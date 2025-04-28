Türkiye'nin en güzel kızı olarak taç giymişti... Şöhreti değil çocuklarının annesi olmayı seçti

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Bugün özellikle sinema ve TV dünyasında tanınan ve yıllardır mesleklerini hakkıyla yapan birçok isim güzellik yarışmalarından çıktı. Sonra da seçtikleri alanda emin adamlarla yürüdüler.

Bazıları hala mesleğini sürdürüyor, bazıları da hayatın farklı alanlarına yönelip kendilerine başka bir yol çizdi.

Bir de bunun tam tersi var. Onlar da farklı zamanlarda güzellik yarışmalarına katıldılar. Dereceye girdiler hatta Türkiye'nin en güzel kızı bile seçildiler.





Onun öyküsü "Bir gece geldi, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi, sonra da tacını alıp gitti" denilecek türden. Ama yine de hafızalardan hiç silinmedi.

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Ama herkes onların gösteri dünyasında kariyer yapmasını beklerken bir anda taçlarını da alıp ortadan kayboldular.

Sanki biriyle "güzellik kraliçesi seçilme" konusunda iddiaya girmiş de tacı taktıktan sonra iddiayı kazanıp hayatlarına dönmüş gibi.

Şimdi Türkiye güzeli yarışmalarının en "gizemli" katılımcılarını bir hatırlayıp ne yaptıklarına bir bakalım isterseniz.

'KAYIP' TÜRKİYE GÜZELİ

"Kayıp" Türkiye Güzeli denilince ilk akla gelen isim Gülsevim Bozar kuşkusuz. Ya da yıllar önce evlendikten sonraki adıyla Gülsevim Bozar Yağcı.

1997 yılında henüz 18 yaşındayken düzenlenen yarışmaya katıldı Gülsevim Bozar. Yarışmaya katılmak için Almanya'dan gelmişti.

Uzun boyu ve tabii ki çarpıcı fiziğiyle genç Gülsevim, o geceyi "kraliçe" yani Türkiye Güzeli olarak bitirdi. Tacını giydi ve mutluluk içinde tahtına oturup poz verdi. Peki sonra ne oldu?

O gece Türkiye Güzeli olarak taç giyen genç kız ne sinemada göründü ne podyumda. Yani kendine spot ışıklarının altında bir meslek seçmedi. Geldiği ülkeye Almanya'ya döndü.

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Gülsevim Bozar Yağcı'nın kraliçe seçildiği yarışmada ikinciliği Nefise Karatay, üçüncülüğü de Ceyda Düvenci kazanmıştı... Karatay ve Düvenci, gösteri dünyasında kariyer yaptı. Yarışmayı birinci bitiren Bozar ise sakin hayatına döndü.





ALMANYA'DA MUTLU BİR YAŞAMI VAR

O gece ilk üç dereceyi onunla paylaşan ikinci güzel Nefise Karatay, üçüncü olan Ceyda Düvenci yıllardır, TV, podyum dünyasında kariyer yaptı. Ama Gülsevim Bozar'ın tercihi bu yönde olmadı.

Almanya'ya döndü. Orada evlendi. Şu anda biri boyunu geçen ikisi daha küçük yaşta üç tane oğlunu büyütüyor. Mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan Gülsevim Bozar Yağcı, bir şirkette çalışıyor. Aradan geçen bunca zaman içinde, gençlik yıllarında kendisine Türkiye'nin en güzel kızı unvanını getiren fiziksel görünümü de hala yerinde duruyor üstelik.

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Gülsevim Bozar Yağcı, aradan yıllar geçmesine rağmen kendisine Türkiye Güzeli unvanını kazandıran güzelliğini koruyor.