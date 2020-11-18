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Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:58 | Son Güncelleme:

Turgut Tunçalp ve eşi İlayda Atmaca, Cihangir'de...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Turgut Tunçalp ve eşi İlayda Atmaca, Cihangir'de...
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Ünlü oyuncu Turgut Tunçalp önceki akşam Cihangir’de aracının içinde görüntülendi.

Oyuncunun direksiyon başındayken eşi İlayda Atmaca’nın hemen yolun kenarındaki kaldırımda mutsuz bir şekilde yürümesi dikkat çekti.
Tunçalp, muhabirlerin “Eşinizle her şey yolunda mı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Arkadaşlar her şey yolunda. Bir yaramazlık yok.” Kaldırımda yürümeye devam eden oyuncunun eşi ise soruları cevapsız bıraktı.

Turgut Tunçalp ve eşi İlayda Atmaca, Cihangirde...


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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