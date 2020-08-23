Türkan Şoray: O yüzden gözlük takıyorum

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Türkan Şoray’a Cüneyt Arkın’ın bu sözleri hatırlatıldı. Sanatçı, gülümseyerek teşekkür etti: “Evet, ben de sırf o yüzden gözlük takıyorum! Cüneyt beni onore etmiş, sağ olsun. Bu onun güzelliği.”





