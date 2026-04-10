Tutunduğu her dal kırıldı… Şimdi de ölmüş kayınvalidesi Diana’dan medet ummaya başladı… ‘Onun adını da lekeleyecek!’

Prens Harry’yle evlendikten sonra onu ailesinden koparıp ABD’ye yerleşen Meghan Markle 2020’den beri bir sürü farklı işe el atarak popülerliğini korumak ve bir yandan da para kazanmak derdinde.

Eski bir dizi oyuncusu olan Meghan kocası Harry’yle birlikte kraliyet ailesini kötüleyen röportajlar serisi sayesinde adından söz ettirmiş, Harry’nin yazdığı anı kitabında da Charles, Camilla, William ve Kate Middleton’dan eziyet gördüğü iddia edilmişti.





BÜYÜK UMUTLARLA BAŞLAYAN YENİ HAYATINDA ARADIĞINI BULAMADI

ABD’ye yerleştikten sonra büyük bir Hollywood yıldızı olmayı kafasına koyan Meghan, Harry’yle birlikte Netflix’le 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Çift önce platforma hayatlarını anlatan bir belgesel çekti.

Harry de başında bulunduğu hayır kurumlarını anlatan yapımlara imza attı ancak bunlar pek ilgi görmedi. Meghan son hamle olarak dijital platform için konuklarını evinde ağırladığı bir yemek programı hazırlamıştı.

Program iki sezon sonra beklenen ilgiyi görmediği gerekçesiyle iptal edildi. Bu süreçte bir de As Ever adıyla bir yaşam tarzı markası yaratan Meghan buradaki ürünleri internet üzerinden satmaya başladı.

KENDİ MEMLEKETİ BİLE ONU BAĞRINA BASMADI

Bu markanın durumu fena görünmese de Meghan’ın hayal ettiği kadar büyük bir başarı kazanamadı. İngiltere’de hiç sevilmeyen Meghan kendi memleketi ABD’de de sürekli şikayet eden, herkesi karalayan ve kocası Harry’yi kullandığı yönünde bir görüş yaratan tavırlarıyla beklediği ilgi ve sevgiyi göremedi.

Gelen son haberlere göre şöhret ve servet hevesi kursağında kalan “istenmeyen gelin” yeni bir hamle peşinde. Bu hamlenin konusu da hiç tanımadığı kayınvalidesi, Harry ve William’ın genç yaşta ölen anneleri Prenses Diana…

Meghan Markle'ın, Prenses Diana'nın efsane gibi anılan giyim tarzından ilham alan bir moda koleksiyonu geliştirdiği söyleniyor. Kaynaklar basına hırslı Sussex Düşesi'nin, merhum presesin unutulmayan tarzını ve estetik anlayışını modern bir giyim koleksiyonuna dönüştürmeyi hedeflediğini belirtiyor.

ŞİMDİ DE ÖLMÜŞ KAYINVALİDESİNDEN MEDET UMUYOR

44 yaşındaki Markle, kamu hayatına adım attığından beri sade ve şık giyim tarzıyla ilişkilendiriliyor ve içeriden gelen bilgilere göre, bir sonraki adımı bu kimliği ticari bir girişime dönüştürmek olabilir.

2018'de 41 yaşındaki Prens Harry ile evlenen eski oyuncu, daha önce 2019 Smart Works kapsül koleksiyonu da dahil olmak üzere moda iş birlikleriyle denemeler yapmıştı. Şimdi ise kaynaklar, 1997'de Paris'te bir trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybeden ve modada bıraktığı etkisi on yıllar sonra bile kraliyet tarzını şekillendirmeye devam eden Diana'nın mirasına daha doğrudan yöneldiğini öne sürüyor.

DIANA'NIN TARZINI YANSITAN YENİ BİR KIYAFET KOLEKSİYONU HAZIRLAYACAK

Moda sektöründen kaynaklar "Meghan, beyaz gömlek, kot pantolon ve kemer kombinasyonu da dahil olmak üzere kıyafetleriyle Prenses Diana'yı anımsatıyor; bu kombinasyon, merhum prensesle olan bağlarının neredeyse sembolü haline geldi. Basit bir görünüm, ancak Diana'nın doğal olarak yansıttığı aynı özgüven ve ulaşılabilirlik duygusunu taşıyor." diyor.

Bu yeni ticari hamle için "Meghan, Diana'nın imajının hala ne kadar güçlü olduğunu ve anında tanınabilir, aynı zamanda erişilebilir olduğunu, bu da onu ticari olarak uygulanabilir kıldığını anlıyor." Yorumları yapılsa da haber duyulur duyulmaz tepkiler de beraberinde geldi.

"ONUN HATIRASINI DA KİRLETECEK"

Meghan Markle’ın bu girişimi daha hayata geçmeden Prenses Diana’nın adını ve hatırasını kullanmasını istemeyenler duruma tepki gösterdi. Sadece para ve şöhret hırsıyla hareket ettiği düşünülen Meghan Markle’ın Diana’nın adını da kirleteceği ve oluşturacağı koleksiyonun hayallerde hep gencecik haliyle hatırlanan prensese yakışmayacağı da şimdiden konuşulmaya başladı.

Yıllar içinde Diana’nın iki oğluyla evlenen iki kadın da kayınvalidelerinin tarzından çok etkilenmişti.

44 yaşındaki Galler Prensesi Catherine, 2011'deki Kanada ziyaretinde bu stili kamuoyunda tekrarlarken, Markle da benzer bir görünüm benimsedi. Hem de bu 2017 Invictus Oyunları'nda, Harry ile ilişkisi kamuoyuna duyurulduktan kısa bir süre sonra yaparak epey ilgi topladı.

KATE DE MEGHAN DA DIANA'DAN ÇOK ETKİLENMİŞTİ

Kraliyet uzmanları bu durum için "Hem Meghan hem de Kate bu görünümü önemli anlarda kullandılar ve hala giyiyorlar. Diana ile olan bağlantıyı görmezden gelmek zor. Bu, Diana'nın sadece bir kraliyet üyesi olarak değil, aynı zamanda kültürel bir figür olarak neyi temsil ettiğini anladıklarını gösteriyor. Özellikle kot tabanlı bu kıyafet, sessiz bir sembolizm taşıyor… İlişkilendirilebilirliği, sıcaklığı ve aşırı resmi kraliyet giyiminden bir kopuşu işaret ediyor. Bu tam olarak Diana'nın ustalaştığı şey ve her iki kadın da kendi yollarıyla bundan yararlandı." yorumunu yapıyorlar.