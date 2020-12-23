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Haber Giriş: 23.12.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk paparazzisi Zozo Toledo hayatını kaybetti!

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Türkiye'nin ilk paparazzisi Zozo Toledo hayatını kaybetti!
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Türkiye’nin en eski ve en renkli cemiyet fotoğrafçısı Don Jose De Toledo En Salinas’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Magazin Gazetecileri Derneği bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Derneğin mesajında; "Türkiye’nin bilinen en eski ve en renkli cemiyet fotoğrafçılarından ilk paparazzi, dostumuz, Don Jose De Toledo En Salinas bilinen adıyla Zozo Toledo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, basın camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiyenin ilk paparazzisi Zozo Toledo hayatını kaybetti

Türkiyenin ilk paparazzisi Zozo Toledo hayatını kaybetti


 

 

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