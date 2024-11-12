En çok dedikodusu yapılan soruyu yüksek sesle sordu, hayranları çileden çıktı: Bu kadın niye bu kadar yaşlandı!"

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Üstelik bu inceleyen bakışların sahipleri o ünlü kişinin her zaman kusursuz görünmesini de bekler. Kötü bir gününde olması, bir şeylere üzülmesi hatta bir yakınını yitirmesi ya da çok ciddi bir hastalığa yakalanmış olması da bu beklentiyi değiştirmez.

İnsan birazcık bile bakımsız ya da beklentiyi karşılamayan bir görüntü sergilese hemen acımasız eleştiriler başlar.

YILLARDIR MERAKLI BAKIŞLAR ONU İNCELİYOR

Tıpkı Galler Prensesi Kate Middleton'a olduğu gibi...

Geleceğin kralı Prens William ile aşk yaşadığı öğrenildiğinden beri milyonlarca meraklı göz Kate'in üzerinde.

Bu ilgi, 2011 yılındaki düğünden sonra çok fazla arttı. Modern çağların masal prensesi olarak nitelendirilen Kate, artık hayranlarının merak etmediği tek bir adım atamıyor hatta nefes bile alamıyor.

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Kimi zaman giyimi kuşamı yüzünden eleştirilse de genellikle olumlu eleştiriler alıyor Kate. 42 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, birçok kişiye göre tam da kraliçe olmak için dünyaya gelmiş zarif ve ailenin birçok üyesini kıskandıracak kadar asil bir kadın.

Ama işte bu durum bile onun da acımasız eleştirilerden nasibini almasını engellemiyor. Üstelik kanser tedavisi gördüğünü tüm dünya bildiği halde bile değişmiyor bu durum.

'KATE NEDEN BU KADAR YAŞLANDI?'

Geçen hafta sonu orduya hizmet eden, bu süreçte yaralanan ya da hayatını kaybeden askerler için düzenlenen Anma Günü etkinliklerinde ardı ardına iki kez kamuoyu karşısına çıkan Kate çok ciddi bir tartışmanın odağında yer aldı. Bunun nedeni de görüntüsüydü.

Bir dönem katıldığı bizdeki Biri Bizi Gözetliyor programının esin kaynağı olan Big Brother ile tanınan sonra da İngiltere'de sabah programlarında yorumcu olarak yer alan Narinder Kaur, bu iki etkinliğin ardından bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

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Orada da Kate'in hayranlarının öfkeden küplere binmesine neden olan bir soru sordu.

Odağında da Kate Middleton'ın görüntüsü vardı: "İşte gerçek bir soru. Kate neden bu kadar çok yaşlandı. Sadece 42 yaşında değil mi? Yoksa tütün bağımlısı mı. Tek açıklaması bu" diye yazdı.

Narinder Kaur bu paylaşımı yaptı yapmasına ama daha mesajını sosyal medya hesabına gönderir göndermez de Kate'in hayranlarından zehir zemberek yanıtlar almaya başladı.

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HAYRANLARI BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Birçok kullanıcıları Kaur'un bu paylaşımını "korkun" ve "iğren" sözleriyle değerlendirdi.

Tabii ki Narinder Kaur'a, Kate'in kanser tedavisi gördüğünü hatırlatanlar çok oldu. Ama sunucu buna da "Benim erkek kardeşim de kanser tedavisi gördü. O böyle yaşlanmadı" diye yanıt verdi.

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Kaur paylaşımını yaptıktan kısa bir süre sonra ne kadar büyük bir yanlışa imza attığını fark etti ve mesajının "aptalca" oyduğunu belirten bir video paylaştı.

Ama yine de sorusunun arkasında durdu.



"Ardı ardına mesaj atmak istemediğinden video çektiğini belirtip sözlerini şöyle sürdürdü: "Aptalca bir paylaşım yaptım. Benim beklentim bu değildi. Benim amacım kötü niyetli ya da iğren olmak değildi."

Kendisini tanıyanların böyle kötü niyetli biri olmadığını bildiğini belirten Kaur erkek kardeşinin zorlu bir kemoterapi gördüğünü ve ama Kate gibi hastalığın izlerini yoğun bir şekilde taşımadığını bir kez daha hatırlattı.

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'BUNA CÜRET ETTİM DİYE TEPKİ GÖRDÜM'

Tabii ki Kaur'un Kate'e yönelik eleştirileri bununla sınırlı kalmadı. Kanser tedavisi sırasında fazlaca ayrıcalıkla donatıldığını ve doğru dürüst bir iş yapmadığını da savundu. Bu yüzden de Kate'i suçladı.

Narinder Kaur, videosunda kendisine gelen tepkilerin bir bölümünüN de Hint asıllı bir kadın olarak Kate'i eleştirmeye cüret etmesinden kaynaklandığını ekledi.

Sunucu, 'Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ülkeyi terk etmiyorum, devam edeceğim. Beni istediğiniz kadar yok saymaya devam edebilirsiniz. Ama sadece koyu renk tenli bir kadın olduğum için susturamazsınız" dedi.

Yine de bütün bunlar Narinder Kaur'un tepki görmesini engellemedi. Yayıncı Josh Rom, Kate'in kanserle savaştığını hatırlatıp "Sana ne kadar saldırgan olduğunu bile söyleyemem" diye görüşünü belirtti.

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'YAŞITLARINDAN DAHA FAZLA YAŞLI GÖRÜNMÜYOR'

Konuyla ilgili haberin yer aldığı sitelerde de Kate'in gördüğü ağır tedavinin insanı nasıl etkilediğini anlatan yorumlar yer aldı.

Kendisi de kemoterapi gören bir kadın okur yaşını göstermeyen 45 yaşında biri olduğunu söyleyerek tedavi sonrasında 10 yıl birden yaşlandığını belirtti.

Bu arada bazı yorumcular da Kate'in bütün kadınlar gibi normal bir biçimde yaş aldığını savundu. Bunlardan biri "42 yaşındaki kadınların hiçbirinden daha hızlı yaşlandığını söyleyemeyiz" diyerek görüşünü ifade etti.





Kate Middleton, törenden bir gece önce Royal Albert Hall'da kocası Prens William ile katıldığı etkinlikte de her zamankinden daha genç görünüyordu. Bu görüntüsü de yüzüne estetik uygulamalar yaptırdığı söylentilerine neden olmuştu. Sözün kısası Kate genç de görünse yaşını da gösterse hep mercek altına alınıyor.

Aslına bakılırsa Narinder Kaur 'un sosyal medyayı karıştıran sorusu yıllardır sosyal medyadaki birçok sitede tartışma konusu oluyor...

Bu konu Kate'in kanser tedavisi görmesinden önce de gündemdeydi. Bazı kişiler Galler Prensesi'nin yaşından daha büyük göründüğü konusunda ısrarcı.

KİLO ALMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNANLAR VAR

Hatta yaşamının dışarıdan göründüğü gibi olmadığını, nice zorluklarla boğuştuğunu söyleyenler de oluyor yıllardır.

Bazılarına göre Kate'in kansere yakalanmasında bile bu gerilimin, omuzlarına binen sorumlulukların payı büyük.

Daha da ötesinde Kate eğer kilo alırsa yani yüzü dolgunlaşırsa bu kadar yaşından daha büyük görünmeyeceğini ileri sürenler de var.

Buna karşılık Galler Prensesi Kate Middleton'ın gülümsediği zamanlarda da olduğundan en az 10 yaş genç göründüğü savunuluyor. Bu kişilere göre Kate, ciddi durduğunda ya da üzgün ve yorgun olduğunda daha yaşlı görünüyor.

BAZI YORUMLARA GÖRE KARDEŞİ DE YAŞINDAN BÜYÜK GÖRÜNÜYOR

Bütün bunların yanı sıra bu durumun aileyle ilgili olduğunu yani genetik özelliklerden kaynaklandığını savunan bir grup da var. Bunların verdiği örnek de Kate'in kardeşi Pippa.

Kate'den bir yaş küçük olan Pippa Middleton da bu yorumlara göre yaşından çok daha büyük görünüyor. Bu durumu genlerin yanı sıra Pippa'nın zayıf olmasına bağlayan yorumlar da sık sık gündeme geliyor.