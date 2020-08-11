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Haber Giriş: 11.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Tuvana Türkay: Herkes namus kavramını değiştirsin

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Tuvana Türkay: Herkes namus kavramını değiştirsin
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Tuvana Türkay önceki akşam oyuncu Çiğdem Batur’un Nişantaşı Spago’daki doğum günü partisine katıldı.

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem’in yeni yaşını kutladığı, aşk dedikodularına yol açan paylaşımı hakkında şöyle dedi:

“Her yazılana cevap mı vereceğiz? İnsanların bin bir türlü derdi var. İki gündür böbrek kumu döküyorum mesela, bir de bunlarla mı uğraşayım? Herkesi kendi haline bırakıyorum. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin.” 

SEVGİLİ İÇİN DUA EDİYORUM

Tuvana Türkay, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Yok. Olması için elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Hayat tarzıma uygun birinin beni bulması için dua ediyorum.”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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