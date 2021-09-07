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Haber Giriş: 07.09.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

Türkiye eski güzeli Deniz Özde Sürmeli'nin kızı Sade korkuttu

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Türkiye eski güzeli Deniz Özde Sürmeli'nin kızı Sade korkuttu

Eski Türkiye güzeli ve oyuncu Deniz Özde Sürmeli, kızı Sade Angelina’ya balık yedirirken panik dolu anlar yaşadı.

Bir mekanda ayıklanmış olarak istedikleri balıktan çıkan kılçık, Sade’nin yemek borusuna saplandı. Kızını hemen en yakın hastaneye götüren Sürmeli, müdahale sonrası rahat bir nefes aldı:

Balık yerken kılçığına dikkat edin. Kızımın boğazına battı ve tehlikeli olabileceği için hastaneye geldik. Çocuklar ihmale gelmez, aman dikkat!” 

Türkiye eski güzeli Deniz Özde Sürmelinin kızı Sade korkuttu

En lezzetli yemek tarifleri burada

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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