HayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± bulunca vakit yitirmedi: TV yÄ±ldÄ±zÄ± 18 yaÅŸÄ±nda evlendi

NEÅžELÄ° TÃ–REN

TÃ¼m ailesiyle birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Duck Dynasty adlÄ± reality ÅŸov ile adÄ±nÄ± duyuran 18 yaÅŸÄ±ndaki Bella Robertson, 21 yaÅŸÄ±ndaki niÅŸanlÄ±sÄ± Jacob Mayo ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. GenÃ§ Ã§ift, tanÄ±ÅŸÄ±p flÃ¶rt etmeye baÅŸlamalarÄ±nÄ±n Ã¼zerinden altÄ± ay geÃ§tikten sonra KasÄ±m 2020'de niÅŸanlandÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonu da neÅŸeli bir tÃ¶renle evlendi.





MUTLULUÄžUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžTI

Bella Robertson, Jacob Mayo ile dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ Ã§ekilen bir fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. GenÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n "evlen benimle mayo" etiketiyle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu fotoÄŸrafa takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve beÄŸeni geldi.





ÃœNLÃœ ÅžARKI SESLENDÄ°RÄ°LDÄ°

Bella Robertson ve Jacob Mayo, dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reni Ã¶ncesi, fotoÄŸrafÃ§Ä± Andrew James Abajian'Ä±n objektifine poz vererek, bu mutlu gÃ¼nlerini Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi. TÃ¶ren baÅŸladÄ±ktan sonra da Ã¼nlÃ¼ saksofoncu Kenny G, genÃ§ Ã§ift iÃ§in Yasemin Ã‡iÃ§eÄŸi adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirdi.





Ä°KÄ° GELÄ°NLÄ°K

Robertson ile Mayo, hayatlarÄ±nÄ±n Ã§ok yakÄ±n aile Ã¼yeleri ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Louisiana'da West Monroe'da birleÅŸtirdi. Gelin Bella Robertson, tÃ¶ren boyunca iki farklÄ± gelinlik giydi.





HATIRA FOTOÄžRAFLARI

Nikah kÄ±yÄ±lÄ±rken klasik, uzun kuyruklu bir gelinlik giyen Robertson daha sonra onu deÄŸiÅŸtirerek bir baÅŸka beyaz kÄ±yafetle geceye devam etti. TÃ¶rende gelin ve damadÄ±n aileleri de yeni evli genÃ§ Ã§iftle boy boy hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.





ALTI AY FLÃ–RTTEN SONRA EVLÄ°LÄ°K KARARI ALDILAR

Ã‡ift, sadece altÄ± ay flÃ¶rt ettikten sonra Mayo, Robertson'a evlenme teklif etti. Bella Robertson bu mutlu haberi de sosyal medya sayfasÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z "Sana dÃ¼n iÃ§in minnettarÄ±m, bugÃ¼n iÃ§in minnettarÄ±m ve ÅŸimdi hayatÄ±mÄ±n geri kalanÄ± iÃ§in minnettar olacaÄŸÄ±m" diyerek mutlu haberi duyurmuÅŸtu. Damat Jacob Mayo da niÅŸan haberinin ardÄ±ndan hayat arkadaÅŸÄ± hakkÄ±nda "Bella benim en iyi arkadaÅŸÄ±m" diyerek konuÅŸmuÅŸtu.

Â ADINI TV EKRANINDA DUYURDU

Bella Robertson adÄ±nÄ±, bÃ¼tÃ¼n ailesiyle birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi The Duck Dynasty adlÄ± reality ÅŸovla duyurmuÅŸtu. Bu ÅŸov, aile iÅŸletmeleri Duck Commander ile baÅŸarÄ± kazanan Robertson ailesinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ ekrana taÅŸÄ±yordu. Åžovda Bella Robertson'Ä±n iÅŸ insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir yazar ve haberci olan babasÄ± Willie Robertson'Ä±n yanÄ± sÄ±ra annesi Korie Robertson ve tÃ¼m kalabalÄ±k ailesi kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyordu.

Â KALABALIK AÄ°LE

Bella Robertson ile Jacob Mayo'nun dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reninde bÃ¼tÃ¼n Robertson ailesi, Ã§ocuklar, gelinler, damatlar ve torunlar olarak hazÄ±r bulundu. Kendileri de genÃ§ yaÅŸta evlenen 49 yaÅŸÄ±ndaki Willie ve 47 yaÅŸÄ±ndaki Korie Robertson'Ä±n, 18 yaÅŸÄ±ndaki Bella'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra dÃ¶rt tane daha Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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