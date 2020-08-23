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Haber Giriş: 23.08.2020 - 07:28 | Son Güncelleme:

Türkan Şoray: O yüzden gözlük takıyorum

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Türkan Şoray: O yüzden gözlük takıyorum
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Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada set anılarını anlatırken Türkan Şoray’la ilgili şöyle demişti: “Türkan’la ilk filmimi çekerken bana ‘Sakın gözlerine bakma ölürsün’ dediler.”

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Türkan Şoray’a Cüneyt Arkın’ın bu sözleri hatırlatıldı. Sanatçı, gülümseyerek teşekkür etti: “Evet, ben de sırf o yüzden gözlük takıyorum! Cüneyt beni onore etmiş, sağ olsun. Bu onun güzelliği.”

Türkan Şoray: O yüzden gözlük takıyorum


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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