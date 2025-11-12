GÃ¼ncelleme Tarihi:
Daha da Ã¶tesinde neredeyse boyunu geÃ§en iki oÄŸlunu ve bir kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor bu Ã¼nlÃ¼... Ä°ster misiniz TÃ¼rkiye'nin taÃ§lÄ± gÃ¼zellerinden biri olan ama sonradan spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan Ã§ekilen bu Ã¼nlÃ¼yÃ¼ bir hatÄ±rlamayÄ±.
Zeynep TokuÅŸ, 1998 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye GÃ¼zeli seÃ§ilmiÅŸti. O gÃ¼nkÃ¼ mutluluÄŸu objektiflere bÃ¶yle yansÄ±dÄ±.
1998 YILININ TÃœRKÄ°YE GÃœZELÄ°
YakÄ±n tarihin sayfalarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle bir geriye doÄŸru Ã§evirdiÄŸimizde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan bu Ã¼nlÃ¼, 1998 yÄ±lÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye GÃ¼zeli Zeynep TokuÅŸ'un ta kendisi!
TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼zeli tacÄ±nÄ± giydikten sonra aynÄ± unvanÄ± alan birÃ§ok kiÅŸi gibi onun yolu da dizi setlerine ulaÅŸtÄ±. O dÃ¶nemin en Ã§ok izlenen dizilerinden biri olan Deli YÃ¼rek'te Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.
OYNADIÄžI FÄ°LMLE Ã–DÃœL KAZANDI
Bunun ardÄ±ndan bir sinema filmi geldi. Zeki Demirkubuz'un YazgÄ± filminde baÅŸrol Ã¼stlendi. O kadar etkileyici bir performans sergiledi ki 2001 yÄ±lÄ±nda 13. Ankara UluslararasÄ± Film Festivali'nde daha tecrÃ¼beli rakiplerini de geride bÄ±rakarak en iyi kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.
Ã‡OCUKLAR DUYMASIN DÄ°ZÄ°SÄ°NDE DE ROL ALDI
Zeynep TokuÅŸ'un oyunculuk deneyimi bununla bitmedi. 2000'lerin baÅŸlarÄ±nda izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran Ã‡ocuklar DuymasÄ±n dizisinde bir sÃ¼re PÄ±nar AltuÄŸ'un yerine kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.
EVLENÄ°NCE HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°
Bunca parlak baÅŸarÄ±ya imza atan TokuÅŸ, sonra bir anda ortadan kayboldu... Evlendi ve belli ki ailesine aÄŸÄ±rlÄ±k vermeyi tercih etti. Ä°lk evliliÄŸini BÃ¼lent HelvacÄ± ile yaptÄ± Zeynep TokuÅŸ. Bu evlilikten Alp adÄ±nda bir evladÄ± oldu.
ÃœÃ‡ KEZ ANNE OLDU
Sonra ilk eÅŸinden boÅŸanÄ±p bu kez Alp NuhoÄŸlu ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu dÃ¶nemde ikinci kez erkek Ã§ocuk annesi oldu. Zeynep TokuÅŸ ile Alp NuhoÄŸlu'nun evliliÄŸi Ã§ok uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±..
ARTIK BAMBAÅžKA BÄ°R HAYATI VAR
Bir zamanlar dizi setlerinden film setlerine koÅŸturan Zeynep TokuÅŸ, bugÃ¼n 48 yaÅŸÄ±nda. Åžimdi eskisinden Ã§ok farklÄ± ama mutlu ve huzurlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
DENEYÄ°MLERÄ°NÄ° PAYLAÅžIYOR
Zeynep TokuÅŸ, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±ktan sonra kendine yoga eÄŸitmeni olarak yeni bir hayat kurdu. Åžimdi bilgi birikimini paylaÅŸarak herkese bedenen ve ruhen hem formda hem de saÄŸlÄ±klÄ± kalmanÄ±n yollarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretiyor.
TokuÅŸ, YeÅŸilÃ§am'Ä±n ustalarÄ±ndan Kadir Ä°nanÄ±r ile birlikte Kardelen adlÄ± dizide de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.
TokuÅŸ, 2003 yÄ±lÄ±nda Vizontele Tuuba filminde de rol aldÄ±.
Behzat Uygur ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi HÄ±rÃ§Ä±n MenekÅŸe de TokuÅŸ'un rol aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlardan.
Zeynep TokuÅŸ'un iki oÄŸlu da yurt dÄ±ÅŸÄ±nda okuyor. GeÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunu Londra'daki okuluna yerleÅŸtirdikten sonda bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ± TokuÅŸ. Orada da evladÄ±na "Seni Ã§ok seviyorum... Allah'a emanet ol" diye bitirdiÄŸi uzun bir mesajla seslendi.
TÃ¼rkiye GÃ¼zeli seÃ§ildiÄŸinden bu yana 27 yÄ±l geÃ§ti. Ama TokuÅŸ'un gÃ¼zelliÄŸinden gram eksilmedi. Ã–yle ki artÄ±k delikanlÄ± olan iki oÄŸluyla kardeÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.