Türk mutfağı Budapeşte’de

Haberin Devamı

Türk mutfağının tanıtılması amacıyla düzenlenen “7 Bölge 7 Mutfak” projesi kapsamında Macaristan’da kurgulanan etkinlik serisinin ilki başkent Budapeşte’de, Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun ev sahipliğinde Matild Palace’da düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.

Benim de davetli olduğum etkinlik serisinde her ay Türkiye’den farklı şefler Budapeşte’de konuk edilecek. Serinin ilkinde ünlü şef Çiğdem Seferoğlu, benim de arasında bulunduğum Matild Palace’da ağırladığı konuklarına, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne has tatlarla hazırladığı özel bir menü sundu.

Haberin Devamı

80 kişilik özel davete üst düzey yetkililer, çok sayıda yabancı Büyükelçi, Türk ve Macar iş insanları katıldı.

Metehan Özyer - Çiğdem Seferoğlu - Gülşen Karanis Ekşioğlu

MALZEMELER TÜRKİYE’DEN GELDİ

"Yediğin içtiğin sana kalsın, gördüklerini anlat" derler ama ben yine de o gecenin menüsünden bahsetmek istiyorum. Türkiye’den getirilen özel malzemelerle hazırlanan menüde pekmezli Gaziantep biber turşusu, Antakya sürk peyniri, kırma zeytin piyazı, küncülü ekmek, kuru patlıcan dolması, pastırmalı humus, içli köfte, vişne sorbeli salata, ayvalı taraklı firik pilavı, cennet çamuru, cevizli sucuk, Antep fıstığı ve zahter çayı gibi Türk mutfağının eşsiz lezzetleri sunuldu.

MATILD PALACE SİZİ GEÇMİŞE IŞINLIYOR

Budapeşte’nin tarihi simgelerinden olan Matild Palace’i yenileyerek yeniden turizme kazandıran Özyer Group Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Özyer’in ne kadar muazzam bir iş başardığını yerinde görme imkânı buldum. Sekiz yıllık emekle 1901 yılında inşa edilen Matild Palace, gerçekten o yıllara ait görkemine kavuşmuş, kentin cazibe noktalarından biri haline gelmiş. Kutluyorum...

Haberin Devamı

Gabriel Catalin - Joanna Maria Azzi

Mehmet Üstündağ - Gülşen Karanis Ekşioğlu

Gülşen Karanis Ekşioğlu - Tahir TaghizadeMeltem Güney