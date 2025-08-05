Yıllar geçse de sesi ve şarkıları hatıralardan silinmeyecek... Bir köprüye bile beste yapacak kadar büyük bir kalbi vardı

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Şarkıcı kardeşlerden erkek olanı otobüsü durdurdu... İndi ve köprüye bakarak "Buraya bir beste yapacağım. Bir fotoğraf çekelim. Albüm kapağına da onu basarız" dedi...

Köprünün üzerine çıktılar ve orada yürürken bir fotoğrafları çekildi.

O müzisyen söz verdiği üzere şarkısını besteledi... O gün çekilen fotoğraf kayboldu ama o şarkı aradan geçen yarım yüzyıla rağmen hala gönüllerden hafızalardan silinmedi.

İşte o Malabadi Köprüsü'nü görünce durup beste yapmak istediğini söyleyen genç müzisyen Selçuk Alagöz'dü.

Kardeşi Rana Alagöz ile birlikte 1970'li yılların pop müziğine damgasını vuran Selçuk Alagöz, ardında dolu dolu bir hayat ve unutulmaz şarkılarını bırakarak hayata veda etti.

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MÜZİK AŞKI UĞRUNA GÖRDÜĞÜ EĞİTİMİ DE BİR KENARA BIRAKTI

Selçuk Alagöz aslında eğitimini gördüğü alanda kariyer yapsaydı belki de ne müzik dünyası ne de müzikseverler onu tanıyacaktı.

Alman Lisesi'ni bitiren Selçuk Alagöz ardından İstanbul Üniversitesi' girdi ve önce ekonomi sonra işletme bölümünde okudu.

Hayatını bambaşka bir dönemece sokan ise Hürriyet Gazetesi'nin 1964 yılında düzenlediği Altın Mikrofon yarışması oldu.

Kendi adını taşıyan orkestrası ile ve solist olan kız kardeşi Rana Alagöz ile birlikte sahneye çıktılar o yarışmada. Sonrası da geldi zaten.

Rana ve Selçuk Alagöz kardeşler 1967 yılındaki Altın Mikrofon Yarışması'na ise Cahit Berkay ve Engin Yörükoğlu'nun da yer aldığı bir orkestra ile katıldı.

Bundan üç yıl sonra Alagöz kardeşler Atina'da düzenlenen 3. Appollonia Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.

Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Altın Mikrofon yarışması Alagöz kardeşlerin kariyerinde dönüm noktası oldu.

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MÜZİK DÜNYASINDA FIRTINA GİBİ ESTİLER

O dönemde Selçuk ve Rana Alagöz müzik dünyasında fırtına gibi esmeye başlamıştı çoktan. Kariyerleri boyunca 4 tane Altın Plak Ödülü kazandılar.

Kemerin Naftalası, Kaleden İndir Beni, Bahçelere Geldi Bahar, Edremit Van'a Bakar, Malabadi Köprüsü gibi şarklarıyla milyonlarca kişinin zihninde ve kalbinde taht kurdu Alagöz kardeşler.

1979 yılında iki kardeşin yanına kardeşleri Nilüfer de katıldı. 80 dilde şarkı söyleyip bazı turistik şovlarda sahneye çıktılar.

Selçuk Alagöz, 2010 yılında Altın Kelebek Ödülü'yle kariyerini taçlandırdı.

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54 YILLIK KARISINDAN ÖLÜM AYIRDI

Bir süredir Bodrum'da yaşayan Selçuk Alagöz bir röportajında müziğin yıllar içinde değişimini de anlatmıştı... Bilgisayarın işin içine girmesiyle şarkıların da birbirine benzemeye başladığını dile getirdi. O dönemde müziğe çok emek verildiğini ama şimdi o adar emek gerekmediğini sözlerine ekledi.

Selçuk Alagöz bundan dört yıl önce karısı Birsen Hanım ile evliliklerinin 50'nci yılını kutlamıştı. Şimdi tam 54 yıldır bir yastığa baş koyduğu karısı Birsen Hanım iki evladı Sencer ve Banu ile kaldı.

Türk müzikseverlerin kulaklarında, zihinlerinde ve kalplerinde ise Selçuk Alagöz ile Rana Alagöz'ün unutulmaz şarkıları.