Tüm acılar ve üzüntüler geride kaldı… En sonunda muradına erdi: Ünlü şarkıcı rüya gibi bir düğünle evlendi!

Hem Hollywood’un hem de müzik dünyasının ağır toplarını buluşturan düğün Santa Barbara’da yapıldı.

Ve Selena Gomez iki yıldan biraz fazladır birlikte olduğu ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile evlendi.

Haftalardır beklenen düğünde Selena Gomez ve Benny Blanco’nun verdiği gelin ve damat pozlarını ünlü şarkıcı Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı, basının alınmadığı ve sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen düğününden en özel pozlarını paylaşarak onu gelinlikle görmeyi sabırsızlıkla bekleyen hayranlarını sevindirdi.

Selena Gomez düğününde Ralph Lauren tasarımı, boyundan bağlamalı ve sırt dekolteli, dantellerle süslü saten bir gelinlik giydi.

Selena Gomez ve Benny Blanco dün akşam gerçekleşen törenle ile resmi olarak evlendi.

Selena Gomez dün gece Instagram'da paylaşılan video kliplerde ve fotoğraflarda kocası Benny Blanco ile el ele tutuştuğu mutluluk pozlarını sergiledi.

Gelin hanım saçlarını kısa, eski Hollywood tarzı buklelerle kullanmış ve şık elmas küpeler takmıştı. Gösterişten uzak bu romantik görünümünü de küçük, sade bir beyaz çiçek buketiyle tamamladı.

Çift, düğün detaylarını son ana kadar gizli tuttu.

Konuklar, Santa Barbara'ya varana kadar etkinliğin tam yerini bile bilmiyorlardı. Sonunda, Santa Barbara Kanalı'nın üzerindeki uçurumlarda bulunan Santa Barbara Sea Crest Fidanlığı'nda dünyaevine girdiler.

Düğünün konukları çiftin Hollywood'daki en yakın dostlarıydı. Bunlar arasında Gomez'in "Only Murders in the Building" filmindeki rol arkadaşları Paul Rudd, Martin Short ve Steve Martin'in yanı sıra A listesindeki ünlüler Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton ve daha fazlası vardı.

Vogue'un haberine göre, 170 kişinin katılımıyla gerçekleşen düğün, evlilik yeminleri, yemek, dans ve daha fazlasını içeren kutlamalar ve "ekstra güvenlik önlemleri" eşliğinde gerçekleştirildi.

Selena Gomez çocuk yaşta başladığı kariyerinin büyük bir bölümünde büyük aşkı Justin Bieber’la, onunla yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla anılmıştı.

Bu ayrılığı zor atlatan Selena Gomez Justin Bieber’ın Hailey Baldwin’le evlenmesinin ardından da epey sarsıldı ve zor günler geçirdi.

Ünlü şarkıcı tüm bunların yanında uzun yıllar yaşadığı sağlık sorunlarıyla da anılmış, 2017’de böbrek nakli olarak ölümün kıyısından dönmüştü.

Tüm bu zor yılların ardından yönünü şarkıcılıktan oyunculuğa çeviren ve bu alanda da büyük başarılar kazanan Selena Gomez’in hayatı Benny Blanco aşkıyla değişti…

Aralık 2023’te aşklarını ilan eden, bunun öncesinde de 6 ay gizlice görüşüp sevgili oldukları ortaya çıkan Selena Gomez ve Benny Blanco çifti o gün bugündür birbirlerinden hiç ayrı kalmadan büyük bir mutluluğu yaşar olmuştu.

Çift geçen yıl Benny Blanco’nun Selena Gomez’e 1 milyon dolarlık bir pırlanta yüzük vererek yaptığı evlenme teklifiyle nişanlanmıştı.