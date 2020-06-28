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Ali KESER
Haber Giriş: 28.06.2020 - 08:28,Son Güncelleme:

Türkbükü güzeli Aslı Turanlı!

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Türkbükü güzeli Aslı Turanlı!
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Aslı Turanlı, babasının teknesiyle çıktığı mavi turun ardından Türkbükü’nde görüntülendi.

Pandemi sürecini teknede geçiren Ali Turanlı, kızı Aslı ve misafirlerini İstanbul’dan Göcek’e getirtmek için özel uçak kiralamıştı. Babasıyla mavi tura çıkan Aslı Turanlı, önceki gün Türkbükü’ndeki Maça Kızı Otel’in plajında görüntülendi. Şık plaj kıyafetiyle objektife yansıyan Turanlı, sıcaktan bunalınca pareo ve büstiyerini çıkarıp kendini serin sulara bıraktı.

Türkbükü güzeli Aslı Turanlı

Türkbükü güzeli Aslı Turanlı


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