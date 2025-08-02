YazlÄ±k kÄ±yafetler giyince gerÃ§eÄŸi saklayamadÄ±lar

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Kral Felipe'nin babasÄ±, eski kral Juan Carlos'un karÄ±sÄ± Sofia'yÄ± yÄ±llarca aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, metreslerinden birini susturmak iÃ§in peÅŸine Ã¼lkenin gizli servisinin takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, KraliÃ§e Letizia ile ilgili kocasÄ±nÄ± sonradan eniÅŸtesi olan eski sevgilisiyle aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± bu konularla biraz ilgili olup da duymayan kalmamÄ±ÅŸtÄ±r bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla.

Zaten bunlar ayrÄ± bir konu... SÄ±cak gÃ¼nlerde, yaz rehaveti herkesin Ã¼zerine eÄŸilmiÅŸken anlatacaÄŸÄ±mÄ±z konu bambaÅŸka... Hemen konuya geÃ§elim.

AÄ°LE YAZ TATÄ°LÄ°NDE

YÄ±lÄ± resmi gÃ¶revlerini yerine getirerek geÃ§iren Ä°spanya KralÄ± Felipe, KraliÃ§e Letizia ve kÄ±zlarÄ± Veliaht Prenses Leonor ile Infanta Sofia sonunda yaz tatiline Ã§Ä±ktÄ±.

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Felipe ile Letizia'yÄ± tatil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yine iÅŸleri bekliyor. Leonor, askeri eÄŸitimini hava kuvvetlerinde sÃ¼rdÃ¼recek... Sofia da Ã¼niversite eÄŸitimi iÃ§in Ã¼lkesinden ayrÄ±lacak.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi Bourbon ailesi yeni sezon iÃ§in enerji topluyor. Bu kapsamda da bir sÃ¼redir Mallorca adasÄ±nda bulunuyorlar.

Bu kapsamda 52 yaÅŸÄ±ndaki KraliÃ§e Letizia, kÄ±zlarÄ± 19 yaÅŸÄ±ndaki Leonor ve 18 yaÅŸÄ±ndaki Sofia ile birlikte adanÄ±n Palma kentinde dÃ¼zenlenen bir festivale konuk oldu.

SANDALETLER GERÃ‡EÄžÄ° GÃ–ZLER Ã–NÃœNE SERDÄ°

Palma kentindeki Rivoli SinemasÄ±'nda Atlantida Film Festivali kapsamÄ±nda gÃ¶sterimi yapÄ±lan bir film gÃ¶sterimine katÄ±ldÄ±lar.

Letizia ile kÄ±zlarÄ± halktan kendilerine yÃ¶nelen ilgiye de herkese gÃ¼lÃ¼mseyip bazen tokalaÅŸarak bazen el sallayarak ama hep gÃ¼lÃ¼mseyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Anne ile iki kÄ±zÄ± yazlÄ±k rahat kÄ±yafetler iÃ§indeydi. Hepsinin de ayaÄŸÄ±nda sandaletler vardÄ±. Ä°ÅŸte aile ile ilgili gerÃ§eÄŸi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren de bu ayrÄ±ntÄ± oldu.

Kelimenin tam anlamÄ±yla Letizia'nÄ±n iki kÄ±zÄ± da boyunu geÃ§miÅŸti. Eski bir TV spikeri ve gazetecisi olan Letizia, 1 metre 68 santim boyunda. KocasÄ± Felipe ise dÃ¼nyanÄ±n en uzun boylu krallarÄ±ndan biri, tam 1 metre 97 santim...

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BU KEZ VELÄ°AHT ABLASINI GÃ–LGEDE BIRAKTI

Ã‡iftin iki kÄ±zÄ± da uzun boy konusunda babalarÄ±na benzemiÅŸ. Veliaht Prenses Leonor, 1.75 santim boyunda. Ondan bir yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Sofia ise kendi kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n en uzun boylularÄ±ndan biri. Sofia'nÄ±n boyu 1.80 santim.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa ablasÄ± Leonor veliaht olduÄŸu iÃ§in birlikte gittikleri etkinliklerde Leonor topuklu ayakkabÄ± giyiyor. KardeÅŸi ise dikkatleri kendi Ã¼zerine Ã§ekmemek iÃ§in hep dÃ¼z topuklu giymek zorunda.

Bir tÃ¼r "veliaht ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±" gÃ¶rÃ¼yor Leonor baÅŸka bir deyiÅŸle.

Ama Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n birlikte gittiÄŸi film gÃ¶steriminde hepsi neredeyse yerle bir sandalet giydiÄŸi iÃ§in Sofia'nÄ±n annesinden de normal koÅŸullarda kendisinden daha gÃ¶steriÅŸli gÃ¶rÃ¼nmesi gereken ablasÄ±ndan da ne kadar uzun olduÄŸu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

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Resmi ziyaretlerde aile toplu olarak bir yere gittiÄŸinde Sofia, veliaht ablasÄ±ndan uzun boylu olduÄŸu fazla dikkat Ã§ekmesin diye dÃ¼z topuklu ayakkabÄ± giyiyor. Ama yaz tatilinde hepsi sandalet giyince bu kez Sofia, hepsinden fazla dikkat Ã§ekti.Â

Ä°sterseniz eski ve daha orta kuÅŸaklarÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p Avrupa'nÄ±n monarÅŸi ailelerine mensup genç kuÅŸaklarÄ±n hangisi daha uzun boylu ve fiziksel olarak gösteriÅŸli, hangileri daha minyon bir bakalÄ±m.

UZUN BOYLU OLMAK AÄ°LE MÄ°RASI

Sofia kadar uzun boylu bir baÅŸka prens de var biraz uzaklarda. Danimarka KraliÃ§esi Mary ile Kral Frederik'in bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu yani veliaht prens Christian daha 18 yaÅŸÄ±nda 1.90 santimlik boyuyla dikkat Ã§ekiyor. (en saÄŸda)

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Aile iÃ§inde onun da bir rakibi var. Ä°kiz kardeÅŸlerinden erkek olanÄ± Vincent. Daha 14 yaÅŸÄ±nda olan Vincent, ÅŸimdiden 1.83'lÃ¼k babasÄ±nÄ±n boyuna yetiÅŸti... Bu ailede uzun boyun bir genetik miras olduÄŸunu belirtelim. Eski kraliÃ§e Margarethe 1.80 cm boyunda.





ANNE VE BABASI GÄ°BÄ° UZUN BOYLU

Son dÃ¶nemin Ã¶ne Ã§Ä±kan kraliyet ailesi Ã¼yelerinden biri Hollanda'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esi, Prenses Catharina Amalia... 1. 78'lik KraliÃ§e Maxima ve 1.83'lÃ¼k Kral Williem Alexander, ona uzun boylarÄ±nÄ± da genetik olarak geÃ§irdi. Catharina'nÄ±n boyu 1.75 santim.

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KIZLARI ONLARI DA GEÃ‡ECEK

Ä°sveÃ§ tahtÄ±nÄ±n ilk sÄ±radaki veliahtÄ± Prenses Victoria, 1.75 santim boyunda. EÅŸi Daniel 1.80 cm boyunda. KÄ±zlarÄ± Estelle ise daha 13 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen neredeyse anne ve babasÄ± kadar uzun boylu. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re geleceÄŸin en uzun boylu kraliyet ailesi Ã¼yesi olacak.

ANNE VE BABASI KADAR UZAMADI

Biraz kuzeye uzanÄ±rsak... NorveÃ§ Veliaht Prensi Haakon ile karÄ±sÄ± Mette Marit Ä±rklarÄ±nÄ±n bir Ã¶zelliÄŸi olarak uzun boylu... Gelecekte babasÄ±ndan tahtÄ± devralacak olan kÄ±zlarÄ± Ingrid Alexandra ise 21 yaÅŸÄ±nda ve sanki boy olarak 1.90'lÄ±k babasÄ±ndan Ã§ok 1.73'lÃ¼k annesine yakÄ±n gibi. Onun boyu 1.70 santim.Â

ERKEK KARDEÅžLERÄ° DAHA UZUN

BelÃ§ika kraliyet ailesi de boy konusunda epey ÅŸanslÄ±. Kral Philippe ile KraliÃ§e Mathilde'nin en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu olan Elisabeth'in boyu 1.73 santim.

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