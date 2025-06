Tüm gözler onu aradı, sevenleri yine korkuya düştü… Artık kuralları kendi koyuyor: Özlem dolu günlere hazır olun!

Haberin Devamı

Kraliyet ailesinin tam kadro katılmayı çok sevdiği Royal Ascot at yarışları için herkes Kate’in ne giyip geleceğini, güzelliğini nasıl sergileyip sıcak gülümsemesiyle halkı nasıl selamlayacağını konuşuyordu.

Sadece onun fotoğraflarını çekebilmek için birbiriyle yarışacak olan fotoğrafçılar çoktan görevlerine hazırlanmıştı.

HERKES HAZIR BEKLERKEN SON DAKİKADA İPTAL KARARI GELDİ

Ancak prenses son anda, kelimenin tam anlamıyla son dakikada Royal Ascot’a katılmayacağını söyleyerek tüm programını iptal etti.

Bir yandan herkesi üzen bu haber bir yandan da geçen yıl kanser tedavisi görüp iyileşen Kate Middleton’ın sevenlerini yine korkuttu.

Ancak Kate Middleton’ın sağlığının yerinde olduğu, bu son dakika iptalinin sadece prensesin dinlenmek için aldığı bir karar olduğu söylendi.

Kate Middleton bir önceki hafta sonu Kral Charles’ın doğum gününün kutlandığı Trooping the Colour törenlerine, hemen ardından da Order of the Garter törenine katıldı.

ÜST ÜSTE KENDİNİ YORDU, DİNLENMEYE MECBUR KALDI

Üst üste gelen bu kraliyet etkinlikleri güzel prensesi yormuş olacak ki çok sevdiği at yarışlarında boy göstermek istemedi. Kazanana kupasını vermek de tek başına Prens William’a kaldı.

Hatta kendisinin katılamadığı bu etkinlikte annesi Carole Middleton kızını temsil etti, damadı William ve dünürü Kral Charles ile bol bol poz verip kendini gösterdi.

Kraliyet uzmanları Kate Middleton hayranlarına endişelenmemeleri gerektiğini, Kate’in bundan böyle sık sık beklenen yerlerde görünmeyip böyle iptaller yapacağını söylüyor.

"ÖNCE SAĞLIĞIM" DEMİŞTİ

Kemoterapi tedavisini tamamlayıp kanserden kurtulmuş olsa da hastalığının nüksetmemesi için kendisini çok yormaması gereken çalışkan prenses ocak ayından beri resmi görevlerine katılsa da sağlığını önde tutmaya devam ediyor.

“Kate kraliyet kurallarını baştan yazıyor” şeklinde yorumlanan bu davranış aileye girdiğinden beri üstlendiği görevleri başarıyla yerine getiren prenses için de onu sürekli görmeye alışmış halk için de alışılmadık bir durum.

Ancak Kate zaten kendisi de kanser tedavisinin bittiğini açıklarken sağlığına ve ailesine öncelik vermeye devam edeceğini açıkça belirtmişti.

OYUNU ARTIK KENDİ KURALLARIYLA OYNUYOR...

Geleceğin kraliçesi için kraliyet ailesinin sert kuralları esniyor, onun sağlıklı kalması ve ileride üsteleneceği role hazırlanması için herkes perde arkasında harıl harıl çalışmaya devam ediyor.

Kraliyet gözlemcileri de Galler Prensesi'nin kemoterapi sonrası kamu görevlerine dönüşünü dengelerken sağlığını öncelikli tutacağını söylüyor.

Eylülde kemoterapisi biten, ocak ayında da kanserinin tamamen iyileşip gerileme dönemine girdiğini açıklayan Kate buna rağmen önceliğinin iyileşmek olacağının altını çizmişti.

“Kemoterapiyi tamamlamış olsam da, iyileşme ve tam olarak sağlığıma kavuşma yolum uzun ve her günü olduğu gibi yaşamaya devam etmeliyim” dedi prenses. “Ancak, önümüzdeki aylarda mümkün olduğunda işime geri dönmeyi ve birkaç kamu görevi daha üstlenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Geçmişte yaşananlara rağmen, bu yeni iyileşme aşamasına yenilenmiş bir umut ve hayata olan minnettarlıkla giriyorum”

ARTIK VARSA YOKSA AİLESİ VE ÇOCUKLARI

Kate Middleton açıkça kendisini, sağlığını ve ailesiyle çocuklarını her şeyin önüne koyacağını da "Kanser yolculuğu herkes için, özellikle de size en yakın olanlar için karmaşık, korkutucu ve öngörülemez bir süreçtir. Bu dönem, her şeyden önce William ve bana, çoğumuzun genellikle hafife aldığı hayatın basit ama önemli şeyleri üzerinde düşünmemizi ve bunlara şükretmemizi hatırlattı. Basitçe sevmek ve sevilmek. Kanserden uzak kalmak için elimden geleni yapmak artık benim odak noktam” sözleriyle anlatmıştı.

Kate Middleton’ın kanseri yense de hâlâ kimi günler kendini iyi hissetmiyor ve enerjisi halkın karşısına çıkmak için yeterli olmuyor.

KİMİ GÜNLER ENERJİSİ ONU AYAKTA TUTMAYA YETMİYOR

Kraliyet uzmanları “Henüz tamamen iyileşmediğinden, halkın sabırlı olmasını umuyor. Kamu hayatına geri dönerken vücudunun ona söylediklerini dinleyerek mantıklı davranması gerektiğini kabul etti” diyor ve Kate’in böyle durumlarda halkın karşısına yorgun ve güçsüz görünerek çıkmak yerine sağlığını riske atmadan dinlenmeyi tercih ettiğini söylüyor.

Hatta Kate’in önümüzdeki süreçte de sık sık önemli günlerde ortalıkta olmayacağı, görev ve etkinlik programını hafif tutmak için elinden geleni yapacağı da söyleniyor.

Kate Middleton’ın yakında başlayacak ve yıllardır hamiliğini yaptığı Wimbledon’da boy göstermesi bekleniyor. Prenses yıllardır yılın bu en önemli tenis turnuvasında kazananların kupasını takdim ediyor.