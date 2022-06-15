Türk futbolunun efsane ismi ALS ile mücadele ediyor! İlkin Tüfekçi: Babamın sesini özledim

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◊ Öncelikle yeni projeniz “Seversin” hayırlı uğurlu olsun, neler söylemek istersiniz?

- Çok teşekkür ederim. “Seversin” yaz sezonunun en sıcak, en kalbi olan projesi bence. Yönetmenimiz başta olmak üzere bütün ekip olarak yakalanması kolay olmayan bir enerjiyi çok kısa sürede yakaladık.

◊ Dizi, farklı ve dinamik hikayesiyle dikkat çekti. Siz senaryoyu nasıl yorumluyorsunuz?

- Senaryomuz bana eski Türk filmlerini izlerken hissettiğim sıcak samimi tadı hissettiriyor. Bir yandan sektörümüzün tüm çarpıcı yanları ve gerçekliği diğer yandan hepimizin aklından bir kez bile olsa geçirmiş olduğu bir aşk hikayesi bir yandan ise özlediğimiz sıcak samimi aile bağları… Lezzetler iç içe geçmiş, her bir hikâye daha da doyurucu olmak adına birbirine hizmet ediyor.

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◊ Bugün kadar pek çok ses getiren dizide yer aldınız. “Seversin”in diğer yer aldığınız projelerden ne farkı var?

- Yer aldığım her proje kendi içinde özel dinamiği olan, sektöre ciddi anlamda iz bırakmış projeler. Bu anlamda şanslı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. “Seversin” yaşadığımız bir proje. Andayız, yaşıyoruz ve çok fazla eğleniyoruz. Sahne çekerken en çok eğlendiğim projem diyebilirim.

◊ Bu role sizi ikna eden ne oldu?

- Yönetmenimiz Serdar Gözelekli ile geçen sene başka bir projede çalışacaktık. O dönem kısmet olmadı. Tanıştığımız an itibariyle Hoca’nın mesleğe olan tutkusu beni çok heyecanlandırmıştı. Onun kuracağı dünyaya gözüm kapalı güvendim. Kanal D’deki ilk projem; bu da ayrı bir heyecan kattı tabii ki…

◊ Çekimler sırasındaki enerjiniz gözümüzden kaçmadı. Hep böyle enerji dolu musunuzdur?

- Benim enerjim genelde yüksektir. Neşeden, hazdan, pozitiflikten beslenmeyi seçen bir ruhum. Hele ki sahnede ya da setteysem, yani mesleğimi yapıyorsam kendimi çok daha mutlu ve enerjik hissediyorum. Şöyle inanıyorum ki, enerjiyle ışıldamak hem besler hem de güçlendirir.

RUHUMA VE BEDENİME ÖZENLE BAKARIM

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◊ Kendinize nasıl bakıyorsunuz? Spor, beslenme ve güzellik rutininizi anlatabilir misiniz?

- Aslında kendime anlayışlı bir yerden bakıp, ruhuma özen gösteriyorum. Ruhumu dinleyip, bedenime özenli davranıyorum. Ve zihnimi arındırmaya gayret ediyorum. Biraz spritüel bir yanıt oldu, ancak ruh beden zihin dengesine önem veren bir insan olduğum için bu ekibin dengede olmasını sağlayınca konforlu, sağlıklı ve keyifli oluyorum.

Sabah erken uyanıyorum, kahvaltıdan evvel 1,5 litre suyumu mutlaka içiyorum. Yürüyüş yapıyorum. Haftanın üç günü spor yapmaya çalışıyorum. Çok erken uyurum ben. Uyku düzenim önemli. Cildime iyi bakarım. En sade, en doğal olanı seçer, öyle bakım yaparım. Yemek konusu hassas noktam. Canım ne istiyorsa yerim, kısıtlamam kendimi

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◊ Kendinize sık sık hatırlattığınız, çok sevdiğiniz bir söz var mıdır?

- Bundan daha iyisi nasıl olur İlkin diye soruyorum…

◊ Son dönemde özlemini duyduğunuz ya da eksikliğini hissettiğiniz bir şeyler var mı?

- Babamın sesini özledim. Konuşamadığı için yalnızca gözlerle anlaşıyoruz. Ama hiçbir gün isyan etmiyorum, her koşulda hep şükrediyorum.

YETENEK DEĞERLİ BİR ANAHTAR

◊ Başarınızın ne kadarını yeteneğinize, ne kadarını şansa bağlıyorsunuz?



- Her ikisine de ihtiyaç var. Yetenek çok değerli bir anahtardır. Doğru kullanmak önemli. Sevginle, özverinle ve içtenliğinle yeteneğini harmanlarsan o zaman anahtar her kapıyı açan bir anahtara dönüşür. Ben işimi hep kalbimle yaptım. Kalpten kalbe giden yolu yakalarsan kendi şansını da yaratırsın.

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TARLADA ÇALIŞMAK BANA ENERJİ VERİYOR

◊ Boş anlarınızda neler yaparsınız?



- Çalışmadığım zaman önce babamı ziyarete gidiyorum, sonra Alaçatı’ya. Doğayla iç içe bir yaşamım var. Tarlaya gidiyorum, ekiyorum, biçiyorum, yüzüyorum, köpeklerimle zaman geçirmeyi seviyorum. Enerji topluyorum.