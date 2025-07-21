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TV yıldızı 25 yaşında dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi! 'Umarım bu bebek beni iyileştirir'

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#Mikayla Matthews#Secret Lives Of Mormon Wives#Mormon Nedir
TV yıldızı 25 yaşında dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi Umarım bu bebek beni iyileştirir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 12:11

Kamera karşısına geçtiği reality şovla tanınan 25 yaşındaki TV yıldızı, gencecik yaşında dördüncü kez anne oldu. Bu mutlu haberi de sosyal medya sayfasından duyurdu.

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Genç yıldız, tekrar anne olacağını bu yılın şubat ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine haber vermişti.

Bu mutlu öykünün kahramanı, ABD'de yayınlanan Secret Lives of Mormon Wives adlı reality şov ile adını duyuran Mikayla Matthews.

TV yıldızı 25 yaşında dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi Umarım bu bebek beni iyileştirir

DÖRDÜNCÜ BEBEK GELDİ
25 yaşındaki Matthews, kocası Jace Terry ile birlikte dördüncü bebeklerine kavuştuklarını Instagram sayfasından duyurdu.

Mutlu anne "Bizim mükemmel kızımız burada" notunu da ekledi paylaşımına.

Hastane odasında bebeğiyle birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşan Mikayla Matthews, 17 Temmuz'da dünyaya getirdiğini belirtti.

Bu yeni bebekle birlikte artık altı kişilik bir aile olan Mikayla ve Jace'in yeni yaşında Beckham, beş yaşında Haven, üç yaşında Tommie adında üç tane çocuğu daha bulunuyor.

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Mikayla, sosyal medya sayfasının 'hikayeler' bölümünde de aralarına yeni katılan bebekle ilgili paylaşımlar yaptı.

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TV yıldızı 25 yaşında dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi Umarım bu bebek beni iyileştirir

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ ÇEKTİĞİ DERDE ÇARE OLMASINI DİLEDİ
Mikayla Matthews, hamile olduğunu, bu yılın şubat ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Hatta o sırada bir sağlık sorunu olduğunu belirtip "Bu bebeğin beni iyileştirmesi için dua ediyorum" diye belirtti.

Mikayla, hamile kaldığında çocukluğundan bu yana bir türlü teşhis konulamayan ve çaresi bulunamayan bir sağlık sorunuyla mücadele ediyordu. Bu sorun, genç kadında korkunç denecek kadar şiddetli egzamaya neden oluyordu.

Mikayla,  People dergisine yaptığı açıklamada "İnsanlar bana bu bebeğin beni iyileştireceğini söylüyor. Ben de öyle olmasını umuyorum. Çünkü bu hastalığı bebeğime geçireceğim diye endişe yaşıyorum" demişti.

Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek için kendine de çok iyi baktığını sözlerine eklemişti.

Görünüşe göre Mikayla minik kızına sağlıkla kavuştu. Şimdi diğer üç küçük çocuğuyla birlikte onu sağlıklı bir şekilde büyütmeye hazırlanıyor.

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TV yıldızı 25 yaşında dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi Umarım bu bebek beni iyileştirir

Mikayla ile kocası Jake, bu yeni bebeğin dünyaya geleceğini diğer üç çocuğa söylemek için de hamileliğin belli bir sürece gelmesini bekledi. Genç kadının karnındaki bebek sekiz aylık oyunca da abla ve ağabey olacak çocuklarına, ailece kamera karşısına geçtikleri programda haberi duyurdular. Onlara Noel Baba'nın bir bebek hediye edeceğini söylediler.

TV yıldızı 25 yaşında dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi Umarım bu bebek beni iyileştirir

Çiftin üç tane çocuğu daha vardı. Yeni gelen bebekle artık dört çocuklu bir aile oldular.

 

 

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#Mikayla Matthews#Secret Lives Of Mormon Wives#Mormon Nedir

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