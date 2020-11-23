Tüm gözler Aslıhan Karalar'da!

Aslıhan Karalar, elindeki telefonu düşürüp ekran koruyucuyu kırınca soluğu Nişantaşı'nda aldı.

Yeni ekran koruyucu almak için geldiğini söyleyen Karalar, "Telefonumun ekranı kırıldı. Ekran koruyucu bakmak için geldim ama iyi bir şey bulamadım. Şimdi de aracımı bekliyorum" dedi.

21 yaşındaki oyuncu, şık giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.





