Türkiye'nin en güzel kÄ±zÄ± seçilmiÅŸti... Parlak dünyaya veda etti: O ÅŸimdi üç çocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Zeynep TokuÅŸ#Türkiye'nin Eski Güzelleri#Türkiye Güzeli
TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 12, 2025 16:16

Onu TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± olarak tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±k. Sonra dizi ve sinema oyunculuÄŸu geldi. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Buzda Dans yarÄ±ÅŸmasÄ±nda da o zamana kadar pek bilinmeyen bir yeteneÄŸini gÃ¶sterdi. Ama sonra ÅŸÃ¶hretinin zirvesindeyken spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±. Åžimdi ise kendine bambaÅŸka bir hayat kurdu ve insanlarÄ±Â  hem ruhsal hem de fiziksel olarak gÃ¼zelleÅŸtiriyor.

Daha da Ã¶tesinde neredeyse boyunu geÃ§en iki oÄŸlunu ve bir kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor bu Ã¼nlÃ¼... Ä°ster misiniz TÃ¼rkiye'nin taÃ§lÄ± gÃ¼zellerinden biri olan ama sonradan spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan Ã§ekilen bu Ã¼nlÃ¼yÃ¼ bir hatÄ±rlamayÄ±.

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

Zeynep TokuÅŸ, 1998 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye GÃ¼zeli seÃ§ilmiÅŸti. O gÃ¼nkÃ¼ mutluluÄŸu objektiflere bÃ¶yle yansÄ±dÄ±.

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

1998 YILININ TÃœRKÄ°YE GÃœZELÄ°
YakÄ±n tarihin sayfalarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle bir geriye doÄŸru Ã§evirdiÄŸimizde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan bu Ã¼nlÃ¼, 1998 yÄ±lÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye GÃ¼zeli Zeynep TokuÅŸ'un ta kendisi!

TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼zeli tacÄ±nÄ± giydikten sonra aynÄ± unvanÄ± alan birÃ§ok kiÅŸi gibi onun yolu da dizi setlerine ulaÅŸtÄ±. O dÃ¶nemin en Ã§ok izlenen dizilerinden biri olan Deli YÃ¼rek'te Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.
Â

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

OYNADIÄžI FÄ°LMLE Ã–DÃœL KAZANDI
Bunun ardÄ±ndan bir sinema filmi geldi. Zeki Demirkubuz'un YazgÄ± filminde baÅŸrol Ã¼stlendi. O kadar etkileyici bir performans sergiledi ki 2001 yÄ±lÄ±nda 13. Ankara UluslararasÄ± Film Festivali'nde daha tecrÃ¼beli rakiplerini de geride bÄ±rakarak en iyi kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

Ã‡OCUKLAR DUYMASIN DÄ°ZÄ°SÄ°NDE DE ROL ALDI
Zeynep TokuÅŸ'un oyunculuk deneyimi bununla bitmedi. 2000'lerin baÅŸlarÄ±nda izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran Ã‡ocuklar DuymasÄ±n dizisinde bir sÃ¼re PÄ±nar AltuÄŸ'un yerine kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu


SANKÄ° YILLARIN BUZ DANSÃ‡ISI
TokuÅŸ'un ekran serÃ¼veni ilerleyen yÄ±llarda bambaÅŸka bir yÃ¶ne gitti. Belki de bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± yoga eÄŸitmenliÄŸinin ilk iÅŸaretlerini o dÃ¶nemde verdi. Buzda Dans adlÄ± yarÄ±ÅŸmada yÄ±llarÄ±n artistik patinaj dansÃ§Ä±sÄ± gibiydi.. Bir yÄ±ldÄ±za dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Partneriyle birlikte o yarÄ±ÅŸmadan birinci olarak ayrÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu


EVLENÄ°NCE HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°
Bunca parlak baÅŸarÄ±ya imza atan TokuÅŸ, sonra bir anda ortadan kayboldu... Evlendi ve belli ki ailesine aÄŸÄ±rlÄ±k vermeyi tercih etti. Ä°lk evliliÄŸini BÃ¼lent HelvacÄ± ile yaptÄ± Zeynep TokuÅŸ. Bu evlilikten Alp adÄ±nda bir evladÄ± oldu.
Â
TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

ÃœÃ‡ KEZ ANNE OLDU
Sonra ilk eÅŸinden boÅŸanÄ±p bu kez Alp NuhoÄŸlu ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu dÃ¶nemde ikinci kez erkek Ã§ocuk annesi oldu. Zeynep TokuÅŸ ile Alp NuhoÄŸlu'nun evliliÄŸi Ã§ok uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±..

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

Â 
ARADIÄžI HUZURU ÃœNÄ°VERSÄ°TE AÅžKINDA BULDU
Belki de hayatÄ± boyunca aradÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± ve huzuru Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eÅŸi Erdem YÄ±lmaztÃ¼rk'te buldu. Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± YÄ±lmaztÃ¼rk'Ã¼n, Zeynep TokuÅŸ'un Ã¼niversite yÄ±llarÄ±ndaki aÅŸkÄ± olmasÄ±ydÄ±... Onunla evliliÄŸinden de AyÅŸe adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir kÄ±z evladÄ± dÃ¼nyaya geldi.

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

ARTIK BAMBAÅžKA BÄ°R HAYATI VAR
Bir zamanlar dizi setlerinden film setlerine koÅŸturan Zeynep TokuÅŸ, bugÃ¼n 48 yaÅŸÄ±nda. Åžimdi eskisinden Ã§ok farklÄ± ama mutlu ve huzurlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

DENEYÄ°MLERÄ°NÄ° PAYLAÅžIYOR
Zeynep TokuÅŸ, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±ktan sonra kendine yoga eÄŸitmeni olarak yeni bir hayat kurdu. Åžimdi bilgi birikimini paylaÅŸarak herkese bedenen ve ruhen hem formda hem de saÄŸlÄ±klÄ± kalmanÄ±n yollarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretiyor.

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu


TokuÅŸ, YeÅŸilÃ§am'Ä±n ustalarÄ±ndan Kadir Ä°nanÄ±r ile birlikte Kardelen adlÄ± dizide de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

TokuÅŸ, 2003 yÄ±lÄ±nda Vizontele Tuuba filminde de rol aldÄ±.

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

Behzat Uygur ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi HÄ±rÃ§Ä±n MenekÅŸe de TokuÅŸ'un rol aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlardan.

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

Zeynep TokuÅŸ'un iki oÄŸlu da yurt dÄ±ÅŸÄ±nda okuyor. GeÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunu Londra'daki okuluna yerleÅŸtirdikten sonda bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ± TokuÅŸ. Orada da evladÄ±na "Seni Ã§ok seviyorum... Allah'a emanet ol" diye bitirdiÄŸi uzun bir mesajla seslendi.

TÃ¼rkiyenin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ilmiÅŸti... Parlak dÃ¼nyaya veda etti: O ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi kendi iÅŸinin patronu

TÃ¼rkiye GÃ¼zeli seÃ§ildiÄŸinden bu yana 27 yÄ±l geÃ§ti. Ama TokuÅŸ'un gÃ¼zelliÄŸinden gram eksilmedi. Ã–yle ki artÄ±k delikanlÄ± olan iki oÄŸluyla kardeÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

