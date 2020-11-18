Turgut Tunçalp ve eşi İlayda Atmaca, Cihangir'de...

Oyuncunun direksiyon başındayken eşi İlayda Atmaca’nın hemen yolun kenarındaki kaldırımda mutsuz bir şekilde yürümesi dikkat çekti.

Tunçalp, muhabirlerin “Eşinizle her şey yolunda mı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Arkadaşlar her şey yolunda. Bir yaramazlık yok.” Kaldırımda yürümeye devam eden oyuncunun eşi ise soruları cevapsız bıraktı.





