bir dedektifin, 2004'te Prens Harry'nin o zamanki kız arkadaşı Chelsy Davy'yi hedef aldığını itiraf eden görüntüleri de belgeselin tartışmalı bölümlerinden.

TVde yayınlanan belgesel İngiliz kraliyet ailesinin uykularını kaçırdı

TAÇ TARTIŞMASI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Belgeselde ayrıca Meghan ve kraliyet ailesinin üyeleri arasında, düğününde takacağı taç konusunda bir tartışmanın yaşandığı da anlatıldı. Meghan'ın zümrüt bir taç takmak istediği, ancak ilk tercihinin Kraliçe tarafından veto edildiği iddia edildi. Bu iddia daha önce de basına yansımıştı.

TVde yayınlanan belgesel İngiliz kraliyet ailesinin uykularını kaçırdı

CEVAP HAKKI İSTEDİLER
Buckingham Sarayı'nın, belgeselin bir kopyasını yayınlanmadan izlemeyi istediği ancak bu isteğin BBC tarafından reddedildiği ileri sürülüyor. Kraliçe, Prens Charles ve William'ın BBC'ye karşı güçlerini birleştirdikleri ve Saray'a potansiyel olarak zarar veren iddialara cevap hakkı verilmediği takdirde gelecekte BBC ile yapılacak tüm projeleri boykot etmekle tehdit ettikleri bildirildi. Kraliyet danışmanları, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles ve Prens William'a cevap hakkı verilmediğine inanıyor.

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PRENSLERİN SAVAŞI BİR SONRAKİ BÖLÜMDE
BBC’deki kaynaklar, William ve Harry arasındaki sürtüşmenin gelecek haftaki bölümde daha da ayrıntılı olarak inceleneceğini belirtti. BBC, kendi yönergelerine göre, yayınlanan tüm haberler ve güncel olaylara ilişkin belgelere karşı yanıt hakkı doğduğunda bunları yayınlamak zorunda.

 

 

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#İngiliz Kraliyet Ailesi#Bbc Belgesel#The Princess And The Press

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