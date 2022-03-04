Kendimden nefret eder hale gelmiştim: Sekiz saatlik operasyonla saç ektirdi

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DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Bu sözler, henüz 34 yaşında olan İngiliz TV ünlüsü, model ve girişimci Chanelle Hayes'e ait. Kamera karşısına geçtiği Big Brother adlı reality şov sayesinde adını duyuran Hayes, alın kısmındaki saçlarının incelip döküldüğünü fark ettiğinde dünya başına yıkıldı. Uzun süre ne yapacağını düşünen Hayes sonunda çareyi saç ektirmekte buldu. Anlattığına göre de bu operasyon sekiz saat sürdü.

PAPARAZZİ FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE FARK ETTİ

Hayes'in bu operasyona karar vermesine neden olan ise spor salonundan çıkarken bir paparazzi tarafından çekilen fotoğrafı. O fotoğrafı basında görünce alın bölgesindeki saçlarını kaybettiğini ve durumun çok da iyi gitmediğini fark etmiş Chanelle Hayes.

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'BÜTÜN GÖREBİLDİĞİM SAÇ KAYBIYDI'

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Chanelle Hayes, o dönemi şöyle anlattı: "Bu korkunçtu. 45 dakika boyunca spor yapmıştım ve fotoğrafta çok saçma görünüyordum. Yüzüm kızardı." O fotoğrafları basında gördüğünde çok üzüldüğünü de ekledi Hayes. Sonra da "Bütün görebildiğim saçlarımın ne kadar ince, cansız olduğu ve alın bölgemdeki saç kaybıydı" dedi.

Chanelle Hayes, o fotoğrafın birçok gazetede yayınlanmasından sonra da toplum arasına karıştığı zaman saçlarının dökülen bölgesini meraklı gözlerden saklayan modeller kullanmaya karar vermiş.

'FAZLA KİLOLARLA SAÇ KAYBI AYNI ŞEY DEĞİL'

Hayes, gazeteye verdiği röportajda daha önce de yıllar boyu süren fazla kilolarıyla mücadelesine de değindi. Uyguladığı beslenme ve spor programları işe yaramayınca çareyi midesine kelepçe taktırmakta bulan Chanelle Hayes, saç dökülmesinin ise bu durumla aynı olmadığını anlattı: "Fazla kilolarımı çok sorun etmemiştim. Bu konuda bir şeyler yapabileceğimi biliyordum. Ama incelen ve dökülen benim saçlarımdı. Bu konuda ne yapabilirdim?" diye sürdürdü sözlerini.

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BİR HAFTA SPOR SALONUNA BİLE GİDEMEMİŞ

O fotoğrafa bakıp saç kaybını gördükten sonra bir hafta boyunca spor salonuna gitmediğini de anlattı Hayes. Sonra da şunları söyledi: "Kendimden nefret etmeye başladım. Bu durum gerçekten benim kendime olan güvenimi yıktı."

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'YAĞMURLU GÜNLERDE SOKAĞA ÇIKAMADIM'

Bu arada saç kaybını gözler önüne seren fotoğrafın basında yayınlanmasından sonra sosyal medyadan da çok incitici yorumlar aldığını söyledi Chanelle Hayes. Evden dışarı her adım attığında o saç kaybının başkaları tarafından görülebileceğinden korktuğunu da saklamadı. Alın bölgesindeki saç kaybını gizlemek için ona uygun saç modelleri uyguladığını söyleyen Chanelle Hayes, yağmurlu günlerde ise sokağa çıkamadığını sözlerine ekledi.

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ÇAREYİ SAÇ EKTİRMEKTE BULDU

Chanelle Hayes, bu şekilde hayatını sağlıklı bir şekilde yaşayamayacağını fark ettiğinde de sorunun çözümü için yollar aramaya başladığını anlattı. Sonunda da saç ekimi yaptırmaya karar verdiğini sözlerine ekledi. Bu konuda 18 ay araştırma yapan Hayes, 8 saat süren bir operasyonu da göze aldı.

SONUNDA KAMUOYUYLA PAYLAŞMAYA KARAR VERDİ

Chanelle Hayes, bu konuya neden bu kadar odaklandığını da şöyle anlattı: "Çünkü saç kaybını gizlemek zor." Saç ekimi yaptırdıktan sonra olanlar hakkında da "Başlarda bebek saçları gibiydi, uzamaya başlaması iki ay sürdü." Hayes bütün bunları 2020 yılında yaşadı. Şimdi saçları istediği gibi görünmeye başladığında da kamuoyuyla paylaşmaya karar verdi.

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MİDE KELEPÇESİ İÇİN DE OPERASYON GEÇİRMİŞ

Bu arada Hayes, fazla kilolarıyla mücadele etmek için aynı dönemde bir de gastrik bant (mide kelepçesi) operasyonu geçirdi. Bu sayede bir yandan ektirdiği saçları uzarken bir yandan da fazla kilolarından kurtuldu. Bu iki operasyonun birbirini etkileyip etkilemediğini de şu sözlerle anlattı: "Normalde midenize kelepçe takmak için yapılan operasyondan sonra saç dökülmesi sıklıkla yaşanırmış. Ama bende böyle bir durum olmadı. "

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SONUÇTAN MEMNUN

Dış görünümüyle ilgili geçirdiği zor günlerin ardından Chanelle Hayes, şimdi elde ettiği sonuçlardan gayet memnun. Bir başka deyişle kendine güveni de eskisine göre artmış durumda.