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Halil Sadri YILMAZ /  İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 04.09.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

Tülin Şahin'e şok... Kızının babası Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha 6 aya kadar zorlama hapis talebiyle dava açtı!

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Tülin Şahin'e şok... Kızının babası Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha 6 aya kadar zorlama hapis talebiyle dava açtı!

PORTEKİZLİ iş adamı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında 6 aya kadar zorlama hapis talebiyle dava açtı. 

Portekizli iş adamı Noronha, çocuğunun annesi Tülin Şahin hakkında Beykoz İcra Mahkemesi’ne dilekçe sunarak dava açtı. Noronha’nın avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede Şahin’in çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği ve çocuğunu göstermediği belirtildi. 

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasındaki gerilim devam ediyor
Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasındaki gerilim devam ediyor!

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’ndeki davada çocuğun, babanın talep ettiği bir tarihte her ay 4 gün 4 saat görmesine dair karar çıktığı hatırlatılan dilekçede, Şahin’in velayet haklarını kötüye kullanmakta olduğu ve çocuğunu babası ile görüştürmediği anlatıldı.

Tülin Şahine şok... Kızının babası Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha 6 aya kadar zorlama hapis talebiyle dava açtı

 
BASINA GERÇEĞE AYKIRI BİLGİLER SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Dilekçede Şahin’in mahkeme tarafından verilen kararlara uymadığı belirtilen dilekçede, basına gerçeğe aykırı bilgiler sızdırdığı ve babasının çocuğunu kaçıracağı ile Türkiye’ye hakaret ettiğine dair sözler söylediği öne sürüldü. Dilekçede, Şahin’in mahkeme kararını ihlal ederek, velayet hakkını kötü kullandığı iddiasıyla İcra İflas Kanunu’nun çocuk teslimi emrine muhalefet maddesi gereğince 6 aya kadar ’tazyik’ hapsiyle cezalandırılması istendi. 

Tülin Şahine şok... Kızının babası Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha 6 aya kadar zorlama hapis talebiyle dava açtı

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