Tüm hayalleri bir bir yıkıldı… Paraları tükendi… Personel kovmaya başladılar

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Beş yıl önce tüm bunlara sırtlarını dönüp “Biz saraylarda yaşamak istemiyoruz, sade, sessiz, kendi halinde bir hayat istiyoruz” diyerek ve haklarındaki olumsuz haberlerden, gördükleri büyük baskıdan kaçarak ABD’ye yerleştiler.

SÜRGÜN PRENS VE KARISININ ACIKLI HİKÂYESİ...

Kraliyet ailesinin asi ve sürgün prensi Harry ve karısı Meghan Markle’ın hikâyesini dünyada duymayan kalmadı… Zaten onlar da yıllardır bu hikâye duyulsun, herkes onlardan bahsetsin diye ellerinden geleni yaptılar.

Söyledikleriyle yaptıkları bir türlü birbirini tutmadı, sakin bir hayat isterken son yıllarda haklarında en çok konuşulan çifte dönüştüler.

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ABD’ye yerleştikten sonra da saray yavrusu gibi bir ev satın alıp hâlâ birer kraliyet ailesi üyesi gibi yaşamaya devam eden Harry ve Meghan için kurdukları hayaller bir türlü gerçekleşmek bilmiyor.

Şöhret ve haklarında konuşturma kısmını kolayca halleden çift lüks yaşamlarını finanse etmek konusunda zorlanmaya devam ediyor.

Gelen haberlere göre nakit sıkıntısına düşlen Harry ve Meghan tasarruf yapmaya odaklanmak için bir kez daha personellerini işten çıkarmaya başladı.

BÜYÜK HAYALLERLE ÇIKTIKLARI YOLDA PERSONEL KOVMAYA KADAR GELDİLER

Asi kraliyet ailesi üyelerinin geçen ay ikisi şirket içi temsilci de dahil olmak üzere altı çalışanından daha ayrıldığı ortaya çıktı.

Böylece çiftin 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrıldıklarından bu yana kaybettiği veya işten çıkardığı personel sayısının 25'e ulaştığı ve hatta bazı ayrılıkların henüz kamuoyuna açıklanmadığı bildirildi.

ABD’ye gittikten sonra dijital platformlarla anlaşan Harry ve Meghan hayatlarını anlatan bir belgesel çektirdikten sonra Meghan da aynı platforma konuklarını ağırlayıp mutfaktaki hünerlerini sergilediği bir yemek programı hazırlamıştı.

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Hem yerilen hem de övülen bu program ikinci sezonu da kaptı ve düşes şimdilerde televizyon macerasının yeni sayfasına hazırlanıyor.

Bu arada Harry de aynı şekilde “Heart of Invictus” ve “Polo” adında iki belgeselle ekrana geldi ancak bunlar karısının şovu kadar ilgi görmedi.

NAKİT SIKINTISI YAŞIYORLAR

Başlarda ikilinin bu programlar karşılığı 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı söyleniyordu ancak bunun sadece 20 milyon dolarlık olduğu sonradan ortaya çıktı.

Ve anlaşma bu yıl sona eriyor…

Meghan Markle bir yandan As Ever adında bir marka yaratarak internet üzerinden ev yapımı reçeller, ev ve yaşam ürünleri satmaya başladı. Satışların iyi olduğu ve ürünlerin anında tükendiği söylense de bu girişim de çiftin lüks yaşantısını finanse etmeye yetmedi.

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Hal böyle olunca Harry ve Meghan çareyi personel sayılarını azaltmakta buldu…

Bir kraliyet kaynağı açıklama yaparak amiyane tabirle “Her zamanki hikaye… Normal insanlar tuvalet kağıdını tüketir gibi çalışanlarını tüketiyorlar. Açılmış bir süt kutusu bile çalışanlarından daha uzun süre dayanıyor” yorumunda bulundu.

Seyahat masraflarından yıllık güvenlik harcamalarına kadar (sadece güvenlik masrafının yaklaşık 2 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor) bir sürü masrafı olan çift için nakit ihtiyacı baş ağrıtıcı bir duruma geldi…

Harry ve Meghan ABD'ye taşındıktan sonra evlerine 14,65 milyon dolar harcadılar.

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Tapu belgelerine göre 2050 yılına kadar geri ödenecek 9,5 milyon dolarlık bir ipotek aldılar ve 5 milyon dolarlık bir depozito yatırdılar. Ayrıca yıllık 288.000 dolarlık devasa bir emlak vergisi ödemek zorundalar.

YANLARINDA ÇOK SAYIDA ELEMAN ÇALIŞTIRIYORLARDI

Çift bunun dışında ikisinin de ayrı ayrı tuttukları ofisleri, Archewell Vakfı, prodüksiyon ve Kaliforniya'nın Montecito kentindeki mülklerinde çalışan personelinin masraflarını da karşılıyorlar.

Sussex’ler bir yandan da kraliyet turu yapar gibi çıktıkları yurt dışı gezilerinin masrafını kendileri karşılıyor.

Harry ve Meghan para sıkıntısı yaşamaya başlayınca Los Angeles'ta görev yapan basın sekreter yardımcısı Kyle Boulia ve çiftin Avrupa iletişim direktörü olarak görev yapan Charlie Gipson'ı, vakıf şirketleri Archewell'in iletişim direktörü Deesha Tank ve Archewell'in eski operasyon müdürü Lianne Cashin’i de işten çıkarmak zorunda kaldı.

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Meghan Markle'ın sosyal medya yöneticisi ve kişisel asistanı da işten ayrıldı.

"MEGHAN'LA ÇALIŞMAK BİR KÂBUS" DEMİŞLERDİ

Daha önce Meghan’ın çok zor bir insan olduğu ve onunla çalışmanın kâbusa benzediği yönünde iddialar ortaya atılmış, Harry karısını korumak için bunları yalanlamak zorunda kalmıştı.

Tüm bunlar olup biterken Harry’nin verdiği bu kararlardan pişman olduğu, ailesiyle arasını düzeltebilmek için uğraştığı haberleri gelmeye başladı.

HARRY PİŞMAN OLDU, AİLESİYLE ARAYI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

Harry mayıs ayında İngiltere’de açtığı ve kraliyet tarafından sağlanan güvenlik hizmetinin geri verilmesini talep ettiği davayı kaybedince BBC’ye röportaj vermiş ve “Ailemle barışmak isterim. Artık kavga etmeye devam etmenin bir anlamı yok. Hayat çok değerli. Babamın ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorum.” demişti.