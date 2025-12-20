TV dünyasını yasa boğan ölüm: Küçücük oğluna doyamadan gitti... Nice hayalleri vardı

Haberin Devamı

Acı haberi de oyuncunun kendisi tarafından sosyal medyadan duyuruldu...

Ama olayın üzerinden günler geçtikçe, gencecik yaşında hayata veda eden oyuncuyla ilgili daha da yürek burkan ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Erkenden dünya sahnesinden çekilen oyuncu geride acılı bir sevgilinin yanı sıra bir de babasını tanıyamadan büyüyecek olan bir bebek bıraktı.

BABA OLMANIN SEVİNCİNİ BİLE YAŞAYAMADI

Bu trajik olayın kahramanları İngiltere'de ekranın en çok izlenen yapımlarından biri olan Coronation Street'in oyuncularından Debbie Rush ile oğlu William.

Dizide Anna Windass karakterini canlandıran Debbie Rush, henüz 31 yaşındaki oğlunun ölümünü sosyal medya sayfasından duyurdu.

Oğlunun neden öldüğünü açıklamadı Debbie Rush, ama onun organlarını bağışladığını da duyurdu.

Bu acı haberin ardından trajediyi daha da derinleştiren bir ayrıntı gözler önüne serildi.

OĞLU EKİM AYINDA BİR YAŞINA GİRMİŞTİ

31 yaşında hayata veda eden William Rush, geride nişanlısı Melissa Coterill'in yanı sıra geçen yıl ekim ayında dünyaya gelen oğlu Frankie'yi de bıraktı.

William'ın, bir süredir birlikte olduğu 36 yaşındaki Melissa'ya evlenme teklif ettiği, çiftin nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtildi.

Genç yaşında hayata veda eden William Rush, 2009 ile 2013 yılları arasında Waterloo Road adlı dizide kamera karşısına geçmişti.

Ayrıca Grange Hill ve Shameless adlı yapımlarda da rol almıştı.

William, nişanlısı Melissa ile yakın zamanda evlenmeyi planlıyordu.

ACI HABERİ ANNESİ DUYURDU

Genç oyuncunun ölümünü acılı annesi Debbie, sosyal medya sayfasından duyurdu. Acılı anne ölüm sebebini açıklamadı ama William'ın 17 Aralık'ta hayata veda ettiğini belirtti.

"Bir aile olarak tamamen kalbimiz kırık. Kaybımızın yarattığı acının derinliğini anlatacak kelime bulamıyoruz" diye yazdı.

Debbie Rush, bu en karanlık anda bile oğlunun başkalarına umut ışığı olmasını sağlayacak bir gelişmeyi de haber verdi. William'ın ölümünden önce organlarını bağışladığını duyurdu.

Oynadığı Waterloo Road, Shameless gibi dizilerle tanınan Wililam Rush, annesi Debbi'nin açıkladığına göre organlarını bağışlamıştı.