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Türkan Şoray: O yüzden gözlük takıyorum
Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada set anılarını anlatırken Türkan Şoray’la ilgili şöyle demişti: “Türkan’la ilk filmimi çekerken bana ‘Sakın gözlerine bakma ölürsün’ dediler.”
Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Türkan Şoray’a Cüneyt Arkın’ın bu sözleri hatırlatıldı. Sanatçı, gülümseyerek teşekkür etti: “Evet, ben de sırf o yüzden gözlük takıyorum! Cüneyt beni onore etmiş, sağ olsun. Bu onun güzelliği.”
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