Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen, sosyal medyadan sokağa kadar her yerde konuşulan Sadakatsiz, bu çarşamba akşamı 4'üncü bölümüyle ekrana gelecek.

Geçen hafta Caner Cindoruk’un canlandırdığı Volkan karakterinin “İki kadını da aynı anda seviyorum” sözleriyle gündeme damga vuran dizi, pek çok polemiği de beraberinde getirdi. Tartışmalara neden oldu. Köşe yazarları yazdı, televizyon programlarında masaya yatırıldı. Toplumun pek çok kesiminde ses getirdi. Aldığı yüksek reytinglerle de dikkat çeken Sadakatsiz’in yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Sadakatsiz 28 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D’de…