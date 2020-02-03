Tuvana Türkay kimdir, Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı Yasak Elma’nın ilerleyen bölümlerinde bir veda sahnesi yaşanacak.



Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna bu sezon Leyla karakteriyle dahil olan Tuvana Türkay, projeye veda edecek.

Rol Notlar 2009 Ayrılık Kevok Başrol Oyuncusu 2010 Nakş-ı Dil Sultan Nakş-ı Dil Sultan Başrol Oyuncusu 2010-2012 Yer Gök Aşk Bade Palalı Hancıoğlu Başrol Oyuncusu 2014 Kara Para Aşk Bahar Çınar Başrol Oyuncusu 2016 Oyunbozan Ece Başrol Oyuncusu 2017 Deli Gönül Fatmanur Başrol Oyuncusu 2017-2018 Kızlarım İçin Kumru Başrol Oyuncusu 2019-2020 Yasak Elma Leyla Çelebi

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi.İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti.

2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterine hayat verdi. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazandı. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.