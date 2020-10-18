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Tuvana Türkay'ın yeni ilişkisine annesinden onay çıkmadı!
Tuvana Türkay yeni sevgilisini tanıştırmak istediği annesinden beklemediği bir yanıt aldı.
Tuvana Türkay’ın işadamı Erdem Özün’le ilişkisi hakkında ilginç bir dedikodu ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun sevgilisini annesiyle tanıştırmak istediği, ancak anne Armağan Türkay’ın hem kızının özel hayatıyla gündemde olmasından rahatsızlık duyduğu hem de onun bu yeni ilişkisine sıcak bakmadığı için “hayır” yanıtını verdiği iddia edildi.
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