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Haber Giriş: 29.06.2021 - 07:43 | Son Güncelleme:

Türkan Şoray'a doğum gününe özel mesaj yağmuru

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Türk sinemasının dört yapraklı yoncası Türkan Şoray’ın doğum günü için sosyal medyada bir araya geldi.

Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik, dün 76 yaşına giren Türkan Şoray’ın doğum gününü paylaştıkları mesajlarla kutladı. Birçok Yeşilçam filminde başrolü paylaştığı Cüneyt Arkın da Şoray’ı bu özel gününde unutmadı.

Türkan Şoraya doğum gününe özel mesaj yağmuru

Oyuncuyla birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşan Arkın, “Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi âşık oluyorlardı. Ve kendisinin bugün doğum günü. Nice mutlu yaşlara” notunu yazdı.

Türkan Şoraya doğum gününe özel mesaj yağmuru

 

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