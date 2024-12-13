TV yıldızı üç ay önce evlenmişti... Kanser olunca onu ilk karısı terk etti.. Biri bu halimle beni severse harika olur

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Bu kadar gösterişli bir şekilde evlenip de hemen boşanmaları elbette merak uyandırdı.

O gün mutluluk içinde yeni karısına sarılan damadın açıklamasına göre hızlı boşanma kararının ardından bir trajedi çıktı. Meğer üç ay önce evlenen çifti aniden gelen kanser ayırmış!

Bu sözünü ettiğimiz çift, TV'de ekranlara gelen Golden Bachelor adlı yarışmada tanışıp hayatlarını birleştiren Gerry Turner ile Theresa Nist…

72 yaşındaki Turner ile 70 yaşındaki Nist, bir grup başka isimle birlikte kamera karşısına geçtikleri Golden Bachelor adlı reality şov sırasında tanışmıştı.

Sonra aralarında bir aşk doğdu ve gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdiler.

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BOŞANMA KARARININ ARKASINDAN KANSER ÇIKTI

Turner, sonradan yaptığı açıklamada tedavisi mümkün olmayan kemik iliği kanserine yakalandığını ve Nist ile boşanmalarının bir nedeninin de bu olduğunu söyledi.

Good Morning America programına konuşan Gerry Turner "Theresa ve ben birçok kez içten konuşmalar yaptı. Durumumuza yakından baktık, koşullarımızı inceledik. Karşılıklı olarak evliliğimizi bitirmenin zamanının geldiği sonucuna vardık" dedi.

Turner'ın gösterişli bir şekilde evlendiği Theresa Nist de aynı programda onunla birlikte yer aldı. O da "Programı izleyen birçok kişiden çok fazla sevgi ve destek aldık. Bütün bunların değişmesini istemiyoruz" diye konuştu.

KAMERA KARŞISINDA EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ

Turner, Theresa Nist'e Golden Bachelor'ın geçen yıl kasım ayında yapılan finali sırasında evlenme teklif etti. Çift, TV kameraları karşısında evlendi.

Her ne kadar Gerry Turner, evliliğin bitmesinin bir nedeninin kansere yakalanması olduğunu söylese de başka bir neden daha var.

O da ikisinin de ayrı kentlerde yaşaması. Nist, New Jersey'de yaşarken Turner ise Indiana'da kendi çocuklarına yakın bir yerde yaşamaya karar verdi.

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Yeri gelmişken ikisinin de daha önce başkalarıyla evlenip boşandığını hatırlatalım.

Özetle çiftin gösterişli bir şekilde başlayan evliliği tıpkı TV şovları gibi hızlıca sona erdi.

'EĞER BİRİNİ SEVERSEM DURUMUMU ONA AÇIKLAMAM GEREKECEK'

Bu arada Gerry Turner hasta olmasına rağmen aşka kalbinin kapılarını tam olarak kapatmadığını da söyledi.

People dergisine konuşan Turner "Kesinlikle, yüzde 100 doğru insanı arıyorum" diye konuştu. Ama gönül işlerinin daha zorlu bir hale geldiğini de saklamadı.

Ama bu konuda da hastalığını göz ardı etmedi Turner. "Eğer güçlü duygular besleyeceğim biriyle tanışırsam onunla durumum hakkında bir konuşma yapmam gerekecek. Bu da kabul edilmeyi zor bir hale getirecek" dedi.

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"Bir insanın beni bulunduğum durumda kabul etmesi de benim için bir onay olur, harika olur" diye de ekledi Turner.

'THERESA EVLİLİK YEMİNİNİ YERİNE GETİRMEDİ'

Bu arada bir hatırlatma yapalım... Gerry Turner ile Theresa Nist, bu yılın ocak ayında evlendi. Düğünleri de epey konuşuldu. Turner da açıklamasına göre düğünden kısa süre sonra kansere yakalandığını öğrendi. Sonra da oturup karısıyla konuştu.

Her ne kadar bu kararın ortak alındığını söylese de Theresa'nın zor gününde onu terk ettiğini ileri sürenler de var. Turner'ın aşka kabini kapatmamasını göz önüne alan bu gruptakiler "Theresa'nın onu bu durumdayken yalnız bırakması terk etmekle eşdeğer yorumunu yaptı.

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Konuyla ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumlarda evlenirken verilen "iyi günde, kötü günde; hastalıkta ve sağlıkta" sözünün Nist tarafından tutulmadığını ileri sürdü.



