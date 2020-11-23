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Haber Giriş: 23.11.2020 - 17:55 | Son Güncelleme:

Tüm gözler Aslıhan Karalar'da!

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Tüm gözler Aslıhan Karalar'da!
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Önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere takılan genç oyuncu Aslıhan Karalar, tüm bakışları üzerinde topladı.

Aslıhan Karalar, elindeki telefonu düşürüp ekran koruyucuyu kırınca soluğu Nişantaşı'nda aldı.

Yeni ekran koruyucu almak için geldiğini söyleyen Karalar, "Telefonumun ekranı kırıldı. Ekran koruyucu bakmak için geldim ama iyi bir şey bulamadım. Şimdi de aracımı bekliyorum" dedi.

21 yaşındaki oyuncu, şık giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tüm gözler Aslıhan Karalarda


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