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Türkler uzayı istilaya hazırlanıyor

#Alina Boz#Can Aktaş#Mustafa Uslu
Türkler uzayı istilaya hazırlanıyor
Behlül AYDIN

The Washington Post gazetesinin 1960 yılında “Türkler uzayı istilaya hazırlanıyor” başlığıyla haber yaptığı Bandırma Füze Kulübü beyazperdeye taşınıyor. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği filmin çekimlerine 25 Ekim’de başlanacak.

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“AYLA”, “Müslüm”, “Cep Herkülü: Naim”, “Çiçero” filmleriyle gerçek hayat hikâyelerini beyazperdeye taşıyan Dijital Sanatlar Yapımevi’nin sahibi Mustafa Uslu, Eren Bülbül’ü konu alan son filmi “Kesişme: İyi Ki Varsın Eren”i tamamladı. Uslu, 29 Ekim’de vizyona girecek filmin bitmesinin hemen ardından yeni projesi için kolları sıvadı.

MUDANYA’DA ÇEKİLECEK

Mustafa Uslu bu kez Türkiye’nin ilk uzay oluşumu Bandırma Füze Kulübü’nün hikâyesini film yapacak. Ünlü yapımcı, hazırlıklarına başlanan film hakkında şunları söyledi: “1960 yılında The Washington Post gazetesi ‘Türkler uzayı istilaya hazırlanıyor’ diye manşet atmıştı. Biz işte o Türklerin başarısını milletimize anlatacağız. Filmimiz Mudanya’da çekilecek. Bütün Bandırma sokaklarının dekoru hazırlandı. Çok güzel bir proje olacak.”

ÜNLÜ İSİMLER ROL ALACAK

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Çekimlerine 25 Ekim’de başlanacak “Bandırma Füze Kulübü” filminde başrolleri Alina Boz ve Can Aktaş paylaşacak. Boz ‘Leyla’ rolüne, Aktaş da ‘Umut’ karakterine hayat verecek. Umut’un annesiyle babasını ise Selen Öztürk ve Alican Yücesoy oynayacak. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın oturacağı filmde ayrıca Aslı Bekiroğlu (Zehra), Erkan Kolçak Köstendil (Çingen Necati), Öykü Gürman (Öğretmen Nurgül), Bahtiyar Engin (Mahmut Hoca), Altan Erkekli (Belediye Başkanı), Görkem Sevindik (Kemal Hoca) ve Gökhan Yıkılkan (Deli Yusuf) rol alacak.

Türkler uzayı istilaya hazırlanıyor

Fezaya füze atacağız

Bandırma Füze Kulübü, 1958 yılında, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde “Fezaya füze atacağız” sloganıyla yola çıkan bir grup lise öğrencisi tarafından kuruldu. Lise sonrası yoluna dernek olarak devam eden topluluk, Amerika ve Rusya ile amatör uzay yarışına girecek kadar gelişti. HUZAD (Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği) adını taşıyan dernek, faaliyetlerini halen sürdürüyor.

 

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#Alina Boz#Can Aktaş#Mustafa Uslu

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