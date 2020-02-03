Tuvana Türkay kimdir, Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Yasak Elma ekibine sonradan dahil olan Tuvana Türkay’ın kadrodan ayrılacağı iddia edildi. Leyla karakterini canlandıran Tuvana Türkay, Yasak Elma dizisine 70. bölümde veda edecek. Peki, Tuvana Türkay kimdir, hangi dizilerde yer aldı?
Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı Yasak Elma’nın ilerleyen bölümlerinde bir veda sahnesi yaşanacak.
Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna bu sezon Leyla karakteriyle dahil olan Tuvana Türkay, projeye veda edecek.
|Rol
|Notlar
|2009
|Ayrılık
|Kevok
|Başrol Oyuncusu
|2010
|Nakş-ı Dil Sultan
|Nakş-ı Dil Sultan
|Başrol Oyuncusu
|2010-2012
|Yer Gök Aşk
|Bade Palalı Hancıoğlu
|Başrol Oyuncusu
|2014
|Kara Para Aşk
|Bahar Çınar
|Başrol Oyuncusu
|2016
|Oyunbozan
|Ece
|Başrol Oyuncusu
|2017
|Deli Gönül
|Fatmanur
|Başrol Oyuncusu
|2017-2018
|Kızlarım İçin
|Kumru
|Başrol Oyuncusu
|2019-2020
|Yasak Elma
|Leyla Çelebi
Tuvana Türkay, 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi.İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti.
2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterine hayat verdi. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazandı. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle