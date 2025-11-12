Haberin DevamÄ±

Daha da Ã¶tesinde neredeyse boyunu geÃ§en iki oÄŸlunu ve bir kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor bu Ã¼nlÃ¼... Ä°ster misiniz TÃ¼rkiye'nin taÃ§lÄ± gÃ¼zellerinden biri olan ama sonradan spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan Ã§ekilen bu Ã¼nlÃ¼yÃ¼ bir hatÄ±rlamayÄ±.

Zeynep TokuÅŸ, 1998 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye GÃ¼zeli seÃ§ilmiÅŸti. O gÃ¼nkÃ¼ mutluluÄŸu objektiflere bÃ¶yle yansÄ±dÄ±.





1998 YILININ TÃœRKÄ°YE GÃœZELÄ°

YakÄ±n tarihin sayfalarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle bir geriye doÄŸru Ã§evirdiÄŸimizde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan bu Ã¼nlÃ¼, 1998 yÄ±lÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye GÃ¼zeli Zeynep TokuÅŸ'un ta kendisi!

Haberin DevamÄ±

TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼zeli tacÄ±nÄ± giydikten sonra aynÄ± unvanÄ± alan birÃ§ok kiÅŸi gibi onun yolu da dizi setlerine ulaÅŸtÄ±. O dÃ¶nemin en Ã§ok izlenen dizilerinden biri olan Deli YÃ¼rek'te Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Â

OYNADIÄžI FÄ°LMLE Ã–DÃœL KAZANDI

Bunun ardÄ±ndan bir sinema filmi geldi. Zeki Demirkubuz'un YazgÄ± filminde baÅŸrol Ã¼stlendi. O kadar etkileyici bir performans sergiledi ki 2001 yÄ±lÄ±nda 13. Ankara UluslararasÄ± Film Festivali'nde daha tecrÃ¼beli rakiplerini de geride bÄ±rakarak en iyi kadÄ±n oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.

Ã‡OCUKLAR DUYMASIN DÄ°ZÄ°SÄ°NDE DE ROL ALDI

Zeynep TokuÅŸ'un oyunculuk deneyimi bununla bitmedi. 2000'lerin baÅŸlarÄ±nda izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran Ã‡ocuklar DuymasÄ±n dizisinde bir sÃ¼re PÄ±nar AltuÄŸ'un yerine kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.





Haberin DevamÄ±

TokuÅŸ'un ekran serÃ¼veni ilerleyen yÄ±llarda bambaÅŸka bir yÃ¶ne gitti. Belki de bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± yoga eÄŸitmenliÄŸinin ilk iÅŸaretlerini o dÃ¶nemde verdi. Buzda Dans adlÄ± yarÄ±ÅŸmada yÄ±llarÄ±n artistik patinaj dansÃ§Ä±sÄ± gibiydi.. Bir yÄ±ldÄ±za dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Partneriyle birlikte o yarÄ±ÅŸmadan birinci olarak ayrÄ±ldÄ±.





EVLENÄ°NCE HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Bunca parlak baÅŸarÄ±ya imza atan TokuÅŸ, sonra bir anda ortadan kayboldu... Evlendi ve belli ki ailesine aÄŸÄ±rlÄ±k vermeyi tercih etti. Ä°lk evliliÄŸini BÃ¼lent HelvacÄ± ile yaptÄ± Zeynep TokuÅŸ. Bu evlilikten Alp adÄ±nda bir evladÄ± oldu.

Â

ÃœÃ‡ KEZ ANNE OLDU

Sonra ilk eÅŸinden boÅŸanÄ±p bu kez Alp NuhoÄŸlu ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu dÃ¶nemde ikinci kez erkek Ã§ocuk annesi oldu. Zeynep TokuÅŸ ile Alp NuhoÄŸlu'nun evliliÄŸi Ã§ok uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±..

Haberin DevamÄ±

Belki de hayatÄ± boyunca aradÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± ve huzuru Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eÅŸi Erdem YÄ±lmaztÃ¼rk'te buldu. Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± YÄ±lmaztÃ¼rk'Ã¼n, Zeynep TokuÅŸ'un Ã¼niversite yÄ±llarÄ±ndaki aÅŸkÄ± olmasÄ±ydÄ±... Onunla evliliÄŸinden de AyÅŸe adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir kÄ±z evladÄ± dÃ¼nyaya geldi.





ARTIK BAMBAÅžKA BÄ°R HAYATI VAR

Bir zamanlar dizi setlerinden film setlerine koÅŸturan Zeynep TokuÅŸ, bugÃ¼n 48 yaÅŸÄ±nda. Åžimdi eskisinden Ã§ok farklÄ± ama mutlu ve huzurlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

DENEYÄ°MLERÄ°NÄ° PAYLAÅžIYOR

Zeynep TokuÅŸ, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±ktan sonra kendine yoga eÄŸitmeni olarak yeni bir hayat kurdu. Åžimdi bilgi birikimini paylaÅŸarak herkese bedenen ve ruhen hem formda hem de saÄŸlÄ±klÄ± kalmanÄ±n yollarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretiyor.





TokuÅŸ, YeÅŸilÃ§am'Ä±n ustalarÄ±ndan Kadir Ä°nanÄ±r ile birlikte Kardelen adlÄ± dizide de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Haberin DevamÄ±





TokuÅŸ, 2003 yÄ±lÄ±nda Vizontele Tuuba filminde de rol aldÄ±.





Behzat Uygur ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi HÄ±rÃ§Ä±n MenekÅŸe de TokuÅŸ'un rol aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlardan.





Zeynep TokuÅŸ'un iki oÄŸlu da yurt dÄ±ÅŸÄ±nda okuyor. GeÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunu Londra'daki okuluna yerleÅŸtirdikten sonda bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ± TokuÅŸ. Orada da evladÄ±na "Seni Ã§ok seviyorum... Allah'a emanet ol" diye bitirdiÄŸi uzun bir mesajla seslendi.





Haberin DevamÄ±

TÃ¼rkiye GÃ¼zeli seÃ§ildiÄŸinden bu yana 27 yÄ±l geÃ§ti. Ama TokuÅŸ'un gÃ¼zelliÄŸinden gram eksilmedi. Ã–yle ki artÄ±k delikanlÄ± olan iki oÄŸluyla kardeÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.