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Tutumlu prenses geri geldi… İstese fabrıkasını satın alır... Yine eskilerini giydi

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#Kate Middleton#Aziz Patrick Günü#Galler Prensesi
Tutumlu prenses geri geldi… İstese fabrıkasını satın alır... Yine eskilerini giydi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 08:07

2011 yılında İngiltere kraliyet ailesinin en önem arz eden prensi William’la evlendiği günden beri gerek sarayın, gerek İngiliz halkının gerekse dünya basının ilgili odağı ve göz bebeği olmaya devam eden güzel prenses attığı her adımla, girdiği her yere adeta ışıltı saçıyor.

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Geçen sene kansere yakalanıp uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşmasıyla Kate Middleton artık sadece zarif bir prenses değil azmin zaferini simgeleyen, etrafına umut dağıtan bir figür haline de geldi.

Tutumlu prenses geri geldi… İstese fabrıkasını satın alır... Yine eskilerini giydi
Kral Charles gelini Kate Middleton'a çok önemli bir unvan vererek onu İrlanda Muhafızlarının albayı ilan etmişti

KAYINPEDERİNİN GÖZDESİ…

Kate Middleton kayınpederi Kral Charles’ın da gözdesi. Gelinini çok sevdiği bilinen, onun geleceğin kraliçesi olduğunu ve halk tarafından çoktan bu görev için kabullenildiğinin farkında olan kral ona birçok ayrıcalık sunuyor.

Bunlardan biri de yıllardır Prens William’a ait olan bir unvan. Charles 2022’de oğlunun elinden aldığı İrlanda Muhafızları Albaylık makamını gelini Kate Middleton’a vermişti. Bu görev sembolik olsa da kraliyet içinde çok önemli bir konum.

Tutumlu prenses geri geldi… İstese fabrıkasını satın alır... Yine eskilerini giydi
Galler Prensesi geçen sene kanser tadavisi gördüğü için katılamadığı bu törenlere görkemli bir dönüş yaptı

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"ALBAY" KATE GÖREV BAŞINDA!

Kate geçen yıl kanser yüzünden katılamadığı Aziz Patrick Günü etkinliklerine bu yıl ikinci kez törenin en önemli kişisi olarak geldi ve İrlanda Muhafızları Albayı rolünü tekrar üstlendi.

Her yıl 17 Mart'ta İrlanda’nın koruyucu azizi olarak kabul edilen Aziz Patrick'in anısına kutlanan Aziz Patrick günü tüm dünyada İrlandalılar tarafından kutlanan ve İngiltere’de de kraliyet törenleriyle anılan bir gün.

Tutumlu prenses geri geldi… İstese fabrıkasını satın alır... Yine eskilerini giydi

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YEŞİLLERE BÜRÜNDÜ

43 yaşındaki Galler Prensesi de bu özel gün şerefine görevini yeniden üstlenirken bir kez daha İrlanda’yı temsil eden yeşil renge büründü ve yakasına yine bu ülkenin sembolü olan yeşil yoncaları takarak adeta bir şıklık ve zarafet geçidi yaptı.

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Prenses, baştan aşağı yeşil giyinmiş, koyu renkli bir Alexander McQueen paltoya bürünmüş ve çiçek detaylarına sahip uyumlu bir bere tarzı şapka giymişti.

Tutumlu prenses geri geldi… İstese fabrıkasını satın alır... Yine eskilerini giydi
Bu özel güne uygun olarak baştan aşağı yeşillere bürünen Kate Middleton bir kez daha eskiden giydiği kıyafetlerini farklı parçalarla birleştirerek kullandı... Adı tutumlu prenses olan Kate bu davranışıyla büyük takdir topluyor

Her iki parça da Middleton'ın dolabında yıllardır duruyor; güzel prenses 2022'de Boston'a yaptığı bir gezide aynı paltoyu giydi ve 2019'da aynı Aziz Patrick Günü etkinliğinde çiçeklerle süslenmiş şapkasını sergiledi.

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TUTUMLU PRENSESE HERKES BAYILIYOR

Bir giydiğini bir daha giymeyen ünlülere inat Kate Middleton yıllardır aynı parçaları farklı şekillerde kombinleyerek sürdürülebilir modanın simgesi oldu. Bir yandan da adı “tutumlu” prensese çıktı.

Tutumlu prenses geri geldi… İstese fabrıkasını satın alır... Yine eskilerini giydi
Kate 2023'teki törenlere de bu kombiniyle katılmıştı

Bu tutumu, İngiliz halkının saraya ödenen vergilere zaman zaman isyan ettiği günümüzde, bir yandan şıklığından ödün vermeyen bir yandan da giyim masraflarını azaltmaya çabalayan Kate Middleton’ın çok sevilme sebeplerinden sadece bir tanesi…

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#Kate Middleton#Aziz Patrick Günü#Galler Prensesi

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