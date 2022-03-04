Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Kendimden nefret eder hale gelmiştim: Sekiz saatlik operasyonla saç ektirdi

#Chanelle Hayes#Saç Ektirme#Mide Kelepçesi
Kendimden nefret eder hale gelmiştim: Sekiz saatlik operasyonla saç ektirdi

"Kendimden nefret eder hale gelmiştim... Özgüvenimi elimden alan saç dökülmesinden kurtulmak için sekiz saat süren bir operasyonla saç ektirdim."

Haberin Devamı

DÜNYASI BAŞINA YIKILDI
Bu sözler, henüz 34 yaşında olan İngiliz TV ünlüsü, model ve girişimci Chanelle Hayes'e ait. Kamera karşısına geçtiği Big Brother adlı reality şov sayesinde adını duyuran Hayes, alın kısmındaki saçlarının incelip döküldüğünü fark ettiğinde dünya başına yıkıldı. Uzun süre ne yapacağını düşünen Hayes sonunda çareyi saç ektirmekte buldu. Anlattığına göre de bu operasyon sekiz saat sürdü.

Kendimden nefret eder hale gelmiştim: Sekiz saatlik operasyonla saç ektirdi

PAPARAZZİ FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE FARK ETTİ
Hayes'in bu operasyona karar vermesine neden olan ise spor salonundan çıkarken bir paparazzi tarafından çekilen fotoğrafı. O fotoğrafı basında görünce alın bölgesindeki saçlarını kaybettiğini ve durumun çok da iyi gitmediğini fark etmiş Chanelle Hayes.

Haberin Devamı

Kendimden nefret eder hale gelmiştim: Sekiz saatlik operasyonla saç ektirdi

'BÜTÜN GÖREBİLDİĞİM SAÇ KAYBIYDI'
İngiliz The Sun gazetesine konuşan Chanelle Hayes, o dönemi şöyle anlattı: "Bu korkunçtu. 45 dakika boyunca spor yapmıştım ve fotoğrafta çok saçma görünüyordum. Yüzüm kızardı." O fotoğrafları basında gördüğünde çok üzüldüğünü de ekledi Hayes. Sonra da "Bütün görebildiğim saçlarımın ne kadar ince, cansız olduğu ve alın bölgemdeki saç kaybıydı" dedi.

Chanelle Hayes, o fotoğrafın birçok gazetede yayınlanmasından sonra da toplum arasına karıştığı zaman saçlarının dökülen bölgesini meraklı gözlerden saklayan modeller kullanmaya karar vermiş.

Kendimden nefret eder hale gelmiştim: Sekiz saatlik operasyonla saç ektirdi

'FAZLA KİLOLARLA SAÇ KAYBI AYNI ŞEY DEĞİL'
Hayes, gazeteye verdiği röportajda daha önce de yıllar boyu süren fazla kilolarıyla mücadelesine de değindi. Uyguladığı beslenme ve spor programları işe yaramayınca çareyi midesine kelepçe taktırmakta bulan Chanelle Hayes, saç dökülmesinin ise bu durumla aynı olmadığını anlattı: "Fazla kilolarımı çok sorun etmemiştim. Bu konuda bir şeyler yapabileceğimi biliyordum. Ama incelen ve dökülen benim saçlarımdı. Bu konuda ne yapabilirdim?" diye sürdürdü sözlerini.

Gözden Kaçmasın

67 yaşındaki Akrep Nalandan acı haber... Bodrumda hayatını kaybetti67 yaşındaki Akrep Nalan'dan acı haber... Bodrum'da hayatını kaybetti!Haberi görüntüle

Kendimden nefret eder hale gelmiştim: Sekiz saatlik operasyonla saç ektirdi

Haberin Devamı

BİR HAFTA SPOR SALONUNA BİLE GİDEMEMİŞ
O fotoğrafa bakıp saç kaybını gördükten sonra bir hafta boyunca spor salonuna gitmediğini de anlattı Hayes. Sonra da şunları söyledi: "Kendimden nefret etmeye başladım. Bu durum gerçekten benim kendime olan güvenimi yıktı."

Gözden Kaçmasın

Beni o kadar çok üzüp canımı yaktılar kiBeni o kadar çok üzüp canımı yaktılar ki! Haberi görüntüle

Kendimden nefret eder hale gelmiştim: Sekiz saatlik operasyonla saç ektirdi

'YAĞMURLU GÜNLERDE SOKAĞA ÇIKAMADIM'
Bu arada saç kaybını gözler önüne seren fotoğrafın basında yayınlanmasından sonra sosyal medyadan da çok incitici yorumlar aldığını söyledi Chanelle Hayes. Evden dışarı her adım attığında o saç kaybının başkaları tarafından görülebileceğinden korktuğunu da saklamadı. Alın bölgesindeki saç kaybını gizlemek için ona uygun saç modelleri uyguladığını söyleyen Chanelle Hayes, yağmurlu günlerde ise sokağa çıkamadığını sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Kendimden nefret eder hale gelmiştim: Sekiz saatlik operasyonla saç ektirdi

ÇAREYİ SAÇ EKTİRMEKTE BULDU
Chanelle Hayes, bu şekilde hayatını sağlıklı bir şekilde yaşayamayacağını fark ettiğinde de sorunun çözümü için yollar aramaya başladığını anlattı. Sonunda da saç ekimi yaptırmaya karar verdiğini sözlerine ekledi. Bu konuda 18 ay araştırma yapan Hayes, 8 saat süren bir operasyonu da göze aldı.

Gözden Kaçmasın

37 yıldır ekrana geliyordu, tam 9 bin bölüm yayınlandı: Efsane dizi veda ediyor37 yıldır ekrana geliyordu, tam 9 bin bölüm yayınlandı: Efsane dizi veda ediyor Haberi görüntüle

Kendimden nefret eder hale gelmiştim: Sekiz saatlik operasyonla saç ektirdi

SONUNDA KAMUOYUYLA PAYLAŞMAYA KARAR VERDİ
Chanelle Hayes, bu konuya neden bu kadar odaklandığını da şöyle anlattı: "Çünkü saç kaybını gizlemek zor." Saç ekimi yaptırdıktan sonra olanlar hakkında da "Başlarda bebek saçları gibiydi, uzamaya başlaması iki ay sürdü." Hayes bütün bunları 2020 yılında yaşadı. Şimdi saçları istediği gibi görünmeye başladığında da kamuoyuyla paylaşmaya karar verdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ünlü oyuncu: Haftada üç kez diyalize giriyordumÜnlü oyuncu: Haftada üç kez diyalize giriyordumHaberi görüntüle

Kendimden nefret eder hale gelmiştim: Sekiz saatlik operasyonla saç ektirdi

MİDE KELEPÇESİ İÇİN DE OPERASYON GEÇİRMİŞ
Bu arada Hayes, fazla kilolarıyla mücadele etmek için aynı dönemde bir de gastrik bant (mide kelepçesi) operasyonu geçirdi. Bu sayede bir yandan ektirdiği saçları uzarken bir yandan da fazla kilolarından kurtuldu. Bu iki operasyonun birbirini etkileyip etkilemediğini de şu sözlerle anlattı: "Normalde midenize kelepçe takmak için yapılan operasyondan sonra saç dökülmesi sıklıkla yaşanırmış. Ama bende böyle bir durum olmadı. "

Gözden Kaçmasın

Onlar bir zamanlar birbirlerine aşıktı: Adımı tacizciye çıkardıOnlar bir zamanlar birbirlerine aşıktı: Adımı tacizciye çıkardıHaberi görüntüle

Kendimden nefret eder hale gelmiştim: Sekiz saatlik operasyonla saç ektirdi

SONUÇTAN MEMNUN
Dış görünümüyle ilgili geçirdiği zor günlerin ardından Chanelle Hayes, şimdi elde ettiği sonuçlardan gayet memnun. Bir başka deyişle kendine güveni de eskisine göre artmış durumda.

Gözden Kaçmasın

Efsane güzeller de yaş alır: Kırışıklıkları kendi haline bırakmışEfsane güzeller de yaş alır: Kırışıklıkları kendi haline bırakmışHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Chanelle Hayes#Saç Ektirme#Mide Kelepçesi

BAKMADAN GEÇME!

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski

BAKMADAN GEÇME!

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski