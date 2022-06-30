Türkan Şoray'dan Cüneyt Arkın'a veda... Gözyaşlarına boğuldu

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85 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Buradaki törene ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar Türkan Şoray, Mahmut Cevher, Nuri Alço, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Kerem Alışık, İlber Ortaylı, Tamer Yiğit, Serdar Gökhan ve usta oyuncunun yüzlerce hayranı katıldı.

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Kalabalık cami dışına taşarken, törende oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Betül Cüreklibatır hayat arkadaşı Cüneyt Arkın'ın tabutu başında gözyaşı döktü. Hayranları da tabutun başında dua etti.

"Yeşilçam'ın Sultanı" Türkan Şoray gözyaşlarına boğuldu



Türkan Şoray çok sayıda filmde beraber rol aldığı Cüneyt Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cüneyt Arkın'ın tabutuna kapanan Şoray, gözyaşlarına boğuldu.

Kerem Alışık, "Çok önemli büyük bir sanatçıydı. Hakikaten filmimiz koptu diyebilirim. Sokaklarda adı koşturduğumuz çocukluğumuz, içimizden bir parça koptu. Sıcak ekmek kokuları bıraktı gitti. Başımız sağ olsun milletçe. Mekanı cennet olsun" dedi.

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Törene katılan Burak Özçivit ise, "Hepimiz için çok önemli biriydi. Son görevimizi yapmaya geldik. Benim için onun yeri çok ayrı. En son 'Kuruluş Osman' da birlikte rol aldık. En zor süreçte bizim yanımızdaydı. Pandemi sürecinde o yaşta, o enerjisiyle kalktı geldi. Ekibi motive etti. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Nuri Alço, "Cüneyt abi Türk sineması deyince ilk akla gelecek isimlerden biri. Türk sineması onun sayesinde var. 3 nesil Cüneyt Arkın'ı tanır. Sinemayı sevdiren yegane insandır. Onu erken kaybettik. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Kendi emekleriyle bir yere gelen bir insandı. Kendi mesleğini bıraktı. Türk sineması varsa onun sayesinde var. Sinemayı gençlere çocuklara sevdiren tek insandı" dedi.

"ELİNİ ÖPEBİLME ŞANSINA ERİŞTİM"

Cüneyt Arkın'ın vefatıyla sarsılan Kenan İmirzalıoğlu, "Ben en son kendisine programdan bir selam göndermiştim. Yıllar önce bir organizasyonda yan yana gelme şansımız oldu. Elini öpebilme şansına eriştim. Çocukluk kahramanımı karşımda görüp elini öpmemek mümkün değildi. Birbirimize karşı güzel bir muhabbetimiz vardı" dedi.

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"HESAP KİTAPTAN UZAKTI"

Tarihçi İlber Ortaylı, "Fikirleri önemli. Bu memlekette sağ ile solun beğendiği bir sanatçı. Büyük sanatçılar öyle olur zaten. Siyasetçi değildi ancak yeterince siyasiydi. Şuursuz bir aktör değildi. O kuşakta öyleleri var. Çok az görüştük ama bana iltifat ederdi. Mütevazı biriydi. İnanılmayacak kadar hesap kitaptan uzaktı. Çocuk gibiydi çünkü büyük bir adamdı" diye konuştu.

Dostları büyük ustayı anlattı: Hayatımda yediğim en güzel dayaktı

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanan Cüneyt Arkın’ın sanatçı dostları acılarını paylaştı.

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Yeşilçam’ın usta isimlerinden Ediz Hun, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın ile olan son konuşmasını anlattı.

“Sevgili eşiyle konuştuk. ‘İyidir. Sayfiyeye gideceğiz’ dedi ama işte bir kalp sektesi… Bilemiyoruz ne zaman nerede olabileceğini.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ediz Hun, Cüneyt Arkın’ için “Çok büyük bir aktördü. Emsalsiz” ifadelerini kullanırken, eşi Betül Arkın’a da değinerek “Betül Hanım çok olağanüstü bir hanım. Biraz deli dolu tarafları vardı Cüneyt’in ama onu toparladı gayet güzel. Onunla çok mutlu oldu Cüneyt. Cüneyt’in en büyük şansı Betül Hanım gibi bir eşe sahip olmasıdır. Bizim de can kardeşimiz. 63 senesinin sonbaharında beraber sinemaya girdik. 59 yıl geçti, bu 59 yılda hep beraber olduk.” ifadeleriyle anlattı. Ediz Hun, hayatını kaybeden diğer Yeşilçam yıldızlarına değinerek “24 Ocak’ta Fatma’yı (Girik) kaybettik. Geçen sene de temmuz başında Kartal’ı (Tibet) kaybettik. Bir yaprak dökümü…” dedi.

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“Dünyada Jackie Chan’den sonra ikinci sıradaydı”

Usta oyuncu Nuri Alço tören öncesinde “Türkiye’nin, sinemanın en büyük devini kaybettik. Dünyada Jackie Chan’den sonra ikinci sıraya oturan Cüneyt ağabeyimizi kaybettik. Bugüne kadar hiç dublör kullanmadan, yaptığı hareketler neticesinde aldığı kortizonlar sağlık dengesini bozdu ve bu durumlara geldi. Çok güzel bir insandı, mesleğini severek yapardı. Dövüşçülerle günlerce evinde çalışır, karısı Betül Hanım yemekler yapardı. Doktorluğunu mesleğini bırakan yaşamını sinemaya adayan tek insan. Hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle duygularını dile getirdi.





“Hayatımda yediğim en güzel dayaktı”

Ünlü oyuncu Şoray Uzun, “Çocukluk kahramanım” dediği Cüneyt Arkın’ı anlatarak “Ben saatimi sağ elime takıyorum, Cüneyt Abi’den gördüm. 2 buçuk sene baba-oğul oynadık. Bir gün sette Kaygısızlar dizisini izlerken benim kavga sahnemi gördü, beğenmedi. ‘Sen tekme atmayı beceremiyorsun’ dedi bana. Ben de ‘Nasıl atacağım abi?’ dedim. ‘Göstereyim’ dedi. Hayatımda yediğim en güzel dayaktı. Sohbetlerini, yol gösterici büyüklüğünü, abiliğini, babalığını çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.