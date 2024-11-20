Tüm servetini genç kalmak için harcıyor… ‘Vampir milyoner’ tanınmayacak hale geldi!

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Bu uğurda milyon dolarlar harcayan ve kendi bedeniyle girdiği gençlik yarışını kazanmak için hiç durmadan çalışan bir başka isim var ki yaptıkları artık sadece merak uyandırmakla kalmıyor göreni adete dehşete düşürüyor.

TAKINTISI HOLLYWOOD YILDIZLARINI BİLE AŞTI

Bu kişi ise bir Hollywood yıldızı değil ünlü girişimci ve milyoner iş insanı Bryan Johnson…

Geçen yıldan beri bir takıntı haline getirdiği gençleşme yolculuğuyla gündemden düşmeyen ve bir magazin figürü haline gelen Bryan Johnson 18 yaşındaki oğlunun kanını kendi vücuduna enjekte ettirmesiyle çok konuşulmuştu.

Bryan Johnson, şimdi de genç bir görünüm elde etmeye çalışırken başına gelenlerle gündemde.

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Yüzündeki hacmi artırmak amacıyla donörlerden alınan “yağı” kullanan “çılgın” milyoner tanınmayacak hale geldi.





“YÜZÜM DE GENÇ GÖRÜNSÜN” DEDİ, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Yaptırdığı işlem yüzünden çok şiddetli bir alerjik reaksiyona yol açınca yüzü şişen ve gözleri bile neredeyse kapanan Bryan Johnson’ın görünüm de eski günlerinden çok uzakta.

Vücudunu “biyo-hack”lemek ve yaşlanma sürecini tersine çevirmek için milyonlar harcayan yazılım girişimcisi iş insanı yüzünün görüşünü engelleyecek kadar şişmesine neden olan yağ enjeksiyonlarını son projesi “Project Blueprint” için yaptırdı.





47 YAŞINDA AMA VÜCUDUNUN BÜTÜN PARÇALARI 18 YAŞINDA BİRİNİNKİ GİBİ

47 yaşındaki Johnson, 18 yaşındaki bir gencin beynine, kalbine, akciğerlerine, karaciğerine, böbreklerine, tendonlarına, dişlerine, derisine ve saçlarına sahip olmak için 30 doktorla çalıştı ve bu yıl en son teknolojinin kullanıldığı tüm bu işlemler için 2 milyon dolar harcadı.

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Johnson, tüm bu sonsuza kadar genç kalma uğraşları için beslenme düzenini de kökten değiştirmiş ve çok kilo kaybetmişti. Bu yüzden yüzü çöken ünlü milyoner yağ enjeksiyonlarını neden yaptırdığını “Gerçekten zayıfladım ve çok fazla yağ kaybettim-özellikle yüzümde... Çelimsiz görünüyordum. İnsanlar ölümün eşiğinde olduğumu düşünüyordu” sözleriyle açıkladı.

YÜZÜM İYİ GÖRÜNMEZSE PLANIM SUYA DÜŞER!

Johnson, ekibinin yüzdeki yağ oranının “insanların gençliği nasıl algıladığı konusunda oldukça önemli olduğunu ve yüzünde yağ yoksa ne kadar sağlıklı olsa da iyi görünemeyeceğini” keşfettiğini açıkladı.

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Bryan Johnson bir sonraki girişiminin yüzdeki “kaybedilen hacmi geri kazanıp kazanamayacağımızı keşfetme” çabası olan “Bebek Yüzü Projesi” olduğunu söyledi.

Johnson, dolgu maddelerini denemek yerine “vücudunun doğal yağ büyümesini uyararak hacmi geri kazandırmak için yağdan türetilmiş bir” çözüm aradı ancak kendi vücudunda bunu yapacak kadar bile yağ olmadığı için donör kullanmak zorunda kaldı.





“GÖREMEZ HALE GELDİM”

Deneyi ters giden Johnson yaşadıklarını “Enjeksiyonların hemen ardından yüzüm patlamaya başladı. Sonra daha da kötüleşti, daha da kötüleşti ve göremez hale geldim. Şiddetli bir alerjik reaksiyondu” sözleriyle anlattı.

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Ana amacının ölmemek olduğunu belirten gençlik takıntılı milyoner Bryan Johnson, günde 111 tane hap içtiğini söylemiş ve “Sonsuza kadar yaşamanın kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum” demişti.





HER GÜN 111 TANE HAP İÇİYOR

Her sabah 5'te uyanan ve 8 buçukta uyuyan Johnson belli bir kalorinin üstüne asla çıkmayan vegan bir diyetle besleniyor ve düzenli egzersiz yapıyor.

Medya, 47 yaşındaki iş insanına genç kalabilmek için 18 yaşındaki oğlunun kanını kendi vücuduna transfer ettirince “Vampir milyoner” ismini takmıştı.





KAZANDIĞI HER KURUŞU SONSUZA KADAR YAŞAMAK İÇİN HARCIYOR

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Kurduğu teknoloji şirketleriyle genç yaşta milyon dolarlık bir servet edinen Bryan Johnson, yaşlanmayı tersine çevirmeyi ve sonsuza kadar yaşamayı takıntı haline getirmiş durumda.