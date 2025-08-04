Türk sinemasının çocuk yıldızıydı... 21 yaşında anne oldu, 47 yaşında ilk torununu kucağına aldı.. Eski hayatı anılarda kaldı

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İşte şimdi bunlardan birinin öyküsünü anlatacağız size...

Daha küçücükken ünlü bir oyuncu olan annesinin desteğiyle kamera karşısına geçen, aslında kariyerini sürdürebilecekken genç yaşta aşık olup yuvasını kuran bir isim bu.

Gencecik yaşında anne oldu hatta sonrasında daha 40'li yaşlarını bile bitirmeden ilk torununu kucağına aldı.

Yaptığı seçimden gayet mutlu ve hayatını spot ışıklarının uzağında sürdürüyor. Üstelik artık torun sayısı da dörde çıktı.

ÇOCUKKEN BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI

Bu anlattığımız eski çocuk yıldız Gülşah Alkoçlar… Ya da sinema kariyerini sürdürdüğü yıllardaki adıyla Gülşah Soydan...

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Hemen anladınız elbette Yeşilçam'ın 'dört yapraklı Yonca'sından Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın tek çocuğu Gülşah'tan söz ettiğimizi.

Bugün 56 yaşında olan Gülşah Alkoçlar, Arkadaş, Gülçiçek, Kader, Güllüşah ile İbo, Gülşah Küçük Anne gibi filmlerde kamera karşısına geçti.

Ama daha sonra hayatının büyük aşkı Ender Alkoçlar ile tanışınca sinemada kariyer yapmak yerine evliliği tercih etti.

Henüz 18 yaşındayken dünya evine girdi. İki kız çocuğu annesi oldu. Aradan çok zaman geçmeden de Türkiye'nin en genç ünlü kayınvalidesi ve büyükannesi oldu.

Gülşah, henüz küçük bir çocukken birçok filmde kamera karşısına geçti. Genç yaşta evlenince sinemaya veda etti.





Ender Alkoçlar ile evlenen Gülşah Alkoçlar, daha 50'li yaşlarının başında dört tane torun sahibi oldu.





TORUNLAR SIRAYLA GELDİ

Bir dönemin çocuk oyuncusu Gülşah Alkoçlar, ilk olarak kızı Neslişah'ın Engin Altan Düzyatan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir ile anneanne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sonra ikinci torunu da geldi.

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Büyük kızı Neslişah da tıpkı kendisi gibi hayatının aşkıyla oyuncu Engin Altan Düzyatan ile karşılaştı. Genç çift evlendi ve mutlu evlilikleri bir bebekle renklendi. Ardından ikinci çocukları da geldi.

Gülşah'ın küçük kız Aslışah Alkoçlar ise Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin iki çocuğu var. Uzun sözün kısası bir zamanların çocuk yıldızı Gülşah, daha 60 yaşını bile görmeden dert tane torun sahibi oldu.

Gülşah'ın kızları Neslişah ve Aslışah'tan dört tane torunu var.

Nedendir bilinmez insanların aklına "Büyükanne" ya da "Büyükbaba" denildiğinde genellikle orta yaşın üzerinde insanlar gelir... Saçlarına ak düşmüş, artık çoktan emekli olup köşesine çekilmiş insanlar. Oysa ünlüler dünyasında tıpkı Gülşah gibi çok genç yaşta, daha 50'lerini bile bitirmeden torun sahibi olan ünlüler var. Gelin bunları da bir hatırlayalım.





51 YAŞINDA DEDE OLDU

Genç yaşta torun sahibi olan ünlülerin son örneklerinden biri ünlü şarkıcı Eminem... Küçük kızı Halie Jade ile Ewan McClintock'u geçen yıl evlendirdi ünlü şarkıcı. Düğünden kısa bir süre sonra Hailie'nin hamile olduğu duyuldu. Bu yılın mart ayında da gençlerin bir erkek evladı dünyaya geldi. Eminem, 51 yaşında torun sahibi oldu.

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HEM MUTLULUĞU HEM ACIYI YAŞADI

Çok genç torun sahibi olan ünlülerden biri de Priscilla Presley. Elvis Presley ile evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Lisa Marie; büyük çocuğu Riley Keough'u dünyaya getirdiğinde Priscilla 54 yaşındaydı. Fakat Priscilla'nın torundan yana da kızından yana da yüzü çok gülmedi. Önce Lisa Marie'nin oğlu hayata veda etti, ondan kısa bir süre sonra 2023 yılının ocak ayında da kızı Lisa Marie.

İLK KEZ TORUN SAHİBİ OLDUĞUNDA 34 YAŞINDAYDI

Sinemanın deneyimli oyuncularından Whoopi Goldberg ilk kez torun sahibi olduğunda sadece 34 yaşındaydı. Kzı Alex henüz kendisi çocuk denecek yaştayken bir bebek dünyaya getirdi. Goldberg aslında bu durumu kendisine sorsalar seçmeyeceğini söylese de yine de erken yaşta torun sahibi olmanın keyfini çıkardı.

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Ne ilginç ki ünlü oyuncu 2014 yılında da büyük büyükanne oldu. Çünkü torunu Amara da bir erkek bebek dünyaya getirdi.

SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Kızı Jane Erin Carrey ilk bebeğini dünyaya getirdiğinde Jim Carrey daha 47 yaşındaydı. Ünlü oyuncu torununun dünyaya gelişini büyük bir mutlulukla sosyal medyadan ilan etti.

EVLATLIK KIZINDAN TORUNU OLDU

Pierce Brosnan, kaybettiği ilk karısının evlat edinip soyadını verdiği kızı Charlotte sayesihdre 46 yaşında dede oldu. Sonra evlatlık kızı kansere yenik düşüp genç yaşta ölünce bu kez de torunu Isabella'ya kol kanat gerdi Brosnan.

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47 YAŞINDAYKEN İLK TORUNU DOĞDU

Bir dönem çalkantılı hayatıyla konuşulan Charlie Sheen, 47 yaşında bir kız bebeğin dedesi oldu. Kızı Cassandra'yı 2013 yılında kendi elleriyle evlendirdi Charlie Sheen. Çocukluk aşkı Casey Huffman ile evlenen Cassandra sonra Luna adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getirdi. Charlie Sheen de tıpkı Brosnan gibi torunun dünyaya gelişini sosyal medyadan duyurdu.

40 YAŞINI GÖRMEDEN ARTIK DEDE OLMUŞTU

Kiefer Sutherland ilk kez dede olduğunda daha 39 yaşındaydı. Kızı Sarah Sutherland ünlü oyuncunun ilk torununun ardından ona bir torun daha verdi.

TORUNLAR ARDI ARDINA GELDİ

Nicolas Cage de erkenden dede olan ünlülerden. Oğlu, Weston Cage Coppola eski karısı Danielle ile birlikte oğlu Lucien'e kavuştuğunda Nicolas Age daha 50 yaşına yeni girmişti. Cage, oğlu sayesinden sonradan üç tane daha torun sahibi oldu.

HEM BÜYÜKBABA HEM BÜYÜK BÜYÜKBABA

Gelelim Mick Jagger'a… 82 yaşına giren Jagger'ın çok sayıda çocuğu var. Tabii ki buna bağlı olarak bir o kadar da torunu. Kızı Jade, ona ilk torununu verdiğinde Jagger daha 49 yaşındaydı. Bu arada Mick Jagger'ın 1992 doğumlu olan ilk torunu Assisi onu yıllar sonra bu kez büyük büyükbaba da yaptı.