TV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldım

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TEST SONUCUNDA ANLAŞILDI

Kamera karşısına geçtiği The Bachelor adlı reality şovla adını duyuran Demi Burnett, yaptırdığı psikolojik test sonucunda otistik olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

'TEK İSTEDİĞİM KALİTELİ BİR YAŞAM'

Durumu, Instagram hesabından duyuran Burnett "Psikolojik bir test yaptırdım ve çıkan sonuca göre otistiğim. Otizm denildiğinde bu insanlar için bir "damgalanma" söz konusu hep. Ben, açık fikirli olmayı ve kabullenmeyi öneririm" diye yazdı. Sonra da mesajını şu cümlelerle sürdürdü Burnett: "Tek istediğim daha kaliteli bir yaşam. Bu noktaya nasıl geldiğimi ve bu süreçte yaşadıklarımı paylaşmaya devam edeceğim. Tüm acımı ve verdiğim mücadele ilgili hikayemi daha fazla paylaşacağım."

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'BU SİZİN SUÇUNUZ DEĞİL'

Demi Burnett, kendisi gibi otizmli olan insanların yalnız olmadıklarını bilmeleri gerektiğini yazdı. Sonra da "Her şey daha iyi olabilir. Ve en önemlisi bu sizin suçunuz" değil sözleriyle paylaşımını bitirdi.

'İKİ KUZENİM DE OTİSTİK'

Burnett'ın bu paylaşımına hem meslektaşlarından hem de takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Model Ashley Haas, iki kuzeninin otistik olduğunu belirterek "Ve onlar bana göre mükemmel insanlar, tıpkı senin gibi. Kendinizi asla sorgulamayın. Seninle gurur duyuyorum" diye yazdı.

Demi Burnett'in birçok takipçisi genç yıldıza bu kadar açık ve samimi olduğu için teşekkür etti. Onu desteklediklerini ve sevdiklerini yazdılar.





'YAŞAMIMI YENİ BİR GÖZLE İNCELEMEM GEREK'

Demi Burnett, otistik olduğunu sosyal medyadan duyuran tek tanınmış kişi değil. Geçen yıl, rol aldığı Prison Break dizisiyle bilinen 49 yaşındaki Wenworth Miller da kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Miller, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda otizmli olduğunun, açıklamasından bir yıl önce teşhis edildiğini belirtti. Yetişkin otizmi tanısının kendisini şaşırttığını açıklayan Wenworth Miller "Öncesinde kendime böyle bir tanı koymuştum. Bundan bir yıl sonra da resmi tanı geldi. Otizm hakkımda yeterince bilgi sahibi değilim. Bilinmesi gereken çok şey var. Yaşadığım yılları yeni bir gözlükle incelemeliyim" diye yazmıştı.

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HAYALETLERE TAKINTILI

Bu arada otizm ya da onunla bağlantılı başka teşhisler alan ünlüleri de kısaca bir hatırlayalım. 69 yaşındaki aktör Dan Aykroyd, otizm ile bağlantılı olan Asperger Sendromu teşhisi almıştı. Çocukluk yıllarında uyumsuzluğu yüzünden gittiği iki okuldan da kovulan Aykroyd'un otizm spektrumu içinde yer alan Asperger Sendromu'ndan muzdarip olduğu ortaya çıkmıştı. Oyuncu, daha sonra Asperger yüzünden hayaletlere ve kanuni yaptırımlara bir takıntısı olduğunu anlatmıştı bir röportajında. Bu arada Dan Aykroyd'un Hayalet Avcıları filmiyle hafızalara kazındığını da hatırlatalım.

ANNESİ, İLAÇ TEDAVİSİNİ REDDETMİŞ

Daryl Hannah da Hollywood'un otizmli ünlülerinden biri. Çocukluk yıllarında otizm teşhisi aldığını anlatan 61 yaşındaki Hannah, People dergisine verdiği röportajda, küçükken utangaçlık yüzünden zorluklar yaşadığını, yetişkinliğinde mesleğinin sonucu olarak sahip olduğu şöhretin kendisini korkuttuğunu anlatmıştı. Kendi çocukluğunu geçirdiği dönemde otizmin yanlış anlaşıldığını söyleyen Hannah, doktorların önerdiği ilaç tedavisini, annesinin reddettiğini belirtmişti.

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ÇOCUKKEN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAMIŞTI

Otizmli bir başka ünlü ise Sir Anthony Hopkins. Onda da otizm spektrumu içinde yer alan Asperger Sendromu bulunuyor. 84 yaşındaki Hopkins, çocukluk yıllarında yaşadığı öğrenme güçlüğü ve takıntılı düşünlerin bundan kaynaklandığını açıklamıştı. Bu iki sorunu yüzünden hem çocuklukta hem de yetişkinlikte arkadaş edinmekte büyük güçlükler yaşadığını anlatmıştı.

BİRÇOK KİŞİ 'YAĞMUR ADAM' SAYESİNDE ADINI İLK KEZ DUYDU

Aslına bakılırsa otizmin çok daha geniş kitleler tarafından bilinmesine de çok izlenen ve ödüllere boğulan bir film yol açtı. Yönetmenliğini Barry Levinson'ın üstlendiği 1988 tarihli Yağmur Adam (Rain Man) filmi sayesinde otizm daha fazla insanın dikkatini çekti. Filmde canlandırdığı otizmli Raymond karakteri, usta oyuncu Dustin Hoffman'ın unutulmaz rollerinden biri olarak hafızalara kazındı. Hoffman'a, Tom Cruise'un eşlik ettiği Yağmur Adam, "En iyi film", "en iyi yönetmen", "en iyi erkek oyuncu" ve "en iyi orijinal senaryo" dallarında Oscar ödülü de kazandı.

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OTİZM NEDİR?

Elbette bu konuda teşhisi, uzmanların koyması gerekli ama otizmin ne olduğu konusuna da genel hatlarıyla bir bakalım. Otizm, üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor. Bu belirtiler otizmi, Asperger sendromu gibi daha hafif seyreden otistik spektrum bozukluğundan (OSB) ayırır. Her ne kadar otizmin kalıtımsal kökenli olduğu düşünülse de bu konu oldukça karmaşık. Otizmin kökeninin çoklu gen etkileşimlerinden mi yoksa ender görülen mutasyonlardan mı kaynaklandığı çok açık değil.

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ÇOCUKLUK YILLARINDA ANLAŞILIYOR

Otizm beynin birçok kısmını etkiler ama bu etkinin nasıl geliştiği çok iyi anlaşılabilmiş de değil. Ebeveynler genellikle çocuklarının yaşamının ilk iki yılında belirtileri fark eder. Erken davranışsal ya da kavrayışsal müdahaleler çocukların kendine bakabilme yetisi ile sosyal ve iletişimsel yetiler kazanmasına yardımcı olabilir. Otizm tanılı çocukların çok azı erişkin olduktan sonra bağımsız yaşamakta, bunlardan bir kısmı bunda başarılı olabilmektedir.