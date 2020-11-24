Turgay Yıldız kimdir, kaç yaşında?

Turgay Yıldız, 3 Mart.1965’de tarihinde Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1986–87 öğretim yılında A.Ü. D.T.C.F Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev aldı. TRT Ankara Televizyonu’nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi. Flash TV’de dört buçuk yıl (1994–1999) Nargile Kahvesi, Sabah Kahvesi, Bizim Bakkal, Akşam Traşı, Düm Teke Tek isimli programların yapımcılığını ve sunuculuğunu Bahadır Tokmak ile beraber gerçekleştirdi. Ayno televizyon kanalında “şeytan bunun neresinde?” isimli müzik programını yapt. Show TV’de yayınlanan Sonradan Görmeler dizisinde 13 bölüm oyuncu olarak görev aldı.



BRT Televizyonunda altı ay Teber ile Muteber adlı haftalık kabarenin yazarlık ve oyunculuğunu üstlendi. Ege TV’de İyi Egeler adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sundu. TRT Ankara Televizyonunda Turgay Bostan’ın yönetmenliğinde Bu Toprağın Sesi programında Beter ile Şeker adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi (3 sene). Yine aynı yönetmenle Baba Ocağı adlı dizide çalıştı(3sene). TRT Ankara Televizyonu’nun Hazırladığı yapımcılığını Sevgi Kartarı’nın üstlendiği Umutla Yaşamak isimli çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı. ATV için hazırlanan Büyülü Yuva isimli dizinin yazarlığını yaptı. Abdullah Oğuz’un yönettiği “O Şimdi Mahkum” adlı sinema filminde Cyrano’yu oynadı. Bahadır Tokmak ile birlikte TÜRK KAHVESİ isimli canlı yayınlanan politik mizah programının yapımcılığı ve sunuculuğunu gerçekleştirdi. TRT Ankara TV’si yönetmenlerinden Turgay Bostan’ın yönettiği ve Prof. Dr. Üstün Dökmen’in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan ‘Komşu Köyün Delisi’ dizisinde oyuncuyazar olarak da görev aldı.



10 sene TRT Ankara Radyosu’nun hazırladığı Hafta Sonu programında parodi yazarı ve seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Önce İstanbul Şehir Tiyatroları’nda iki sene, daha sonra Ankara Devlet Tiyatroları’nda başka isimler adı altında ve iki farklı reji ile üç sene oynadı. 2013-14 tiyatro sezonunda Alaaddin’in Sihirli Lambası adlı oyunu Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sergilendi. Aynı oyun, 2014 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynanmaktadır. Oyun üç farklı dalda ödüle layık görüldü. Yıldız, halen İstanbul Avcılar Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde Oyunculuk, Tiyatro Tarihi ve Tiyatro Kuramları derslerini yürütmektedir.